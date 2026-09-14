La ULPGC llora a Claudia Tacoronte: "No solo era una estudiante española, era una estudiante nuestra"

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) guardó este lunes un minuto de silencio a la entrada de su sede institucional en memoria de Claudia Tacoronte, la estudiante grancanaria de 21 años asesinada el pasado fin de semana en el estado mexicano de Morelos, donde realizaba una estancia de intercambio universitario.

Tacoronte, vecina Santa Brígida, cursaba cuarto curso del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada y desarrollaba su movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Según informaron este domingo las autoridades locales, la joven fue asesinada en un crimen que la Fiscalía mexicana investiga como feminicidio. De acuerdo con la Casa de la Cultura de Cuautla, recogido por France Presse, la estudiante se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, celebrada en dicho recinto, cuando fue víctima de "un supuesto robo con arma blanca".

La joven estuvo matriculada en la ULPGC durante el curso 2022-2023 en el Grado de Educación Primaria antes de trasladarse a la Universidad de Granada para continuar sus estudios.

Ese vínculo marcó la intervención de la vicerrectora de Profesorado de la ULPGC, Belén López, durante el acto de este lunes. "Hoy no solo lloramos la pérdida de una estudiante española, sino de una estudiante nuestra, una hija de nuestra isla", afirmó López, quien trasladó el pésame a la familia y allegados de Tacoronte, tanto en Gran Canaria como en Granada: "Sé que no hay palabras que alivien este dolor, pero sí quiero transmitirles que la Universidad de Las Palmas y toda la isla está con ustedes". La vicerrectora aprovechó también su intervención para condenar la violencia machista. "Rechazamos profundamente cualquier violencia contra la mujer y nos sumamos a todos aquellos que solicitan con urgencia que se aclare este asesinato", declaró López.

A la cita también acudió la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans, quien calificó la jornada de "triste, pero tan significativa". Mayans subrayó que se trata de un feminicidio y lamentó que este tipo de violencia contra la mujer haya truncado el desarrollo académico y vital de la joven estudiante de magisterio: "Era una chica que estaba empezando su vida, una chica potente; tenía toda la vida por delante".

La subdelegada extendió también sus condolencias a los allegados de la víctima. "En estos momentos, con toda la sociedad canaria atravesada por el dolor, sólo me queda darle las mayores condolencias a sus familiares, padres, sus seres queridos, sus amigos, a sus conocidos y a toda la sociedad canaria", a lo que añadió: "Era una chica de un enorme potencial que nos han arrebatado".

Respecto a los próximos pasos, Mayans explicó que, a la espera de que el Gobierno de México determine el procedimiento a seguir, es "costumbre y hábito" del Ministerio de Asuntos Exteriores acompañar a las familias que "atraviesan situaciones tan extremas y tan tristes".