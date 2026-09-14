Sismicidad en Canarias: una docena de terremotos en las últimas horas en las islas

En Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en los últimos dos días hasta 12 terremotos de magnitud igual o superior a 0.5 o sentidos por la población.

En concreto, el domingo día 13 ocurrieron siete seísmos, entre los que se encuentran los dos de mayor magnitud de ambas jornadas, con 2.3 y 2.2.

El primero de ellos fue en el Atlántico (05:42 horas), a una profundidad de 20 kilómetros, y el segundo, al noroeste de Gáldar (08:12 horas), también a 20 kilómetros de profundidad.

El resto de terremotos de la jornada sucedieron en Icod de los Vinos, Guía de Isora y en el océano, entre las 01:32 horas y las 16:26, con magnitudes entre 0.7 y 1.8.

Registro de los terremotos de los últimos días. / IGN

Seísmos de este lunes

En cuento a los terremotos registrados este sábado, tuvieron lugar entre las 01:38 horas y las 06:26. Fueron de magnitud entre 1.3 y 2, y a profundidades de entre 4 y 25 kilómetros.

De forma cronológica, se contabilizaron en Tazacorte, Agaete, Frontera, San Miguel de Abona y el Atlántico.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: