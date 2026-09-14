Laura Morales lleva ‘Ser pastora’ al Teatro Leal: de la crisis de la danza a encontrar refugio entre rebaños

Laura Morales llegó al pastoreo casi por casualidad y sin ninguna intención de convertir aquella experiencia en material artístico. Atravesaba un momento de incertidumbre profesional dentro de la danza, buscaba una posible segunda profesión y una publicación en Instagram sobre una escuela de pastores terminó llevándola durante tres semanas a Brieva de Cameros, un pequeño municipio riojano con una larga tradición trashumante. Tres años después, aquel intento de alejarse de los escenarios se sube a las tablas en la Isla. Seráel próximo 23 de septiembre, a las 19.00 horas, a la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna.

La pieza aterriza en Tenerife después de un recorrido que ha incluido su estreno en el Teatro Central y su paso por la Feria de Palma del Río, además de distintas muestras del proceso creativo. Morales asegura que la recepción ha "superado" sus expectativas, especialmente entre espectadores vinculados al medio rural, que han reconocido recuerdos de su infancia en elementos tan sencillos como los fardos de paja, los olores o las referencias a los animales.

El origen del espectáculo está, sin embargo, lejos de cualquier estrategia artística. Morales se había trasladado a Madrid en un momento en el que parecía que su carrera comenzaba a consolidarse: tenía actuaciones en espacios destacados y una agenda que prometía continuidad. Pero después de los estrenos llegaban los huecos. «La agenda se va quedando vacía», recuerda. Fue entonces cuando se preguntó qué podía hacer si la danza, a la que había dedicado formación, energía y buena parte de su vida, no conseguía ofrecerle estabilidad.

Una convocatoria de una escuela de pastores apareció entonces en sus redes sociales. No tenía experiencia previa ni raíces familiares relacionadas con el campo: «Mi familia es toda de ciudad». Aun así se inscribió y terminó realizando sus prácticas en Brieva de Cameros, donde convivió durante tres semanas con un rebaño y comenzó a aprender unos saberes completamente nuevos para ella.

Vivir en el presente

La experiencia le descubrió también otra manera de relacionarse con el tiempo. Morales explica que el trabajo en las artes escénicas obliga muchas veces a vivir pendiente del futuro: cerrar noviembre, completar diciembre, pensar en la siguiente función incluso antes de terminar la que se está representando. Con el rebaño ocurría justo lo contrario.

«Todo era el ahora», explica. El recorrido podía cambiar por el tiempo, una oveja podía enfermar o unas vacas podían atravesarse y dispersar los animales. Había que observar, reaccionar y estar completamente presente. Esa atención permanente al momento se convirtió después en una de las experiencias que alimentaron el espectáculo.

Morales insiste en que nunca se marchó al campo pensando en producir una obra. Al terminar aquella primera estancia buscó incluso otras formaciones y comenzó a contactar con pastores y pastoras para acompañarlos durante varios días y no perder el vínculo con el oficio. «Me fui con cero pretensión artística, me fui como una trabajadora del campo a aprender esos saberes y ese vínculo con el animal», sostiene.

La transformación de aquella vivencia en creación llegó después. Ya en Madrid, contó la experiencia y recibió una propuesta para escribir sobre ella en la revista del Centro Dramático Nacional. Al enseñar el texto a unas amigas antes de enviarlo, una de ellas le lanzó la frase que terminó cambiando el rumbo de la historia: «Laura, yo aquí veo una pieza».

De Garcilaso a una pastora contemporánea

Ser pastora tampoco se limita a reproducir sobre las tablas el trabajo con un rebaño. La palabra constituye uno de sus motores y Morales habla incluso de una «trashumancia» del lenguaje. La pieza viaja desde las églogas de Garcilaso de la Vega hasta Marcela, la pastora del Quijote, para desembocar en la propia intérprete contemporánea. La escena, como el ganado, se desplaza y se transforma.

Su cuerpo va encarnando asimismo diferentes figuras asociadas al pastoreo. Morales quiere alejarse de la imagen única del pastor rudo que permanece en el monte entre gritos y silbidos y recuperar otras representaciones históricas y literarias. Entre ellas aparece Marcela, personaje cervantino que abandona las convenciones de su posición social para marcharse a las montañas, y también la propia Morales, «la bailarina que se exilia hacia el campo».

La propuesta que se verá en La Laguna es la versión concebida para sala, en la que el espectador desempeña un papel menos activo que en La nueva bestia, otro proyecto surgido de la misma investigación y pensado para espacios exteriores. En este último, Morales desarrolla una suerte de «pastoreo sonoro» en el que camina con el público como si se tratara de un rebaño. Esa versión ya pasó por La Palma el pasado año.

Pastoras y artistas, abandonadas

La experiencia rural terminó además revelándole un paralelismo que atraviesa la obra: la precariedad del pastoreo y la de las artes escénicas. Morales reconoce que aquella estancia la reconcilió consigo misma, pero no resolvió las dificultades materiales de su profesión.

Pese a atravesar ahora un periodo de intensa actividad, denuncia retrasos de meses en los pagos de instituciones públicas y unas condiciones laborales que continúa considerando «lamentables». Cuando escucha las quejas de quienes viven del campo, afirma, reconoce problemas muy similares a los suyos. «Sigo viviendo el mismo abandono y la misma miseria que había antes, tanto en el mundo rural como en el mundo de las artes escénicas», resume.

Canarias también forma parte del proceso de creación de Ser pastora. Morales realizó una residencia en La Gomera durante la fase final del montaje junto al artista sonoro Isabel Do Diego, responsable del espacio sonoro de la obra. Allí encontró además una conexión inesperada entre su investigación sobre los silbidos vinculados al pastoreo y una isla marcada culturalmente por el Silbo Gomero. La muestra del proceso reunió a numeroso público y se convirtió, según recuerda, en un momento importante antes del estreno definitivo.