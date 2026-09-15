Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinada una canaria en MéxicoTiempo en CanariasDesarticulada una red de ciberestafasRobo con violencia en TenerifeDrones para vigilar la costaGeotermia en Tenerife
instagramlinkedin

Canarias abre el plazo para solicitar los bonos del Plan Renove de Electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros

La Consejería habilita el procedimiento este 15 de septiembre con cuantías incrementadas para consumidores vulnerables y un límite de hasta cinco aparatos por beneficiario

Mi Electro equipa las casas con los mejores electrodomésticos

Mi Electro equipa las casas con los mejores electrodomésticos / archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha abierto este martes, 15 de septiembre, el plazo para que la ciudadanía pueda solicitar las ayudas correspondientes al Plan Renove de Electrodomésticos 2025–2026. La iniciativa, dotada con una asignación presupuestaria inicial de 1,6 millones de euros distribuidos equitativamente entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife (800.000 euros) y Las Palmas (800.000 euros), busca incentivar la sustitución de aparatos antiguos de baja eficiencia por modelos de alta clasificación energética (categorías A, B y C del nuevo etiquetado europeo).

El programa contempla dos perfiles de beneficiarios: consumidores generales y consumidores vulnerables, asignando a estos últimos mayores importes económicos que pueden alcanzar los 450 euros de bonificación directa por aparato. Las categorías subvencionables abarcan frigoríficos combi, lavavajillas, secadoras, lavadoras y placas de inducción. Cada solicitante podrá optar a un máximo de cinco electrodomésticos, limitado estrictamente a una unidad por cada una de las cinco categorías incluidas en el plan.

Los electrodomésticos que se venderán en Lefties Home

Los electrodomésticos que se venderán en Lefties Home / Create

Importes de las ayudas y procedimiento para canjear el bono

La cuantía del descuento varía en función del tipo de electrodoméstico, su eficiencia energética y la condición socioeconómica del comprador:

  • Frigoríficos combi: Ayudas de 120 a 250 euros para el consumidor general, y de 230 a 450 euros para el perfil vulnerable según su nivel de eficiencia (C, B o A).
  • Lavavajillas y secadoras: Descuentos que oscilan entre los 120 y 190 euros en la modalidad general, elevándose de 230 a 350 euros para el colectivo vulnerable.
  • Lavadoras: Subvención fijada en 120 euros para el público general y 230 euros para consumidores vulnerables (solo clase A).
  • Placas de inducción: Bonificación directa de 70 euros para el consumidor general y 140 euros para el perfil vulnerable.

Noticias relacionadas

El procedimiento administrativo exige formalizar en primer lugar la solicitud previa del bono a través de la plataforma digital oficial habilitada por la Administración. Una vez concedido el documento, el beneficiario deberá acudir a un comercio adherido presentando su DNI y el bono obtenido para efectuar la compra. El establecimiento verificará el código, aplicará el descuento directamente en la factura final y tramitará de forma obligatoria la retirada del electrodoméstico sustituido para su correcto tratamiento medioambiental como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación suspende las clases presenciales en parte de Canarias por las altas temperaturas
  2. A la espera de autorización judicial para prestar ayudar a los 27 sintecho que deambulan por Santa Cruz
  3. Canarias refuerza su relevancia militar en España al liderar el operativo del Ejército en la crisis migratoria de Ceuta
  4. Rubén Albés rinde pleitesía y ensalza al CD Tenerife: 'Estamos hablando de una cosa muy seria
  5. El Cabildo defiende que la pasarela del Padre Anchieta mejora la circulación y gana hasta 800 vehículos por hora
  6. Santa Cruz de Tenerife empieza a cobrar la tasa de la basura: fechas, plazos y novedades
  7. Una residencia escolar de Tenerife comienza el curso sin vigilantes de seguridad: docentes se turnan de noche para acompañar a los alumnos
  8. El director general de Costas de Canarias defiende que 'todo es legal' en las obras investigadas en Adeje de Cuna del Alma

Canarias abre el plazo para solicitar los bonos del Plan Renove de Electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros

Canarias abre el plazo para solicitar los bonos del Plan Renove de Electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros

Seis colegios de Canarias piden la salida anticipada por la ola de calor y se suman a las zonas con clases 'online'

Seis colegios de Canarias piden la salida anticipada por la ola de calor y se suman a las zonas con clases 'online'

Lara Tacoronte, hermana de la joven canaria asesinada en México: ¿De verdad normalizamos que maten a tres mujeres en la misma universidad?

Lara Tacoronte, hermana de la joven canaria asesinada en México: ¿De verdad normalizamos que maten a tres mujeres en la misma universidad?

El Gobierno aprueba un plan histórico de 13.000 millones para la red aeroportuaria con 1.807 millones destinados a Canarias

El Gobierno aprueba un plan histórico de 13.000 millones para la red aeroportuaria con 1.807 millones destinados a Canarias

Yerai Alonso (38 años, creador de contenido): «La comunidad es clave en la calistenia; la gente comparte y ayuda en el parque»

Canarias 'se derrite' en pleno septiembre: máximas de 38 grados, calima y alertas activas en varias islas

Canarias 'se derrite' en pleno septiembre: máximas de 38 grados, calima y alertas activas en varias islas

Fernando Clavijo admite que las altas temperaturas han dejado estos días algunos golpes de calor y lipotimias en colegios canarios

Fernando Clavijo admite que las altas temperaturas han dejado estos días algunos golpes de calor y lipotimias en colegios canarios

La hermana de Claudia Tacoronte rompe su silencio: "Esto no puede quedar así"

La hermana de Claudia Tacoronte rompe su silencio: "Esto no puede quedar así"
Tracking Pixel Contents