Cruz Roja y Fundación DISA movilizan 140.000 euros para garantizar la equidad escolar de 1.00 menores en Canarias

El arranque del periodo lectivo en Canarias vuelve a situar el acceso equitativo a la enseñanza en el centro de las prioridades sociales del Archipiélago. Para responder a este reto en las Islas, Cruz Roja Española en Canarias y la Fundación DISA han renovado su alianza estratégica con la presentación de la decimotercera convocatoria de la campaña Mochilas Llenas. Esta iniciativa autonómica cuenta con una aportación económica de 140.000 euros aportados por la entidad privada y gestionados de forma directa por la organización humanitaria en la comunidad autónoma.

El propósito esencial estriba en eliminar cualquier tipo de barrera económica que entorpezca el aprendizaje de los escolares de la comunidad insular. Para este ejercicio académico 2026-2027, las estimaciones oficiales contemplan la concesión de cerca de 2.000 ayudas destinadas a favorecer el desarrollo lectivo de más de 1.600 menores y sus familias en las Islas.

En este sentido, el delegado especial de Cruz Roja Española en Canarias, Isaac Díaz Sosa, enfatizó durante la presentación la trascendencia del proyecto: "Mochilas Llenas asegura una 'vuelta al cole' más ilusionante para miles de niños y niñas, sin depender de la realidad económica de cada hogar. Detrás de cada ayuda hay una oportunidad para crecer y participar en igualdad de condiciones en la vida escolar, así como una familia que respira un poco más tranquila". Asimismo, el representante institucional remarcó que "la educación es una de las herramientas más eficaces para reducir las desigualdades, razón por la que es vital que ningún menor vea limitado su derecho a aprender".

Sara Mateos e Isaac Díaz durante la presentación de 'Mochilas Llenas'. / E.D.

Desglose de las prestaciones educativas

El abanico de apoyos previstos para el presente curso abarca diversas necesidades fundamentales del alumnado. En concreto, la programación incluye 1.488 partidas para material escolar y 130 para libros de texto.

A estas cifras se suman 275 aportaciones dirigidas a vestuario escolar, 35 para lentes graduadas, 11 orientadas a la atención psicopedagógica, 29 para actividades de ocio educativo durante periodos vacacionales y 7 focalizadas en el acceso a recursos tecnológicos. Esta cobertura integral busca asegurar la inclusión plena del estudiante en la dinámica escolar diaria.

Dignidad mediante tarjetas monedero

Una de las señas de identidad más destacadas de la iniciativa radica en el procedimiento empleado para la distribución de los auxilios. En lugar de entregar lotes cerrados de productos que puedan evidenciar la situación de vulnerabilidad del menor frente a sus compañeros de aula, las familias reciben tarjetas monedero para adquirir el equipamiento necesario en los comercios.

Sobre esta metodología, la directora de Fundación DISA, Sara Mateos Artiles, declaró: "Se trata de uno de los programas educativos más importantes para nosotros, no solo por su trayectoria, sino también por su capacidad para llegar a cualquier rincón del Archipiélago, acompañar a las familias y contar con la experiencia y profesionalidad de Cruz Roja". La directiva resaltó además el valor intrínseco de este formato de entrega: "Igual que mis hijas tienen derecho a elegir el muñeco para la mochila de turno, este proyecto ha sabido hacer algo muy bien, que es dotar de dignidad a las familias y a los menores que acceden al recurso".

Mateos añadió que "la educación es una de las herramientas más importantes para promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Por ello, trabajamos para que todos los niños y niñas puedan afrontar su formación con ilusión, confianza y los recursos necesarios para desarrollar su potencial".

Evaluación técnica y seguimiento continuo

El acceso a las prestaciones no responde a un baremo automatizado, sino a una valoración individualizada realizada por los equipos del departamento de Trabajo Social de Cruz Roja. En este diagnóstico se ponderan de manera global las circunstancias económicas y sociales de cada hogar, considerando variables como el número de menores a cargo o situaciones sobrevenidas de precariedad.

Asimismo, el programa trasciende el arranque de septiembre y mantiene su vigencia a lo largo de todo el año lectivo. La implantación territorial de la institución humanitaria permite atender requerimientos imprevistos que puedan surgir durante el curso escolar, tales como la renovación de calzado, la reposición de útiles o nuevas necesidades formativas, mientras existan fondos disponibles.

Un impacto acumulado de más de una década

La trayectoria de esta alianza social avala su arraigo en el Archipiélago canario. Desde la puesta en marcha de Mochilas Llenas en el año 2014, la colaboración entre Fundación DISA y Cruz Roja Española en Canarias ha facilitado más de 23.800 ayudas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

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En el ejercicio académico precedente (2025-2026), la campaña atendió un total de 1.834 demandas, beneficiando de forma directa a 1.408 personas en las Islas. Ambas entidades han revalidado su compromiso de continuar consolidando este esquema de cooperación para garantizar que la falta de recursos socioeconómicos en las familias no merme las oportunidades educativas de la infancia canaria.