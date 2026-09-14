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Alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria

La combinación de temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento de intensidad floja a moderada favorecen una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego

Imagen de archivo de la Brifor precintando las zonas recreativas de Tenerife ante el riesgo de incendios.

Imagen de archivo de la Brifor precintando las zonas recreativas de Tenerife ante el riesgo de incendios. / ED

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, la vertiente oeste de La Palma, la cumbre y zona de medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife, y en Gran Canaria a partir de los 400 metros de altitud.

La alerta se activará a partir de las 13:00 horas de este lunes, mientras que el resto de zonas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria estarán en situación de prealerta.

Previsión

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la previsión meteorológica, que apunta a una combinación de temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento de intensidad floja a moderada, condiciones que favorecerán una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

Se podrán alcanzar o superar los 34 grados centígrados en medianías de las vertientes sur de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. En El Hierro y La Palma podrán superarse los 30 grados en zonas de interior.

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Además, se prevé presencia de calima en todas las islas y valores de humedad relativa inferiores al 30% en amplias zonas de medianías y cumbres.

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