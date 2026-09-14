Daniel Morales, director de Juventud del Gobierno de Canarias: "Tenemos que revertir esa idea de que para triunfar hay que irse fuera"

El actual director general de Juventud del Gobierno autonómico, el lanzaroteño Daniel Morales, confiesa que se estalló «como una pita» cuando entró en el cargo en 2023. El anterior Ejecutivo había aprobado la Ley de Políticas de Juventud de Canarias y él, por tanto, debía ser quien empezara a ejecutarla. Su intención es aprobar el Plan Integral de Juventud –un documento necesario para dar respuesta a la norma– antes de que concluya la legislatura. Por el camino, se ha encontrado a una generación de jóvenes «muy preocupada» por derechos básicos como la vivienda, el empleo o el aumento de los problemas de salud mental. Al ser un área tan transversal, reconoce que ha sido complicado, pero asegura que afronta con «muchas ganas» lo que queda de mandato.

Este agosto, jóvenes de todas las islas señalaron la vivienda, el empleo, la salud mental, y la igualdad de oportunidades como prioridades en el manifiesto elaborado durante el II Encuentro Jóvenes X Canarias 2026. ¿Qué se está haciendo desde la Dirección General para que puedan acceder a estos derechos básicos?

Lo primero que es necesario saber es que nosotros como Dirección General no tenemos competencias en tema de vivienda. Sin embargo, sí que tenemos la responsabilidad de coordinar o, al menos, de hacer ver a quienes sí tienen las competencias –en este caso, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad– que existe un problema. En estos momentos me atrevo a decir que estamos más conectados que nunca, tenemos una íntima relación interadministrativa que estamos aprovechando para trasladar todas las inquietudes que nos comunica la juventud, para que ellos luego lo transformen en acciones reales. Me temo que el problema con la vivienda no tiene solución ni a corto plazo ni a través de una única vía; llevará mucho más tiempo y tendrá que implicar a muchos agentes. En este caso, me consta que hace poco aprobaron aumentar el crédito del bono al alquiler joven y que también hay ayudas para comprar primeras viviendas en los municipios menos poblados. Se están probando muchas fórmulas. Me da rabia cuando la gente dice que no estamos haciendo nada. No es cierto, se están haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo para poder revertir la situación. La realidad es que es un problema estructural, toda Europa está en una situación similar, pero zonas como Canarias o Baleares están más tensionadas por la presión turística.

Su obligación, como director general, es ejercer cierta presión para que no se olviden de los jóvenes de Canarias.

Exacto. Al final, el Gobierno es la institución más alejada de los ciudadanos. La mayoría solo conoce al concejal de su ayuntamiento o, como mucho, al consejero del cabildo. Nosotros nos hemos marcado como objetivo mejorar la escucha activa y la participación ciudadana; toda esa parte de política más municipal. Las convivencias que organizamos no son casualidad, también son una forma de poner la oreja.

La emancipación es otro de los puntos más críticos. Acceder a una vivienda se puede llevar el 99% del salario de un joven canario y la edad media para independizarse supera ya los 30 años, ¿cómo se podría revertir esta situación?

Todo lo que incluyeron los jóvenes en el manifiesto está muy relacionado. La emancipación sigue siendo el problema número uno, pero si te fijas, la vivienda forma un triángulo con la salud mental y el empleo. Yo como joven pertenezco a la generación más formada de la historia, pero no consigo trabajo y, sin un salario digno, tampoco tengo acceso a una casa. Todo eso repercute en mi bienestar emocional porque ni siquiera puedo salir a despejarme. Todos nuestros esfuerzos ahora mismo están centrados en romper ese bucle. En lo que respecta al paro juvenil, tenemos el descenso más importante de la historia y, a través de programas como Garantía Juvenil, estamos dando empleo a personas cualificadas. Hay que empezar por ahí y seguir por todo lo demás.

"Aunque queda un año, creo que me iré con una asignatura pendiente: los albergues juveniles" Daniel Morales — Director general de Juventud

¿Canarias realmente está creando empleo de calidad para sus jóvenes?

Sí. Históricamente, los planes de empleo de ayuntamientos y demás instituciones sacaban mucho personal de limpieza, jardinería… pero no se ofertaban plazas para titulados. La razón es sencilla: con lo que cuesta un graduado se puede contratar a tres en estas categorías. Ahora, en cambio, estamos intentando revertir esta situación. Todos los planes de empleo que sacamos son para gente cualificada que ha terminado un grado universitario o de Formación Profesional y está en busca de una primera experiencia laboral. Se han conseguido avances importantes en este sentido y el descenso del paro juvenil es una prueba de ello.

Empleo, vivienda y salud mental. ¿En cuál de los tres puede decir que la situación es hoy mejor que cuando llegó al cargo?

En empleo, sin duda. Desgraciadamente, en salud emocional no. Y no porque la hayamos olvidado, sino porque hay una tendencia alza importante, no me gusta decir alarmante ni preocupante, pero sí que la prevalencia de trastornos mentales ha aumentado de manera generalizada. Y en vivienda, como es evidente, los resultados van a tardar en llegar. A la gente hay que decirle la verdad.

A día de hoy, ¿tiene menos oportunidades un chico de La Gomera o cualquier otra isla no capitalina que uno de Tenerife o Gran Canaria?

Estamos intentando que no, que todos tengan las mismas oportunidades. De hecho, nuestro eslogan es «Islas iguales», pero somos conscientes de que Canarias es un territorio muy diverso e, incluso en la misma isla, hay realidades totalmente diferentes. Más allá de lo que hablábamos antes –vivienda, empleo, salud mental–, el principal desafío que enfrentamos es el reto demográfico. Hay sitios superpoblados que no van a aguantar por mucho más tiempo el ritmo de crecimiento actual y hay otros que están luchando contra la despoblación.

El director general de Juventud del Gobierno canario, Daniel Morales, en el edificio de la Consejería de Bienestar Social de la capital chicharrera. / Arturo Jiménez

¿Qué políticas o acciones no han funcionado como esperaba?

Me voy con una asignatura pendiente: los albergues juveniles. Todavía queda legislatura, pero es un tema muy complicado. Hay que ser autocrítico y, si antes decía que no tenía competencias en vivienda, en este aspecto sí que las tengo. Hay una norma que los regula, pero se han quedado totalmente obsoletos porque llevan años sin tocarse. Cuando me fui a poner con ellos me di cuenta de que todas las licencias estaban caducadas y, por tanto, había que hacer una inspección en cada uno para evaluar si estaban en condiciones. La policía visitó algunos y encontró auténticas barbaridades, por lo que retomar el proyecto requiere un trabajo bastante grande. En cuatro años no te da tiempo de tratar todo lo que te gustaría.

¿Cuántos hay y para qué se utilizarían estos espacios?

Son espacios muy útiles para que los jóvenes conozcan a otros chicos de su edad. Más allá de su función habitual, yo me di cuenta de lo necesarios que eran cuando ocurrió el gran incendio forestal de Tenerife (2023). En ese momento me acordé de ellos porque hubo que realojar a un montón de vecinos, pero en las actuales condiciones ni siquiera pueden utilizarse para emergencias.

En el otro extremo, ¿cuáles han ido mejor de lo que esperaba?

Todo lo relacionado con el pacto por la movilidad juvenil ha sido un tremendo éxito. Con los descuentos en el transporte, por ejemplo, nos hemos visto desbordados. Estamos negociando con los operadores para que haya más plazas. El carné joven también es una brutalidad y, además, funcionan muy bien programas como Excelencia Canaria, una iniciativa para que los mejores expedientes refuercen el inglés de manera gratuita en Reino Unido e Irlanda. Todo lo que tenga que ver con movilidad, cursos de idiomas, formación, voluntariado y participación ciudadana tiene mucha demanda.

¿En qué punto está la Ley de Políticas de Juventud de Canarias? ¿Se ha quedado en un cajón?

No. Precisamente, en estos momentos, estamos a tope con el Plan Integral de Juventud, un documento necesario para dar respuesta a la ley. La norma se redacta en la legislatura pasada y a mí lo que me toca es ejecutarla. Yo heredo un librito que me obliga a una serie de cosas, como la creación del Observatorio Canario de la Juventud o la aprobación del Plan. El problema es que la ley tiene una serie de deficiencias. Es lo que suele ocurrir cuando apruebas las cosas dentro de los despachos; al final vas a la calle, donde la realidad es totalmente diferente, y te das cuenta de que hay algunas cosas que no son viables y que hay matices que pulir o cambiar. En eso estamos trabajando. El otro día, el Consejo de la Juventud de España propuso que todas las políticas relacionadas con los jóvenes se testeen antes de lanzarse y es algo con lo que estoy de acuerdo. Oye, si vas a aprobar una norma, primero pruébala entre chicos como si fuera real, para ver si funciona.

¿Qué recogerá el Plan Integral?

En el Gobierno de Canarias nunca ha habido un documento, una estrategia, que le dijera a los directores de Juventud por dónde tirar. Cada uno, como buenamente ha podido, ha establecido sus políticas en base a lo que ellos consideran. Para mí es un error porque estás planificando en base a tus gustos y tus creencias y no a lo que está ocurriendo en la calle. Por ello, lo que hemos hecho es establecer un plan que recoge las políticas del área, la hoja de ruta hasta 2030. En el texto han participado todos los agentes sociales, desde cabildos y ayuntamientos hasta colectivos y asociaciones. En estos tres años, el curro ha sido brutal. Lo positivo, además, es que es un plan abierto y flexible que podrá cambiar según las circunstancias del momento porque, aunque tú planifiques a largo plazo, desconoces las circunstancias que te puedan sobrevenir. La persona que venga detrás tendrá un papel que le oriente y eso es una maravilla. Cuando yo entré en el cargo me estallé como una pita intentando averiguar por dónde tenía que empezar. El plan tiene unas 350 páginas y es totalmente transversal; se habla de becas, empleo, viviendas, educación… Básicamente, recoge las necesidades reales de la juventud canaria para que todas las políticas que aplique el Gobierno vayan orientadas a suplir estas carencias.

¿Estará antes de final de año?

Esa es la idea. Voy a intentar evitar que este tipo de cosas, que son las realmente importante para los jóvenes, se debatan en la etapa preelectoral porque no quiero que se queden en eso. Mi intención es que realmente sea un documento de utilidad. En estos momentos se encuentra en fase de aprobación del Consejo de Juventud. La idea es que lo aprueben estos días y, una vez tengamos el visto bueno, empezaremos los trámites administrativos. Quiero que se lleve al Parlamento. Aunque no es necesario, me gustaría que todos los grupos lo apoyen. No quiero que sea el plan de Dani o de este Gobierno, sino que exista un consenso real entre todos, tanto dentro de la Cámara como en la calle.

¿Qué deuda tiene Canarias con su juventud?

Tenemos que revertir ese sentimiento de que para triunfar hay que irse fuera, eso no es así. Y, sobre todo, tenemos que poner todas nuestras herramientas para que el joven que se quiera emancipar lo pueda hacer.

¿Y qué es lo que más le han agradecido?

Lo que más me han agradecido en estos últimos años es la cercanía, la humildad y el haber abierto las puertas de la dirección a toda la juventud, lo tengo clarísimo. Veníamos de una etapa donde estábamos muy sesgados y ahora creo que no es así; todo el mundo tiene cabida y puede aportar su punto de vista. Otro aspecto importante es que hemos regularizado un montón de procesos, hemos hecho las bases de varias convocatorias y también hemos mejorado en transparencia. Eso antes quedaba mucho a la elección del director y no es el método. En ese sentido, estoy bastante contento y satisfecho con los últimos ejercicios.