Marlaska rechaza una unidad permanente de documentación de la Policía Nacional en El Hierro

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este martes la creación de una unidad permanente de documentación de la Policía Nacional en El Hierro, una medida que reclama la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y que ya ha sido respaldada mediante una resolución del Senado.

La cuestión ha llegado a la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta a través del senador de AHI por El Hierro, Aniceto Javier Armas, que ha preguntado a Marlaska si el Ejecutivo tiene previsto cumplir el mandato parlamentario para establecer este servicio de forma permanente en la isla.

El Gobierno defiende los servicios actuales

Marlaska ha respondido que las necesidades de los ciudadanos de El Hierro ya están siendo atendidas mediante el refuerzo de los medios existentes. En concreto, ha señalado que se han incrementado los turnos de los agentes que realizan labores de documentación y que están destinados actualmente en Tenerife.

El ministro también ha recordado que Canarias dispone de unidades móviles de documentación que pueden desplazarse entre las islas y que, en determinadas ocasiones, prestan servicio en El Hierro.

Durante su intervención, Marlaska ha defendido que la planificación de estos recursos debe tener en cuenta el volumen de población de cada territorio. En este sentido, ha considerado que El Hierro presenta un "volumen reducido" de población, aunque ha reconocido que sus habitantes tienen derecho a recibir este servicio en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.

"De eso, a tener o posibilitar dentro de la eficiencia de la utilización de los medios públicos en cualquier parte es harto disfuncional", ha afirmado el ministro al rechazar la creación de una unidad fija.

Marlaska ha asegurado además que las necesidades de los residentes en la isla serán atendidas mediante los mecanismos disponibles. "Cualquier necesidad de los herreños será atendida como proceda", ha señalado.

AHI reclama cumplir la resolución del Senado

Frente a la posición del ministro, el senador Aniceto Javier Armas ha defendido la necesidad de establecer una unidad permanente en El Hierro. El representante de AHI ha aprovechado su intervención para reprochar al delegado del Gobierno en Canarias que no haya atendido sus peticiones para abordar esta cuestión.

Armas ha insistido en que el Gobierno debe avanzar en la creación del servicio fijo y ha reclamado a Marlaska que cumpla con la parte que corresponde al Ejecutivo.

La reivindicación se produce después de que el Senado aprobara una resolución favorable a la creación de una unidad permanente de documentación de la Policía Nacional en El Hierro. El debate celebrado este martes deja, por ahora, posiciones enfrentadas entre la petición del representante herreño y la estrategia defendida por el Ministerio del Interior, que apuesta por reforzar los servicios existentes y recurrir a unidades móviles.