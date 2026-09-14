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Minutos de silencio y mensajes de apoyo tras el asesinato de la grancanaria Claudia Tacoronte en México

Instituciones académicas y representantes políticos expresan su profunda conmoción por la muerte de la joven, cuya estancia formativa en México ha terminado de forma trágica este fin de semana

Imagen del minuto de silencio en la Facultad de la Educación de la Universidad de Granada

Imagen del minuto de silencio en la Facultad de la Educación de la Universidad de Granada / Universidad de Granada

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria asesinada este fin de semana durante una estancia de movilidad en México, ha provocado una ola de condolencias y mensajes de apoyo por parte de instituciones académicas y administraciones públicas. Universidades, ayuntamientos y responsables políticos han expresado su consternación por el crimen y han trasladado su cariño a la familia y allegados de la joven.

La ULPGC convoca un minuto de silencio

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera y convocó este lunes, 14 de septiembre, un minuto de silencio a las 12.00 horas en la entrada de todos sus centros académicos, facultades y escuelas.

El equipo rectoral expresó su "repulsa" por este trágico suceso, trasladó sus condolencias a la familia y amistades de la joven y mostró también su apoyo a la comunidad universitaria de Granada. Asimismo, recordó que Claudia estuvo matriculada durante el curso 2022-2023 en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Grado de Educación Primaria, antes de continuar sus estudios en la Universidad de Granada.

La Universidad de Granada condena el crimen

La Universidad de Granada, donde Claudia cursaba cuarto del Grado en Educación Infantil, manifestó igualmente su "más firme repulsa y condena" por el asesinato de su alumna y convocó un minuto de silencio a las 11.00 horas en las puertas de todos sus centros.

Santa Brígida lamenta la pérdida de una joven de El Monte

El Ayuntamiento de Santa Brígida expresó su "profunda tristeza y consternación" por el asesinato de la joven satauteña, vecina de la zona de El Monte, y trasladó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros.

La Corporación municipal manifestó además su "indignación y rechazo ante una muerte tan injusta y violenta" y destacó que Claudia había iniciado su estancia académica en México "con la ilusión propia de una joven que se encontraba construyendo su futuro", lamentando que esa experiencia terminara de forma tan trágica.

Mensajes de Clavijo, Moreno y Torres

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró sentirse "consternado" por el asesinato de Claudia Tacoronte, a quien definió como "una joven estudiante canaria que había elegido México para completar su experiencia académica, ampliar horizontes y conocer otras culturas". El jefe del Ejecutivo autonómico trasladó además su "cariño y apoyo" a la familia y a sus seres queridos.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó sentirse "sobrecogido" por la noticia y expresó sus condolencias a la familia de la estudiante de la Universidad de Granada. Asimismo, señaló que el Gobierno andaluz se pone a disposición de sus allegados para prestar "todo el apoyo y la asistencia necesaria".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó la muerte de Claudia como una "dolorosísima noticia" y mostró su apoyo a la familia de la joven canaria, lamentando que una estancia de formación en el extranjero terminara de una forma tan trágica.

Noticias relacionadas y más

A las muestras de condolencia se sumó también la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género María Victoria Rosell, quien expresó su "dolor" por el asesinato y envió "un abrazo inmenso" a la familia y a los seres queridos de Claudia. Además, reclamó "una investigación eficaz y justicia" y compartió el mensaje de la CRUE, que defiende que "la violencia de género deje de condicionar a las mujeres la libertad para estudiar, viajar y desarrollar su proyecto de vida".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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