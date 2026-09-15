Canarias roza los 40 grados en pleno septiembre: calor intenso, calima y riesgo elevado para la salud

Canarias llega al ecuador de septiembre con un cóctel de calor y calima. La recta final del verano no está dando tregua al Archipiélago que, tras superar este lunes los 40 grados, ha optado por blindar sus montes declarando la alerta por riesgo de incendio forestal en todas las islas occidentales y en Gran Canaria. En paralelo, se mantiene también activa la prealerta por polvo en suspensión y la alerta por temperaturas máximas, esta última solo en Lanzarote, Fuerteventura y este, sur y oeste de Gran Canaria –el resto del territorio sigue en prealerta–.

En los últimos días los termómetros se han disparado y la sensación de bochorno es muy similar a la experimentada durante el mes de agosto. La provincia oriental, con máximas de hasta 37 grados en algunos puntos de la vertiente sur de Gran Canaria, se llevará la peor parte, una situación que ha hecho que la Consejería de Educación ordene el salto a la modalidad telemática en todos los centros de Fuerteventura y del sur y suroeste de Gran Canaria. En esta isla, la suspensión afecta a nueve municipios: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo. Los colegios e institutos de esas zonas, por tanto, permanecerán cerrados, pero la actividad lectiva continuará en línea. Para las siguientes jornadas, el departamento que dirige Poli Suárez subraya que comunicará las medidas atendiendo a la evolución de las temperaturas y a las indicaciones de los órganos competentes.

En el resto de la región, se recomienda seguir las medidas preventivas ante episodios de altas temperaturas recogidas en el protocolo. Además, los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo: la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.

El lunes deja 40,9 grados

La vuelta al cole –y, en general, a la rutina– este año no ha venido acompañada del tradicional cambio de armario, más bien todo lo contrario. Durante las primeras horas de la tarde del lunes, varios puntos de Canarias –sobre todo de la provincia de Las Palmas– pasaron los 35 grados. La temperatura más alta de la jornada se registró en Tasarte, donde a las 16:30 horas se superaron incluso los 40 grados (40,9 ºC).

Los ventiladores funcionarán a máxima potencia estos días, los outfits seguirán teniendo como protagonistas la manga corta y el abanico volverá a ser un imprescindible en el bolso. A lo largo del martes, los termómetros alcanzarán los 34 grados en amplias zonas orientadas al sur y oeste del Archipiélago, así como en el interior de las islas más orientales y, puntualmente, en medianías del norte.

Vuelven las noches tropicales

La vertiente sur del área metropolitana de Tenerife y otros puntos de la provincia oriental se quedarán cerca de los 40 grados. En las zonas más afectadas, las temperaturas nocturnas no bajarán de los 25 grados, por lo que más de una estación registrará una noche tropical. Eso sí, está previsto que a partir de mañana miércoles los termómetros comiencen a bajar. El descenso se producirá de forma progresiva y conforme avance la semana. Los cielos, por lo general, estarán despejados con intervalos de nubes bajas en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas y con nubosidad de evolución en las islas más montañosas por la tarde.

En la medianoche de este lunes, 14 de septiembre, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la situación de prealerta –alerta en la mitad oriental– por temperaturas máximas y por calima en todas las Islas y, al mediodía, sumó la alerta por riesgo de incendio forestal. Ambas decisiones, que se toman teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, podrían actualizarse a lo largo del día, en función de la evolución del fenómeno.

Medidas contra incendios

El Cabildo de Tenerife, por su parte, activó medidas de Grado 1 para la prevención de incendios en la comarca sur de Tenerife. En esa zona queda prohibido quemar restos vegetales agrícolas y forestales, realizar fuego en exteriores, fumar, utilizar material pirotécnico y emplear herramientas que generen chispas. Lo que sí continúa permitido, al menos por el momento, es el acceso a miradores, la circulación de vehículos de motor por pistas forestales y la utilización de áreas recreativas y zonas de acampada. "Las condiciones meteorológicas nos obligan a extremar la precaución; pedimos a la ciudadanía máxima prudencia y responsabilidad", señaló la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez. La activación permanecerá vigente hasta que la Corporación insular dicte una nueva resolución.

Riesgo para la salud

La Dirección General de Salud Pública, en el ámbito del Plan de vigilancia y prevención frente al calor de Canarias, también activó este lunes avisos de distintos niveles de riesgo en la salud por altas temperaturas. Las zonas de MeteoSalud –áreas con climas similares– de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote están en aviso de nivel tres (rojo), mientras que Fuerteventura, Telde y Este, sur y oeste de Tenerife están en nivel dos (naranja) y las zonas de Norte de Gran Canaria, Este, sur y oeste de Gran Canaria, Norte de Tenerife y Oeste de La Palma, en nivel uno (amarillo).

Previsión de calor de este lunes / Meteored

En los enclaves en nivel rojo, está especialmente amenazada la población más vulnerable al calor –lactantes, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o menores, entre otros–. Estos días son especialmente peligrosos para los mayores de 65 años con factores de riesgo adicionales y trabajadores con exposición prolongada al sol. Asimismo, Sanidad advierte que en Fuerteventura y Lanzarote la entrada de calima puede empeorar los síntomas, ya que este fenómeno conlleva a una disminución de la humedad y contribuye a una alteración en la percepción de la temperatura real.

Radiación ultravioleta

De por sí, el Archipiélago es la región con mayor radiación UV del país. Durante el verano, el sol está especialmente cerca de las Islas, por lo que es necesario extremar las medidas de protección. Hasta el próximo viernes, 18 de septiembre, el riesgo por radiación ultravioleta es muy alto en toda Canarias. Durante estas jornadas, por tanto, protegerse con gorras, crema y gafas no será suficiente, pues los expertos recomiendan "evitar por completo" la exposición directa al sol, sobre todo en las horas centrales del día.

Las consecuencias más graves de la radiación llegan tras una exposición crónica, es decir, durante un periodo largo. En estos casos, puede acarrear lesiones de tipo canceroso, como melanomas o carcinomas basocelulares, que son realmente peligrosas para la salud de la persona.

Extremar las precauciones

Ante este episodio, se recomienda tomar las medidas de prevención habituales frente al calor se considere reprogramar las actividades al aire libre que supongan un esfuerzo físico y permanecer en lugares frescos el mayor tiempo posible. Asimismo, en las zonas de MeteoSalud con nivel de aviso tres, se recomienda la cancelación o reprogramación de actividades que expongan al calor a la población de forma prolongada (generalmente de 11:00 a 18:00 horas), como competiciones deportivas, cualquier tipo de actividad física al aire libre o eventos multitudinarios, y trasladarlas a las horas más frescas del día.