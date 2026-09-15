El Gobierno aprueba un plan histórico de 13.000 millones para la red aeroportuaria con 1.807 millones destinados a Canarias

El Consejo de Ministros ha aprobado de forma definitiva el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el quinquenio 2027-2031, un plan estratégico que movilizará un volumen de inversión sin precedentes de 13.000 millones de euros en toda la red de infraestructuras gestionada por Aena. Dentro del reparto territorial anunciado por el Gobierno de España, Canarias se sitúa como una de las regiones prioritarias al recibir 1.807 millones de euros, una cuantía que se distribuirá en diversas actuaciones de ampliación, sostenibilidad y mejora de la calidad operativa en los distintos aeropuertos del Archipiélago.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado durante la presentación del documento que esta planificación representa un auténtico salto inversor. Frente a los 2.250 millones de euros contemplados en el DORA II (2022-2026), el nuevo marco autonómico y estatal eleva la inversión regulada anual a una media cercana a los 2.000 millones de euros en todo el país, garantizando que la transformación llegue de forma directa al conjunto del territorio y a infraestructuras clave para la conectividad y el modelo turístico del Archipiélago.

Financiación propia y preparación ante las cifras récord de pasajeros

El plan inversor responde a la necesidad de adaptar la capacidad operativa de las instalaciones insulares y peninsulares a un tráfico aéreo en constante crecimiento. Los aeropuertos de la red estatal encadenaron sucesivos récords tras alcanzar los 309 millones de viajeros en 2024 y 321 millones en 2025, registrando además un nuevo hito histórico este pasado mes de agosto de 2026 con 34,9 millones de usuarios en un solo mes. Las proyecciones oficiales estiman que la red nacional rebasará los 358 millones de pasajeros en 2031.

Un aspecto determinante resaltado por el Ministerio es que estos casi 13.000 millones de euros no se financiarán mediante los Presupuestos Generales del Estado, sino a través de los recursos generados por la propia actividad de la empresa pública Aena. Asimismo, el marco regulatorio garantiza la competitividad del sector en las Islas al fijar prácticamente una congelación tarifaria, estableciendo un ajuste medio de apenas tres céntimos de euro por pasajero al año durante todo el periodo de vigencia del plan.