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Sismicidad en Canarias: una docena de terremotos en las últimas horas en las islas

Entre el domingo y este lunes se han registrados 12 seísmos, el mayor de magnitud 2.3

Mapa con los terremotos de las islas.

Mapa con los terremotos de las islas. / IGN

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

En Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en los últimos dos días hasta 12 terremotos de magnitud igual o superior a 0.5 o sentidos por la población.

En concreto, el domingo día 13 ocurrieron siete seísmos, entre los que se encuentran los dos de mayor magnitud de ambas jornadas, con 2.3 y 2.2.

El primero de ellos fue en el Atlántico (05:42 horas), a una profundidad de 20 kilómetros, y el segundo, al noroeste de Gáldar (08:12 horas), también a 20 kilómetros de profundidad.

El resto de terremotos de la jornada sucedieron en Icod de los Vinos, Guía de Isora y en el océano, entre las 01:32 horas y las 16:26, con magnitudes entre 0.7 y 1.8.

Registro de los terremotos de los últimos días.

Registro de los terremotos de los últimos días. / IGN

Seísmos de este lunes

En cuento a los terremotos registrados este sábado, tuvieron lugar entre las 01:38 horas y las 06:26. Fueron de magnitud entre 1.3 y 2, y a profundidades de entre 4 y 25 kilómetros.

De forma cronológica, se contabilizaron en Tazacorte, Agaete, Frontera, San Miguel de Abona y el Atlántico.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:

Noticias relacionadas y más

  • Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
  • En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
  • En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
  • En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos
  • Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo
  • Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
  • Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas

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