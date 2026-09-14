Salvamento Marítimo busca una patera con un centenar de migrantes al noreste de Lanzarote

Salvamento Marítimo busca este lunes, 14 de septiembre, una patera con alrededor de un centenar de migrantes a unas 80 millas náuticas (148 kilómetros) al noreste de Lanzarote.

La alerta se recibió a primera hora de la mañana en el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas. En concreto, a las 8.15 horas, una llamada vía satélite comunicó la presencia de una embarcación con aproximadamente un centenar de personas a bordo en aguas situadas al noreste de la isla.

Según fuentes de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, la emergencia fue atendida inicialmente por el centro de Salvamento de Marruecos, antes de pasar a la coordinación del centro ubicado en Las Palmas.

Una vez asumida la gestión de la emergencia, Salvamento Marítimo de Las Palmas activó dos de sus unidades para intentar localizar y asistir a la embarcación.

Dos embarcaciones buscan la patera

Las embarcaciones 'Acrux' y 'Al Nair' fueron movilizadas durante la mañana para participar en el dispositivo de búsqueda y rescate.

Según la información facilitada, ambas unidades acudieron hacia la zona señalada y a las 11.35 horas se dirigieron al rescate de la barca, descrita como precaria.

Hasta el momento de la información facilitada por Salvamento Marítmo a las 13.30 horas, el dispositivo permanecía centrado en la localización y asistencia de la embarcación, en la que viajarían alrededor de 100 migrantes.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas