Sismicidad en Canarias: una docena de terremotos en las últimas horas en las islas
Entre el domingo y este lunes se han registrados 12 seísmos, el mayor de magnitud 2.3
En Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en los últimos dos días hasta 12 terremotos de magnitud igual o superior a 0.5 o sentidos por la población.
En concreto, el domingo día 13 ocurrieron siete seísmos, entre los que se encuentran los dos de mayor magnitud de ambas jornadas, con 2.3 y 2.2.
El primero de ellos fue en el Atlántico (05:42 horas), a una profundidad de 20 kilómetros, y el segundo, al noroeste de Gáldar (08:12 horas), también a 20 kilómetros de profundidad.
El resto de terremotos de la jornada sucedieron en Icod de los Vinos, Guía de Isora y en el océano, entre las 01:32 horas y las 16:26, con magnitudes entre 0.7 y 1.8.
Seísmos de este lunes
En cuento a los terremotos registrados este sábado, tuvieron lugar entre las 01:38 horas y las 06:26. Fueron de magnitud entre 1.3 y 2, y a profundidades de entre 4 y 25 kilómetros.
De forma cronológica, se contabilizaron en Tazacorte, Agaete, Frontera, San Miguel de Abona y el Atlántico.
¿Qué hacer en caso de un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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