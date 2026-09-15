Canarias mantiene un 'retén' de 225 trabajadores hasta diciembre para ultimar los fondos europeos

Los 225 trabajadores que aún mantiene contratados el Gobierno de Canarias para gestionar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) continuarán hasta el 31 de diciembre en sus gestiones. El Ejecutivo autonómico llegó a contar con 389 puestos para estas tareas, aunque 164 ya se han ido para incorporarse a otras administraciones o puestos de trabajo ante la finalización de los programas europeos. Esta salida planificada contrasta con la situación vivida en la Administración General del Estado, donde la pretensión inicial de cesar de golpe a entre 1.500 y 2.000 interinos a finales de agosto desató protestas sindicales y obligó a una rectificación del Gobierno central.

Previsión de Canarias

Frente al escenario estatal, la previsión fijada por la Función Pública del Gobierno de Canarias contempló desde el inicio la vigencia de las unidades administrativas hasta el 31 de diciembre para cubrir tanto la fase de ejecución como la posterior justificación de los fondos MRR.

El viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens, explica que, aunque la fase de ejecución de los proyectos concluyó el 30 de junio (ampliándose algunos hitos específicos hasta el 30 de agosto), los 225 trabajadores que aún están en estas unidades de gestión centran su actividad hasta fin de año en tareas como la elaboración de las memorias de gestión, la resolución de posibles expedientes de reintegro y, fundamentalmente, la organización del archivo digital y físico de toda la documentación.

Llorens enfatiza la importancia de esta labor preventiva El Gobierno de Canarias quiere dejar rematada ahora toda la documentación, pues la Unión Europea puede realizar inspecciones sobre los proyectos ejecutados durante un plazo de hasta cinco años, lo que exige contar con un registro perfectamente accesible e impecable antes de la disolución de las unidades temporales. De ahí la importancia de mantener a este personal hasta diciembre, para que esté todo listo ante cualquier revisión posterior, incluidos posibles requerimientos o reintegros.

Distribucion por áreas

La distribución de las 389 plazas iniciales entre las distintas consejerías del Gobierno de Canarias refleja un mayor peso en las áreas de gestión económica, medioambiental y modernización.

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea contrató a 116 personas, indica el viceconsejero Antonio Llorens, al reunir los órganos encargados del control de los fondos europeos. Le siguió la Consejería de Transición Ecológica, con 60 plazas, una de las cifras más elevadas del Ejecutivo, en línea con el importante volumen de fondos europeos que ha gestionado el área para proyectos de transición energética, entre programas de ayudas, actuaciones de descarbonización y energías renovables.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad sumó 52 puestos, que corresponden a proyectos relacionados con el área de Justicia, la modernización de la Función Pública y las competencias de Transformación Digital. Por su parte, Turismo y Empleo contrató a 41 personas para gestionar los fondos europeos; la Consejería de Educación dispuso de 29 plazas y la Consejería de Bienestar Social de 24, mientras que los puestos restantes se distribuyeron de forma minoritaria entre los demás departamentos y servicios de la Administración autonómica.

Llorens recuerda que el coste retributivo de este personal no se abona con fondos propios de la Comunidad Autónoma, sino que se financia directamente con los recursos europeos asignados a los proyectos. De esta forma, estas incorporaciones se encuadran dentro de las estructuras creadas específicamente para reforzar la gestión, ejecución, seguimiento y control de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sin que su coste salarial suponga una carga adicional para los recursos ordinarios del Gobierno de Canarias.

Sin conflictividad

Desde el ámbito sindical, el presidente provincial de CSIF en Santa Cruz de Tenerife, Javier Galván, confirma que en la Administración pública canaria no se ha registrado la conflictividad laboral observada a nivel estatal, ya que las condiciones y fechas límite estaban estipuladas y conocidas desde el comienzo del programa. Cuando acaben, cesarán en sus cargos.

Galván aclara un matiz terminológico: los profesionales asignados a los fondos europeos en la Administración autonómica son "nombramientos" de funcionarios interinos otorgados de forma individual para cada proyecto temporal. El representante sindical recuerda que estos nombramientos están vinculados a la duración de los fondos europeos y cesan con el fin del programa. Además, hay límites legales de la interinidad (un máximo de 3 a 4 años), por lo que, para acceder a puestos fijos en la función pública, deberían concurrir a los procesos selectivos de plazas estructurales.

Bronca estatal

A nivel estatal, la Dirección General de Función Pública comunicó a mediados de agosto la extinción de los contratos con fecha 31 de agosto a entre 1.500 y 2.000 trabajadores interinos destinados en organismos como el SEPE y ministerios como Transición Ecológica, Transporte, Cultura o Trabajo.

La medida, notificada por correo electrónico o intranet, se justificó en la finalización del plazo de asignación de recursos fijado por la Comisión Europea y cogió a muchos de vacaciones.

Esta decisión provocó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT, al entender que las labores de cierre, liquidación y control de los proyectos no habían concluido. Ante la presión sindical y las reclamaciones presentadas, el Ejecutivo central matizó su postura y autorizó mantener al personal hasta el 30 de septiembre o el 31 de diciembre en aquellos departamentos que acreditaran la necesidad.