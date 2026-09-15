Andrea Abreu sella su vínculo emocional con el Boreal al recibir el premio de honor del festival

"No solo se reconoce lo literario, sino la implicación social y los valores como ciudadana y persona preocupada por las Islas en las que crecí". Así define la escritora tinerfeña Andrea Abreu el Premio Boreal que recibe este jueves 17 de septiembre en el marco de la 19º edición del festival de Los Silos. Este reconocimiento está dedicado a las trayectorias alineadas con el territorio, la creación contemporánea y los valores sociales que atraviesan el Archipiélago. La autora de Panza de burro y Pajaritos preñados lo recibe como una vuelta emocional a un espacio cultural que, en parte, también forma su biografía lectora y vital.

El anuncio del galardón activa en ella una lectura íntima del festival. "Para mí, recibir el Premio Boreal es un acontecimiento muy especial, demasiado especial", señala y subraya de inmediato la cercanía geográfica y afectiva. No se trata solo de un evento cultural, sino de un lugar de formación informal: "Guardo muchísimos recuerdos de haber asistido, de haber aprendido en charlas y actividades, y de la música que he escuchado allí". Y destaca así su dimensión mundial: "He podido escuchar músicas de otros lados del mundo que nunca pensé que iba a tener cerca".

Más allá de lo literario

Ese vínculo explica también el peso simbólico del reconocimiento, que trasciende lo literario. El Festival Boreal es un espacio donde el arte dialoga con la realidad insular. Andrea Abreu introduce además una mención para los premiados anteriores y remarcar así la importancia del galardón. Recuerda especialmente a Pepe Naranjo, "un gran referente durante mi etapa de estudios de Periodismo en la Universidad de La Laguna", y a Atenery Rivero Quintero, con quien incluso compartió trabajo en Pajaritos preñados. "El hecho de que lo hayan recibido personas tan geniales me pone muy contenta", afirma. La emoción, de hecho, se vuelve tangible cuando rememora la edición anterior: "Cuando vi que se lo habían dado a Atenery me emocioné y se me saltaron las lágrimas".

A partir de ahí, el reconocimiento la conduce a una lectura del festival como agente cultural en Canarias y añade una idea clave en su visión del proyecto: la capacidad de conectar territorios a través del arte. Ese eje territorial atraviesa también la forma en que el jurado valoró su obra y su capacidad para situar la identidad y el mundo rural canario en el centro del debate. Abreu lo recoge como un gesto coherente con el origen de su discurso: "Una de las primeras veces que hablé de que me identificaba como una mujer maga del norte fue en una entrevista en el Festival Boreal", recuerda. En aquel momento, con la irrupción de Panza de burro, sintió que algo se nombraba por primera vez con claridad: "Me di cuenta de que era la primera vez que lo decía con tanta fuerza".

Lo rural, en el centro

La autora sitúa ahí el inicio de una conciencia literaria marcada por lo rural, aunque no como algo cerrado, sino como una deriva natural de su lenguaje y experiencia.De ahí que entienda la literatura como una herramienta de transformación lenta: "Puede influir en cómo nos relacionamos como sociedad en cuestiones de desigualdad e injusticia" y añade que no se trata de efectos inmediatos, sino de procesos subterráneos. "Son cambios más invisibles y lentos, pero son los que hacen cambiar los cimientos de la sociedad", sentencia.

La escritora dice que «se reconoce lo literario y también la implicación social»

El salto internacional de su obra tras Panza de burro introduce otra capa en su trayectoria, ya que la autora reconoce la tensión entre la gratitud y la exposición. Así, que su libro se lea en Japón le genera un agradecimiento profundo, aunque matiza el reverso de esa visibilidad: "Ser una persona medianamente pública genera dificultades psicológicas, sobre todo la pérdida de intimidad y privacidad". En paralelo, su inclusión en la lista de jóvenes autoras en español de Granta supuso un impulso determinante en su proyección exterior y afirma que marcó mucho su proyección internacional, especialmente por su efecto en el ámbito editorial.

Una generación unida

En el plano generacional, Abreu rechaza las etiquetas cerradas, aunque sí reconoce afinidades: "Me siento muy unida a gente de mi generación, de Canarias, de la Península y de Latinoamérica" y destaca una literatura contemporánea "sensorial, inteligente y muy bien escrita". Esa sensibilidad conecta con los temas recurrentes de su obra, como la infancia, la precariedad y las relaciones personales. Pero todo ello no ha sido una elección consciente, sino como persistencia vital porque "son temas que nos obsesionan como humanos", y que están vinculados a una pregunta central en su escritura: la posibilidad de cambio frente a lo heredado y lo estructural.

La tinerfeña celebra la capacidad del proyecto de conectar territorios a través del arte

La mirada hacia Canarias también se intensifica con la circulación internacional de sus libros y afirma que, "cuanto más conozco mi cultura, más quiero conocerla". El interés se extiende al léxico, la historia y lo aborigen, en una búsqueda que reivindica la riqueza del entorno insular: "No hay nada que avergonzarse". Y en ese mismo eje se sitúa su interés por las mujeres en entornos rurales, donde observa roles complejos y poco representados. Le interesa especialmente cómo esas mujeres "no cumplían de forma prototípica su función social", combinando cuidado, trabajo físico y construcción material del entorno. Pero todo ello ha sido infrarrepresentado a lo largo de la historia en los relatos culturales.

Nuevo camino

Tras Panza de burro, la escritura de Pajaritos preñados supuso un proceso más largo e introspectivo. Abreu reconoce la presión inicial, pero también la necesidad de distanciarse del ruido exterior: "Tuve que alejarme de las redes y reconectar conmigo misma". Y el resultado fue un proceso de seis años en el que la investigación y el aprendizaje se convirtieron en un eje creativo. La autora resume ahora su presente con cautela. Tras recibir el Premio Boreal y la publicación de su segundo libro evita proyectar en exceso: "Ahora mismo estoy cansada, pero contenta", y deja una imagen que resume su momento: la escritura como un terreno que, a veces, necesita reposo para volver a ser fértil.