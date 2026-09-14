Acerina Amador explora la memoria y las resistencias coloniales con una trilogía que se pone en escena este mes de septiembre

El Teatro Leal de La Laguna y el Auditorio de Tenerife se convierten este mes en el espacio donde tomarle el pulso a un proyecto escénico que no se limita únicamente a revisar el pasado, sino que lo tensiona desde el presente. Anacaona, ya presentada, y el estreno de La importancia de llamarse Candelaria, segunda pieza del tríptico ideado por Acerina Amador, trazan un recorrido que va de las resistencias visibles a aquellas que, sin nombre propio, sostienen la memoria colectiva y cotidiana. La primera cita será este martes 15 de septiembre en el Leal, con Anacaona, una creación que toma como punto de partida a la princesa taína ejecutada por los conquistadores castellanos tras negarse a someterse. Su figura, documentada en las crónicas de la conquista del Caribe, ha sido leída con el tiempo como un símbolo de resistencia femenina frente a la violencia colonial y como un referente de las luchas por la identidad en América Latina. A partir de ahí, la pieza despliega un dispositivo escénico que combina danza, música y material documental para interrogar la racialización de los cuerpos, la explotación del cuerpo femenino y las jerarquías heredadas de la modernidad colonial.

La propuesta, en la que también participa Fernando López, no renuncia a lo performativo ni a lo emocional: se apoya en la salsa como lenguaje y plantea la escena como un espacio de resistencia frente a "la disciplina de los cuerpos y la interiorización de la vergüenza". Amador subraya la recepción del público: "Es una pieza muy dinámica, con muchos cambios emocionales; no es una propuesta contemporánea abstracta y distante, hay mucho que recibir todo el rato". La obra alterna danza, texto y audiovisuales, e introduce un tono irónico que aligera sin restar profundidad: "Usamos el humor para llegar, porque el tema es duro, pero así podemos hablar de todo esto". Ese juego de registros permite sostener un relato que no esquiva la violencia histórica, pero que busca activar la mirada del espectador desde distintos lugares.

Estreno

Ese primer movimiento encuentra ahora continuidad con La importancia de llamarse Candelaria, que se estrena el domingo 20 de septiembre en La Salita del Auditorio de Tenerife. A continuación, viajará a Madrid para formar parte del Festival Surge, los días 1 y 2 de octubre, en la Sala Réplika). Si Anacaona ponía el foco en lideresas y figuras históricas concretas, la nueva pieza desplaza la mirada hacia lo colectivo. "Lo que hemos buscado es acercarnos a las resistencias anónimas y aquí trabajamos más con cómo resiste el pueblo", resume la artista.

Ese cambio de escala se articula a partir de uno de los símbolos más arraigados del imaginario canario: la Virgen de la Candelaria. Lejos de una lectura devocional, la pieza se adentra en las fisuras del relato: "En su culto hay un montón de microfisuras que muestran cómo los procesos de colonización se construyen evangelizando, generando ficciones y narrativas". La investigación, explica, le permitió detectar esas capas superpuestas y su persistencia: "Ha sido muy interesante encontrar todas las fantasías en torno a la Virgen y hacer paralelismos con hoy, con cómo estas tecnologías de dominación siguen estando presentes".

Apropiación indígena

La creadora apunta directamente a la vigencia de esos mecanismos. "Hablamos de una cultura de la mentira completamente arraigada, que se usa sin pudor para dominar el relato", indica y ofrece ejemplos concretos, como la propia recreación de lo indígena en las celebraciones actuales: "Celebramos la Candelaria atribuyendo rasgos a los indígenas con vestimentas que sabemos que no eran así, pero se ha defendido mantener el rito alterado". Esa idea atraviesa una dramaturgia que tiene varios niveles, ya que aborda cuestiones en torno a las evangelizaciones y a cómo los ritos acaban modificándose.

Imagen de 'La importancia de llamarse Candelaria'. / ED

En esa tensión se sitúa el núcleo de la propuesta, que combina danza contemporánea, música en vivo y pensamiento crítico, y convierte el cuerpo en un archivo capaz de transmitir memorias que no siempre pasan por la palabra. A ello se suma el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), integrada en escena como parte de una reflexión sobre los nuevos dispositivos de construcción del relato: "Es un aparato de creación de narrativa brutal, pero habla desde una perspectiva muy filtrada".

Folclore

El folclore aparece como un lenguaje clave en la investigación y desarrollo de esta propuesta. "Lo usamos también para hablar de la turistificación", explica Acerina Amador, quien subraya así su ambivalencia: "Parece que habla de muchas cosas indígenas, pero tiene muchísima influencia castellana, y además se desvirtúa cuando se convierte en herramienta turística". A partir de ahí, por tanto, la pieza conecta lo local con lo global y sitúa Canarias en un mapa más amplio. "Las Islas fueron un laboratorio de exportación de ideas coloniales", recuerda, aludiendo tanto al mapa urbano de La Laguna, que le valió el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como a la circulación de símbolos como la propia Virgen Candelaria hacia América.

Anacaona ya establecía puentes con el Caribe y América Latina, donde la figura de la princesa taína adquirió un fuerte valor simbólico en los discursos independentistas. Ahora, La importancia de llamarse Candelaria amplía ese campo y plantea nuevas correspondencias. La puesta en escena de estas dos piezas en un corto intervalo de tiempo configuran un diálogo escénico que va de la figura histórica a la memoria compartida. En ese tránsito, la nueva producción de Acerina Amador, quien ya proyecta la tercera entrega, no ofrece respuestas cerradas, sino que propone releer lo cotidiano.