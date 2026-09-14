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Canarias comienza la reserva de los viajes del Imserso

Los pensionistas acreditados podrán solicitar sus viajes de la campaña 2026-2027, con plazas desde 50 euros para las rentas más bajas

Jubilados hacen cola en la facturación de un aeropuerto para uno de los viajes del Imserso.

Jubilados hacen cola en la facturación de un aeropuerto para uno de los viajes del Imserso. / Alba Villar

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J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

El plazo para reservar los viajes del Imserso 2026-2027 comenzará mañana, 16 de septiembre, a las 9.00 horas para los pensionistas acreditados de Canarias. La comercialización se hará de forma escalonada durante los primeros días para evitar la saturación de los sistemas de reserva.

El miércoles 16 podrán reservar quienes tengan acreditación preferente y el jueves 17 será el turno de los usuarios con acreditación no preferente. El viernes 18 se pondrán a disposición de cualquier persona acreditada las plazas que hayan quedado libres dentro del cupo de Canarias. A partir del sábado 19 se podrán reservar también las plazas que hayan quedado disponibles en otras provincias.

Los viajes de la costa insular, que incluye Canarias y Baleares, se gestionarán por internet a través de Mundicolor o mediante una agencia de viajes autorizada. Para realizar la reserva online será necesario disponer de la clave de acreditación de cuatro dígitos que el Imserso ha enviado previamente por carta.

Esta temporada el programa oferta 879.213 plazas en toda España, de las que 228.142 corresponden al lote de costa insular. Canarias contará, además, con 7.447 plazas a un precio reducido de 50 euros para personas con rentas más bajas que cumplan los requisitos.

Los precios del resto de viajes varían según el destino y la duración. A las tarifas se puede sumar un suplemento por habitación individual, de unos 22 euros por noche.

Noticias relacionadas y más

Entre las novedades de esta campaña figura también la posibilidad de viajar con mascotas en los lotes de costa, aunque estará condicionada a los establecimientos disponibles y a las condiciones del transporte. Los pensionistas podrán realizar más de un viaje durante la temporada, aunque desde la segunda reserva se aplicarán 100 euros adicionales.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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