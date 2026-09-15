Fernando Clavijo admite que las altas temperaturas han dejado estos días algunos golpes de calor y lipotimias en colegios canarios
Las clases están suspendidas este martes en Fuerteventura y nueve municipios de Gran Canaria
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que las altas temperaturas han dejado este lunes, día en el que han empezado a subir los termómetros en diferentes zonas del archipiélago de forma pronunciada, golpes de calor y lipotimias en centros escolares canarios.
De esta forma se refería a la suspensión de clases para este martes en la isla de Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria durante una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, recogida por Europa Press.
Al respecto, ha indicado que el Servicio Público Canario ha emitido recomendaciones relacionadas con la hidratación y ha pedido "prudencia". En este sentido, dijo que en la isla de Lanzarote, por ejemplo, donde se está celebrando estos días la fiesta de Los Dolores, se ha pospuesto parte de la programación para por la tarde, cuando "refresque más".
Así lo que consideró que debe imperar es la "prudencia" porque este lunes hubo "algunos golpes de calor y algunas lipotimias en los centros escolares", por lo que apuntó que siendo consciente de lo que la suspensión de clases "distorsiona, en muchas ocasiones, la conciliación familiar", ha defendido que "siempre" se pone "por encima la seguridad del menor y del estudiante".
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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