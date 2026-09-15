Incorporación progresiva y metodologías de aprendizaje activo: las soluciones para el problema de las pantallas en la educación canaria

Las instituciones educativas de Canarias comienzan a echar el freno de mano a la digitalización de sus aulas. Diversos estudios y testimonios denotan un descenso en la capacidad de atención del alumnado, dificultades en su retención de la información y carencias en las competencias analógicas, como la redacción o la comprensión lectora —el indicador más preocupante de la educación española según el informe PISA—. Adoptar una incorporación de las pantallas al sistema educativo progresiva, coordinada con el proceso madurativo del estudiantado, o emplear metodologías de aprendizaje activo que involucren al estudiante son algunas de las soluciones que propone Germán Gallardo, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El decano Gallardo sostiene que la incorporación de la tecnología no debe ser homogénea, sino que debe adaptarse al desarrollo psicomotor y cognitivo del alumnado. Asi, en el caso de la Educación Infantil apuesta por una restricción total que priorice el contacto con el mundo real, ya que "en esa edad los alumnos deben interactuar con el entorno material, con sus compañeros, tocar, oír, ver y oler", defiende.

Estamos ante un alumnado sobreestimulado. Ese factor, a la hora de acceder a la información, dificulta la visión reflexiva o analítica Mario Marrero — Profesor de Historia en el IES Granadilla de Abona

En el caso de Primaria, afirma que se debe acotar su presencia para no interferir con el desarrollo de la atención ni en la adquisición del lenguaje, "pues la evidencia científica en neurociencia se va acumulando a que no es lo mismo leer y escribir manualmente que leer una pantalla". Finalmente, al respecto de Secundaria, señala que el riesgo crítico radica en el acceso a las redes sociales dentro del entorno escolar, "para prevenir el acoso, cuidar la salud mental y preservar el clima de aprendizaje en una etapa tan compleja como es la adolescencia", explica Gallardo.

En la lucha por recuperar la capacidad de retención de información y las competencias perdidas, un factor fundamental es la lectoescritura analógica. Gallardo defiende el valor pedagógico del papel y la escritura manual para consolidar el aprendizaje y la comprensión: "La investigación apunta a que leer y después escribirlo en un papel fija más la memoria y, desde luego, la comprensión lectora profunda". De igual manera, el decano advierte de que la tecnología y la inteligencia artificial deben ser herramientas complementarias y nunca sustitutivas del esfuerzo cognitivo ni la capacidad analítica del estudiante: "Nunca puede sustituir al pensamiento crítico ni al análisis profundo", matiza.

No podemos pedirle a un colegio o un instituto lo que no hacemos en la familia Germán Gallardo — Decano de la Facultad de Educación de la ULPGC

En esa línea, resulta clave el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), en el que se combinan la tecnología y los medios tradicionales. Mario Marrero, profesor de Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Granadilla de Abona, en Tenerife, explica que en el aula se alternan la pizarra digital con la analógica y se combinan tabletas y ordenadores aportados por el centro con libretas de papel, garantizando que el alumnado acceda al conocimiento mediante diversos formatos: "Utilizar diferentes formas de representación o de acceso al conocimiento pueden ser posibles gracias a la tecnología, es lo positivo que tiene", argumenta el docente.

Sin embargo, la tecnología en el ámbito académico solo resulta beneficiosa si se emplea bajo el control directo del profesorado y en momentos específicos, apunta Marrero, porque de lo contrario se puede convertir en un factor de distracción. Además, el historiador alude a la tendencia actual de países europeos de reincorporar soportes analógicos, como Países Bajos, Dinamarca o Francia.

Organizadores y mapas conceptuales

El mayor riesgo para el profesor proviene de su uso en el ambiente extraacadémico, "como durante el trabajo autónomo en sus casas". El consumo acelerado de contenidos de redes sociales como TikTok reduce severamente la capacidad de concentración, el hábito de estudio autónomo y la reflexión pausada. Ante esto, Marrero propone entrenar al alumnado en organizadores previos y mapas conceptuales para estructurar la información: "Estamos ante un alumnado sobreestimulado. Ese factor, a la hora de acceder a la información, dificulta la visión reflexiva o analítica", cuenta.

En cuanto a las clases, para captar la atención de un alumnado acostumbrado a estímulos continuos, Marrero construye sus clases bajo una estructura de ciclos cortos que combinan la teoría con actividades prácticas inmediatas y feedback continuo. "Una forma de intentar captar su atención es sustituir las clases más tradicionales, de tipo expositivo, por unas en las que se involucre al estudiantado y, sobre todo, vincular explicaciones teóricas con desarrollos prácticos que vayan haciendo los jóvenes sobre la marcha". Esta estrategia se encuadra en el marco de la metodología activa, que prioriza la aplicación práctica de los conocimientos sobre la memorización masiva de datos y donde el reto docente reside en guiar al estudiante para que asimile e interrelacione adecuadamente ideas clave.

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Alfabetización digital integral

Para el decano Gallardo, la mayor necesidad de la implantación de las pantallas en las aulas pasa por la alfabetización digital integral y la corresponsabilidad social. En esa línea, defiende que se debe educar en el uso responsable de la tecnología al alumnado, pero también a los docentes y las familias, pues en el papel de la educación "como el crisol de la sociedad", los centros educativos no pueden resolver por sí solos lo que se descuida en los hogares: "No podemos pedirle a un colegio o un instituto lo que no hacemos en la familia", concluye la máxima autoridad de la Facultad de Educación de la ULPGC.