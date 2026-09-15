Canarias lidera la presencia de auxiliares de conversación Fulbright en España: 46 'profes' estadounidenses se incorporan a las aulas

Canarias contará durante este curso 2026/27 con 46 auxiliares de conversación estadounidenses del programa Fulbright, una de las cifras más altas de España. Los participantes colaborarán con el profesorado de los centros educativos de las Islas en las enseñanzas impartidas en inglés y acercarán al alumnado la cultura y la sociedad estadounidenses.

La incorporación es fruto de la colaboración entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Comisión Fulbright y tiene como objetivo reforzar la competencia comunicativa en inglés y los programas de enseñanza bilingüe. Los auxiliares participan en la preparación de materiales y actividades y ayudan a que los estudiantes puedan utilizar el idioma en situaciones comunicativas reales.

Refuerzo del inglés

El director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, destaca que el incremento de participantes tendrá "un impacto directo en nuestros programas de plurilingüismo" y permitirá "seguir dotando de calidad a la inmersión lingüística". El responsable señala que la presencia de estos profesionales permitirá además "proporcionar auxiliares de conversación a los centros que participan en el programa AICLE".

Pablos apunta que la relación con la Comisión Fulbright se ha reforzado en los últimos años y asegura que la entidad estadounidense ha "valorado muy positivamente nuestra gestión y la calidad de nuestros programas". A su juicio, esta valoración respalda el trabajo que se está desarrollando desde las islas para ampliar la cooperación educativa y cultural entre Canarias y Estados Unidos.

Canarias será sede nacional

A la presencia de los 46 auxiliares se suma otro hito para el archipiélago. Canarias será en enero de 2027 sede de las Jornadas Nacionales Fulbright Mid-Year, el principal encuentro de seguimiento de los auxiliares estadounidenses que participan en el programa en España. La cita se celebrará en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con el Paraninfo como sede principal.

El director general considera que la elección de Canarias supone "un reconocimiento al buen hacer" de la Consejería dentro del programa Fulbright. El encuentro reunirá a auxiliares y representantes de las instituciones implicadas para hacer balance del desarrollo del curso, intercambiar experiencias y abordar las principales cuestiones relacionadas con su participación en el sistema educativo español.

La celebración de las jornadas permitirá también poner en común las experiencias desarrolladas en las diferentes comunidades autónomas y compartir buenas prácticas en la enseñanza de idiomas y la integración de los auxiliares en los centros.

Cooperación educativa

Además, Pablos adelanta que durante el primer trimestre del curso están previstas "distintas visitas y actividades vinculadas a esta cooperación", en las que se espera contar también con representación de la Embajada de Estados Unidos. La Consejería mantendrá próximamente en Madrid una reunión de trabajo con la Comisión Fulbright para hacer seguimiento del acuerdo y avanzar en la organización del encuentro nacional.

Los auxiliares Fulbright trabajan junto al profesorado, siempre bajo la dirección del centro y de los docentes responsables. Su presencia no se limita a la práctica del idioma, sino que permite incorporar una dimensión cultural al aprendizaje, acercando a las aulas aspectos de la sociedad estadounidense y favoreciendo el intercambio entre los estudiantes y los participantes del programa.

La posición alcanzada por Canarias este curso refuerza así su participación en un programa que combina aprendizaje de lenguas, intercambio cultural e internacionalización del sistema educativo y que tendrá en enero uno de sus principales puntos de encuentro nacionales en las Islas.