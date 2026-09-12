PSOE y PP empiezan a 'cortejar' a Coalición Canaria para posibles pactos electorales

La política canaria encara la recta hacia las elecciones autonómicas, insulares y locales de mayo de 2027 con una paradoja que puede terminar siendo decisiva en las urnas. PSOE y Partido Popular se preparan para competir por ser la alternativa a Coalición Canaria, pero al mismo tiempo empiezan a ‘cortejar’ a los nacionalistas ante una aritmética parlamentaria que vuelve a hacer de CC una pieza central de las posibles mayorías. La excepción fue el pacto de las flores, cuando PSOE, NC, Podemos y ASG consiguieron apartar a los nacionalistas del Gobierno en 2019 después de más de 20 años en la Presidencia, tras alianzas con socialistas o populares.

Desde el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez en esta legislatura, PSOE y CC están unidos por la agenda canaria, y pese a grandes fricciones a lo largo de este mandato –que parecían irresolubles como la financiación autonómica o el uso del superávit–, en los últimos meses el entendimiento ha ido creciendo. La inmigración sigue siendo un foco de enfrentamiento, pero ya en abril de 2025 se logró aprobar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, eso sí, con el rechazo del PP nacional, mientras el vicepresidente Manuel Domínguez (líder de los populares canarios) se ‘comía’ todas las críticas de la oposición por la incongruencia de apoyar una cuestión en Canarias que su partido quería aniquilar en Madrid con los votos de los diputados de las Islas.

La llegada de Arcadi España

Pero es en el terreno económico donde ha ganado intensidad la relación de CC y el PSOE, especialmente con la llegada del ministro de Hacienda, Arcadi España. En julio se desbloquearon 196 millones de euros en transferencias pendientes del Estado. La negociación incluyó también una parte del decreto Canarias y el nuevo sistema de financiación autonómica.

La propuesta financiera aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 4 de septiembre –contempla para Canarias 1.337 millones de euros anuales y mantiene el REF fuera del sistema, una demanda histórica para las Islas– fue refrendada solo por Cataluña y Canarias, frente al rechazo del resto de comunidades, 11 del PP y dos del PSOE. Ahora queda por ver cómo se ‘retratan’ los populares canarios para su convalidación en el Congreso, pero el PP es disciplinado con Génova y el ‘no’ de Alberto Núñez Feijóo está claro, pese a los ‘sapos’ que se tenga que tragar en las Islas Manuel Domínguez por esa negativa federal de su partido.

Agenda canaria

Otro de los acuerdos que están afianzando una relación entre el PSOE y CC ha sido el ‘decreto Canarias’. Aunque no es el texto que inicialmente reclamaba el Gobierno de Fernando Clavijo, ha salido adelante con medidas históricamente reclamadas, como que se pueda usar el superávit –600 millones de euros– para inversiones en servicios esenciales.

Cogestión de aeropuertos

Clavijo mantiene que todavía quedan compromisos pendientes de la agenda canaria y el Gobierno de España ha anunciado que continuará trabajando en ellos durante los próximos meses. Además, se está negociando la cogestión de los aeropuertos canarios, otra reclamación largamente reivindicada en las Islas y plasmada en el Estatuto de Autonomía.

Por tanto, la secuencia permite vislumbrar grandes enfrentamientos con el PSOE en este mandato, pero una última etapa casi idílica, que busca acuerdos y un posible apoyo de CC a Pedro Sánchez ante un adelanto electoral, pero también parece indicar un ‘flirteo’ en Canarias para un eventual pacto postelectoral, con Fernando Clavijo, presidente regional y líder de CC, y el que será su oponente en las elecciones, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, como principales protagonistas.

A por la Presidencia

Pero eso no significa que los socialistas canarios y los nacionalistas hayan dejado de ser adversarios en las Islas. Ángel Víctor Torres quiere recuperar para el PSOE la primera posición y volver a gobernar Canarias y Fernando Clavijo también. Por su parte, Manuel Domínguez pugna por escalar escaños, quizás alentado por la ola nacional de un posible pacto entre PP y Vox. Las mismas caras de 2023 en los tres grandes partidos con opciones a gobernar. El problema es con quién.

Coalición de izquierdas

Torres prefiere mirar hacia la nueva coalición de izquierdas que está intentando gestar Nueva Canarias, con Podemos, IU, Sumar, Sí se Puede, Lanzarote en Pie, además de partidos locales. Pero las condiciones son mucho más complicadas que en 2019 en el pacto de las flores. De entrada, Podemos -Noemí Santana– no logró representación parlamentaria en 2023, y Nueva Canarias atraviesa una profunda reordenación después de la salida de los alcaldes de Gran Canaria, que han formado Primero Canarias, que cuentan con un gran tirón electoral, como Teodoro Sosa y Óscar Hernández, y que abogan por la unidad nacionalista con CC.

El dirigente socialista ya ha adelantado que no va a pactar con el PP y Vox. En consecuencia, si el PSOE no logra una mayoría suficiente en escaños y no quiere quedarse en la oposición, no le quedará otra que intentarlo con CC.

Los difíciles equilibros del PP canario

Lo mismo que el PP. Manuel Domínguez se ha mantenido en un papel ‘secundario’, sin aspavientos, dentro del Ejecutivo canario y ha soportado, por un lado, las críticas a su falta de liderazgo por ser sumiso a Génova, y, de otro, por no romper el Gobierno canario como lo hizo José Manuel Soria en 2007 ante las alianzas del Gobierno de CC con el de Pedro Sánchez. El entonces dirigente de los populares en las Islas llegó a la vicepresidencia del Gobierno junto a Paulino Rivero y casi cuatro años después rompió el pacto tras el acuerdo de CC con José Luis Rodríguez Zapatero para apoyar los Presupuestos del Estado.

Pero los tiempos cambian y Domínguez juega ese difícil partido de continuar en un Gobierno con CC mientras el PP nacional rechaza, por ejemplo, la financiación autonómica, y Clavijo defiende la solidez del pacto en Canarias. Por tanto, los populares también se 'pavonean' ante Coalición para una posible reedicion del actual gobierno, aunque Vox suba en escaños.

Unidad nacionalista con Primero Canarias

Coalición no espera sentada. La alianza que está forjando con Primero Canarias para la unidad nacionalista puede ser una de las claves del próximo ciclo electoral. Todos compiten para ser la primera fuerza, pero todos saben que ganar las elecciones no es sinónimo de gobernar.