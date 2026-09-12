La paradoja de Canarias en PISA: los alumnos sobresalen en curiosidad y perseverancia pese a sus bajos resultados

La curiosidad de los alumnos canarios desafía al informe PISA, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y publicado el pasado martes. El estudio vuelve a situar a Canarias entre las comunidades con peores resultados académicos de España —el 26,6% del alumnado isleño no alcanza los valores mínimos en Ciencias, el 39,9% en Matemáticas y el 33,7% en Comprensión Lectora—. Unas cifras que se mantienen por debajo de la media nacional y europea, pese al retroceso general registrado en el conjunto del país. Sin embargo, entre tantos datos negativos hay una realidad que ha pasado más desapercibida: los estudiantes canarios se encuentran entre los que muestran mayor curiosidad hacia las Ciencias en España.

Canarias comparte con Extremadura el índice de curiosidad hacia el aprendizaje de las Ciencias más elevado de España. Y es que el Archipiélago alcanza los 0,21 puntos, casi el doble de la media estatal (0,12) y muy por encima del promedio de la Unión Europea (0,0). También supera a países como Canadá (0,13) o Dinamarca (-0,18).

Se trata de un dato que adquiere especial relevancia a la luz de lo que PISA entiende por curiosidad. Según el informe, este indicador refleja el interés de los estudiantes por aprender cosas nuevas, entender cómo funcionan y encontrar respuestas sobre el mundo que les rodea. No se limita, por tanto, al gusto por aprender, sino que también implica una actitud más activa ante el conocimiento que se traduce en formular preguntas, explorar y buscar información.

Perseverancia y disfrute por el aprendizaje

Pero no es el único aspecto en el que destaca el alumnado canario. El Archipiélago también se encuentra entre las comunidades con mayor nivel de perseverancia (0,30), una cualidad que PISA considera fundamental para que la curiosidad se prolongue en el tiempo y se traduzca en un aprendizaje efectivo. Solo Extremadura (0,36), Murcia (0,34), Andalucía (0,33), Castilla-La Mancha (0,31) y Asturias (0,31) presentan valores superiores. Aun así, el Archipiélago está por encima del promedio nacional (0,26) y muy alejado de las referencias de la OCDE (0,0) y la UE (-0,04).

Asimismo, los canarios están entre los estudiantes españoles que más disfrutan de las Ciencias, otro de los aspectos que PISA vincula con la implicación en el aprendizaje. Mientras la media española se sitúa en -0,05 y la de la OCDE en 0,00, Canarias alcanza un índice de 0,03.

Una paradoja educativa

El informe relaciona la curiosidad, la perseverancia y el disfrute de las Ciencias con una mayor implicación en el aprendizaje y mejores resultados académicos. De hecho, los estudiantes que destacan en estas tres dimensiones tienden a obtener mejores resultados en competencia científica. Por ejemplo, en las Islas, los alumnos más perseverantes logran 45 puntos más en Ciencias que aquellos con los niveles más bajos; los que muestran mayor curiosidad obtienen 66 puntos más, y los que más disfrutan de esta materia, hasta 80 puntos más.

Por eso, resulta casi paradójico que, mientras Canarias se sitúa entre las comunidades con peores resultados en las competencias académicas evaluadas por PISA, sus estudiantes destaquen precisamente por unas actitudes que el propio informe relaciona con una mayor implicación en el aprendizaje.

Entonces, si los alumnos muestran curiosidad, perseverancia y disfrutan de las Ciencias, ¿por qué los resultados no acompañan? El sociólogo experto en Educación Saturnino Martínez apunta que son varios los factores que intervienen al mismo tiempo y que los resultados no pueden explicarse únicamente por la actitud del alumnado ante el aprendizaje. De hecho, considera que esas características positivas pueden estar funcionando como un elemento de compensación: "A lo mejor si no tuviesen eso, los resultados de Canarias todavía serían mucho peores".

Martínez llama, además, a matizar la fotografía que deja el último informe. Aunque Canarias sigue por debajo de la media, recuerda que sus resultados han mejorado respecto a 2009, cuando el Archipiélago se situaba claramente a la cola de España y más alejado de los promedios europeos. "El sistema educativo va mejorando, pero es como un pelotón de ciclistas, a medida que va avanzando, los que están atrás se mantienen atrás, aunque todos avancen", explica.

El sociólogo considera que esta evolución histórica ayuda a entender la posición que todavía ocupa Canarias. El Archipiélago, señala, arrastra una historia educativa marcada por un mayor peso del analfabetismo y por problemas de escolarización que todavía se reflejan, aunque cada vez menos, en los resultados actuales. "Por mucho que haya mejorado, todo el mundo avanza y no da tiempo a pasar la media, pero nos hemos acercado mucho", sostiene.

Contexto socioeconómico de las familias

El rendimiento académico, en cualquier caso, no depende únicamente de la actitud del alumnado ante el aprendizaje. El contexto personal, familiar y social también tiene peso. "De las características que mide PISA, el nivel socioeconómico de la familia es la que tiene mayor relación con el rendimiento educativo", señala.

En este sentido, considera que la curiosidad y la motivación pueden convivir con unas condiciones de partida menos favorables. Un alumno que muestra estas actitudes, explica, puede obtener mejores resultados que otro con un perfil similar, aunque ambos procedan de un entorno familiar con dificultades. Sin embargo, eso no significa que alcance los resultados de quienes parten de mejores condiciones. "A lo mejor unos factores están interviniendo de manera positiva, pero no tanto que compensan a los que intervienen de manera negativa", resume.

ISEC Canarias

PISA analiza este contexto a través del Índice de Estatus Económico, Social y Cultural (ISEC), que mide el nivel educativo de los padres, su situación laboral y los recursos disponibles en el hogar. Este indicador permite comprobar hasta qué punto las diferencias de rendimiento están relacionadas con las condiciones de partida de los estudiantes.

En el caso de Canarias, al descontar estadísticamente el efecto de este factor y comparar el rendimiento en unas condiciones socioeconómicas equivalentes, el Archipiélago pasa de 469 a 478 puntos en Ciencias. Son nueve puntos más, una diferencia que muestra el peso que pueden tener las condiciones de partida del alumnado en sus resultados.

Martínez defiende una visión que vaya más allá de lo que ocurre dentro de las aulas. "No puedes pensar el rendimiento educativo sin pensar si hay unas condiciones de vida en la sociedad que facilitan la educación", sostiene. Y es que para el sociólogo, el debate sobre los resultados de PISA se ha centrado demasiado en cuestiones estrictamente educativas, como el uso de la tecnología, cuando la educación también está condicionada por el entorno familiar y social. "La educación no solo sucede en las escuelas e institutos", afirma.

Cuando una familia presenta unas condiciones de vida complejas, cuenta, el tiempo y los recursos disponibles para acompañar a los menores en su educación se limita. Se trata de una situación que puede tener su origen casi dos décadas atrás. Tras la crisis de 2008, explica, las familias viven con mayor estrés y, en muchos casos, con empleos más precarios y jornadas más exigentes. "Dedican menos tiempo a la crianza y posiblemente no sea porque no quieren sino porque no pueden", señala. Por ello, considera que para mejorar los resultados educativos las políticas no deberían centrarse únicamente en el apoyo dentro de los centros, sino también en las condiciones que rodean a las familias.