Daniel Adrián Ruera recibe el Premio de Filantropía de CaixaBank en Canarias

Daniel Adrián Ruera ha sido distinguido con el Premio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management en Canarias por su labor social al frente de la Fundación Adrián Hoteles. El reconocimiento pone el foco en los proyectos que desarrolla esta entidad para apoyar a pacientes y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente mediante iniciativas de carácter sanitario, terapéutico y social.

La fundación facilita el acceso a tratamientos médicos y recursos esenciales a personas que atraviesan situaciones de especial dificultad, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida.

El galardón forma parte de la novena edición de los Premios de Filantropía de CaixaBank Wealth Management, que este año han reconocido once iniciativas, una por cada Dirección Territorial de la entidad. Cada uno de los proyectos seleccionados recibirá una dotación de 5.000 euros para respaldar su actividad y ampliar su impacto.

En esta edición se presentaron cerca de 200 candidaturas. Tras una primera evaluación, 110 proyectos pasaron a la fase final, de la que salieron las once iniciativas ganadoras.

Reconocimiento a la labor de la Fundación Adrián Hoteles

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha destacado la trayectoria de Daniel Adrián Ruera y de la Fundación Adrián Hoteles, así como su compromiso con las personas y con la sociedad canaria.

Los Premios de Filantropía buscan reconocer iniciativas altruistas vinculadas a ámbitos como la atención social, la cultura, la economía o el medioambiente. En el caso de Canarias, el jurado ha puesto el foco en el trabajo desarrollado por la Fundación Adrián Hoteles en el ámbito sanitario y social.

La entrega nacional de los premios tendrá lugar el 12 de noviembre en Málaga, en una ceremonia que reunirá a los once galardonados y a sus respectivos equipos territoriales.

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Los premios se enmarcan en el Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management, mediante el que la entidad ofrece asesoramiento a clientes interesados en desarrollar iniciativas destinadas a generar impacto social.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas