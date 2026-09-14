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La Universidad de Granada condena el asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte Aguilera en México

La institución universitaria ha convocado este lunes un minuto de silencio en todos sus centros por la muerte de la joven de 21 años, que realizaba una estancia académica en Morelos

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, donde estudiaba la joven canaria universitaria asesinada en México.

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, donde estudiaba la joven canaria universitaria asesinada en México. / Universidad de Granada

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Efe

Granada

La Universidad de Granada ha trasladado este lunes su repulsa y condena ante el asesinato en el municipio de Cuautla (México) de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante de esta institución que estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven, de 21 años y procedencia canaria, estudiaba cuarto de Educación Infantil, han informado a EFE fuentes de la Universidad de Granada.

En un comunicado, la comunidad universitaria traslada sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto" a la familia, allegados y compañeros de la joven "en estos momentos de tan profundo dolor", y convoca un minuto de silencio a las 11:00 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la Universidad de Granada.

"Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres", señala.

Intercambio en el estado de Morelos

El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar el apoyo necesario en estos momentos.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha trasladado su "profunda tristeza" y la "rabia institucional" por este asesinato, y se ha puesto a disposición de la familia pra "ayudarles y acompañarles en este trance y en el viaje a México".

La estudiante, de 21 años, realizaba un intercambio académico en México y fue asesinada en el estado de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

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Las autoridades estatales ya han contactado con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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