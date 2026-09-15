Canarias abre el plazo para solicitar los bonos del Plan Renove de Electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros

El Gobierno de Canarias ha abierto este martes, 15 de septiembre, el plazo para que la ciudadanía pueda solicitar las ayudas correspondientes al Plan Renove de Electrodomésticos 2025–2026. La iniciativa, dotada con una asignación presupuestaria inicial de 1,6 millones de euros distribuidos equitativamente entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife (800.000 euros) y Las Palmas (800.000 euros), busca incentivar la sustitución de aparatos antiguos de baja eficiencia por modelos de alta clasificación energética (categorías A, B y C del nuevo etiquetado europeo).

El programa contempla dos perfiles de beneficiarios: consumidores generales y consumidores vulnerables, asignando a estos últimos mayores importes económicos que pueden alcanzar los 450 euros de bonificación directa por aparato. Las categorías subvencionables abarcan frigoríficos combi, lavavajillas, secadoras, lavadoras y placas de inducción. Cada solicitante podrá optar a un máximo de cinco electrodomésticos, limitado estrictamente a una unidad por cada una de las cinco categorías incluidas en el plan.

Los electrodomésticos que se venderán en Lefties Home / Create

Importes de las ayudas y procedimiento para canjear el bono

La cuantía del descuento varía en función del tipo de electrodoméstico, su eficiencia energética y la condición socioeconómica del comprador:

Frigoríficos combi: Ayudas de 120 a 250 euros para el consumidor general, y de 230 a 450 euros para el perfil vulnerable según su nivel de eficiencia (C, B o A).

Ayudas de 120 a 250 euros para el consumidor general, y de 230 a 450 euros para el perfil vulnerable según su nivel de eficiencia (C, B o A). Lavavajillas y secadoras: Descuentos que oscilan entre los 120 y 190 euros en la modalidad general, elevándose de 230 a 350 euros para el colectivo vulnerable.

Descuentos que oscilan entre los 120 y 190 euros en la modalidad general, elevándose de 230 a 350 euros para el colectivo vulnerable. Lavadoras: Subvención fijada en 120 euros para el público general y 230 euros para consumidores vulnerables (solo clase A).

Subvención fijada en 120 euros para el público general y 230 euros para consumidores vulnerables (solo clase A). Placas de inducción: Bonificación directa de 70 euros para el consumidor general y 140 euros para el perfil vulnerable.

Noticias relacionadas

El procedimiento administrativo exige formalizar en primer lugar la solicitud previa del bono a través de la plataforma digital oficial habilitada por la Administración. Una vez concedido el documento, el beneficiario deberá acudir a un comercio adherido presentando su DNI y el bono obtenido para efectuar la compra. El establecimiento verificará el código, aplicará el descuento directamente en la factura final y tramitará de forma obligatoria la retirada del electrodoméstico sustituido para su correcto tratamiento medioambiental como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).