Mariano López, magistrado experto en emergencias: "Canarias está preparada para hacer frente a una catástrofe"

El magistrado Mariano López Molina se encontró en su primer destino con uno de los incendios más destructivosde la historia de Gran Canaria. Un guarda forestal al que se le acababa el contrato decidió coger una caja de cerillas y prender una chispa en Tejeda para no perder su trabajo. Con la mala suerte de que era el peor día de ese verano de 2007 para hacerlo y las llamas no tardaron en extenderse hacia el sur y calcinar buena parte de la vegetación de la Isla. Durante los siguientes años, el juzgado estuvo colapsado con cajas y más cajas de expedientes para evaluar daños y depurar responsabilidades. Hoy, este juez forma parte de una red de expertos que trata de agilizar los procesos y repartir la carga de trabajo para que las víctimas de emergencias y siniestros reciban una respuesta más rápida.

¿Cómo hace frente la judicatura a las grandes catástrofes?

Se hace frente, primero, con la creación de esta red judicial de delegados para emergencias y catástrofes, que pretende coordinar la respuesta. Es una labor de ayuda al juez o a la jueza que se encargue o que esté llevando en ese momento la investigación. Cuando ocurre desgraciadamente una catástrofe o una emergencia hay una causa judicial y sucede que muchas veces se desbordan los medios, porque es una cantidad de trabajo enorme y una sola persona no da abasto. Entonces se crea esta red. El liderazgo lo lleva la jueza o el juez, pero se realiza una labor de ayuda, de asesoramiento y de coordinación con otros servicios, como la Fiscalía o el médico forense. Es decir, todo ese tipo de cuestiones para que quien dirige la investigación se dedique solo a eso.

Se veía hace unos días en el caso de Ceuta, que se reforzó la plaza judicial para abordar el número ingente de procedimientos. ¿Cómo es el proceso para determinar que hay una necesidad de fortalecer el servicio?

Lo básico es lo que puede ver cualquier persona, que ha habido un volumen impresionante de causas por el motivo que sea. En este caso, de personas que entraron y cruzaron la frontera. Es fácil de detectar porque si pensamos en eventos anteriores, como lo del Prestige, un gran incendio o un accidente aéreo, para un juzgado solo es muy difícil de asumir. Así que se detecta esa necesidad y a partir de ahí se trabaja.

Cuando ocurre una emergencia, se abre una investigación y muchas veces se desbordan los medios

¿Le ha tocado hacer frente a alguna emergencia como magistrado?

Sí, en mi primer destino tuve el incendio que empezó en Tejeda y desgraciadamente se extendió hacia el sur de la Isla. Ocurrió en 2007 y yo llegué en 2009. En ese momento no existía esta red judicial y ahí me di cuenta de todas las necesidades que había. Existía una cantidad de perjudicados enorme, un problema importante a la hora de determinar cuáles eran los daños y perjuicios, identificar y llamar a los afectados. Era una labor inabarcable para un juzgado solo porque éramos el fiscal delegado de Medio Ambiente, una funcionaria y yo. Ahí no tuvimos esa ayuda, pero hubiera venido muy bien. Fue un evento en el que detecté que había una necesidad, pero no era aquí solo. Lo hablé luego con el compañero que asumió el asunto del Prestige, era un juzgado pequeñito y la respuesta siempre eran parches. Ahora esta red es multisectorial, es ir todos a una en distintos territorios para ayudar.

Ha habido recientemente un cambio de normativa para el abordaje de estas causas, ¿qué va a suponer?

El cambio es para hacerlo más flexible y agilizar la respuesta frente a los trámites burocráticos. Detectar una necesidad, coordinar la respuesta, ver qué juez o jueza se puede nombrar de refuerzo. En definitiva, hacer una cosa mucho más flexible y que sea la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de cada región la que, en función del evento que sea, articule una respuesta. Además, facilita la cooperación judicial internacional, que en Canarias es muy relevante porque hay muchas personas extranjeras que viven aquí.

En mi primer destino tuve el incendio de Tejeda de 2007 y era una labor inabarcable para un solo juzgado

Ocho de los diez grandes incendios forestales registrados este verano en España se produjeron por una negligencia, una imprudencia o una acción intencionada. ¿Son estas las causas más frecuentes, a nivel general?

De incendios sí, las imprudencias son muchísimas. También hay de forma intencionada. Por ejemplo, el que yo llevé en 2007 era intencionado: él era un guarda forestal que quería prorrogar su contrato y pensó que la mejor forma de hacerlo era provocar el incendio. Lo que pasa es que fue justo el peor día del verano para hacerlo, en el sentido de que se extendió rápidamente. Pero la mayoría de las veces son imprudencias, y negligencias. Y luego ya se descontrola.

En Canarias, ¿qué hay que corregir para evitar una nueva pérdida de la masa forestal?

Como en muchas otras partes de España, hace falta una limpieza. En muchas zonas ya está, pero hay que vigilarla de forma permanente. Y luego una mayor conciencia ciudadana: no encender un fuego si no se permite, cuidado con tirar plásticos, colillas, botes… Todo eso genera una chispa y luego, en los días en que hay menos humedad y más viento, es increíble la rapidez con la que se expande, hasta que llega a un punto que es incontrolable. También el contacto permanente, para que si surge algún evento haya una rapidez en la respuesta.

Precisamente este verano se cumplen nueve años del gran incendio de 2019, que asoló buena parte de la Isla de Gran Canaria. ¿Se puede aprender algo de esta experiencia?

Sí, se puede aprender que la prevención es fundamental en estos casos. Una vez que ocurre, es muy difícil extinguirlo e implica muchos medios, un coste material que ya no es lo relevante, sino también a veces el humano, cuando hay pérdidas de vidas. En esos meses que todos sabemos, hay que dejar cualquier actividad que se piensa que se puede hacer al aire libre pero que implique un mínimo de riesgo. Cuando pasa, a veces no queda más que marcharte del lugar porque para luchar contra el fuego dependes ya no de ti como ser humano, sino del medio ambiente, que llueva o que cese el viento, cosas que ya no están en tu mano. Pero, cuando está en tu mano, hay que hacer esa labor de prevención.

El magistrado Mariano López Molina en su despacho de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. / José Carlos Guerra

De los grandes incendios forestales de Canarias viene a la memoria el episodio del Roque de Agando, en La Gomera, en el que apenas ardieron 900 hectáreas pero hubo que lamentar 20 fallecidos en 1984. ¿Ha bajado la mortalidad en este tipo de siniestros, desde entonces hasta hoy?

Sí, ha bajado, sobre todo porque se da una respuesta enseguida para la evacuación, pero hay que pensar que baja por circunstancias que a veces no están en nuestra mano. Puede haber un evento o un incendio en que haya una gran pérdida de vidas humanas. Desde el momento en que empieza, la lengua de fuego es incontrolable por el viento. Ha bajado afortunadamente, sí, pero mi sensación es que el azar tiene ahí algo que ver y que podría ocurrir otro en que hubiera desgraciadamente mucha gente que no pudiera escapar.

Las penas que se imponen, ¿son ejemplares para evitar nuevas tragedias?

Sí, en el Código Penal está suficientemente castigado. Por ejemplo, si hay un incendio intencionado con riesgo para la vida, que ocurre muchas veces cuando hay que evacuar, las penas son muy elevadas y se pueden comparar a las de un homicidio. En caso de negligencia también. Además, se imposibilita la recalificación del suelo una vez que esa zona ha sido afectada por el incendio para evitar la especulación. En ese aspecto, no es un Código Penal débil. Luego hay que ver la responsabilidad civil, la indemnización que uno tiene que pagar hasta el límite de su capacidad económica, pero que también es alta.

La mortalidad por el fuego ha bajado en los últimos años, pero mi sensación es que el azar tiene algo que ver

¿Cómo se han abordado los daños de la borrasca Therese desde los tribunales?

Desde los tribunales como puedes hacer frente es permitiendo que los perjudicados, si los hay, se personen y reclamen esos daños. Además, agilizando la determinación y la valoración de los mismos. Hay un paso que es reclamar a quien los ha causado, pero en caso de que no haya un responsable tienen que ir por la vía de los seguros. Si hay un conflicto porque el seguro no quiere cubrir una parte, no queda más que acudir al juzgado.

La tormenta tropical Delta y la riada de 2002 en Tenerife, ¿supusieron un antes y un después en el modo de afrontar las emergencias?

Sí, sobre todo desde el punto de vista judicial para una mayor coordinación. Se ve que esto desborda y no hay ningún tipo de respuesta porque existe un colapso. Y, desde el punto de vista de la administración, a mi entender, creo que también en lo que se refiere a la prevención. Hay circunstancias que no se pueden controlar, pero en lo que sí que se puede controlar y sea previsible, poner los medios para prevenir. A la vista está que, afortunadamente, son eventos que no se han vuelto a repetir, por lo menos con esa magnitud.

En los distintos simulacros que se han llevado a cabo en el Archipiélago, ¿han notado algún fallo o aspecto que corregir en la herramienta de ES-ALERT?

No, más allá de los normales que pueda haber a la hora de la velocidad o la agilidad de la respuesta. Pero, por lo menos hasta donde yo sé, no ha habido ninguna cosa que haya que corregir inmediatamente. Puede haber alguna respuesta de más o menos agilidad, pero sí que ha habido muy buena coordinación. Y en Canarias especialmente.

La tormenta Delta y la riada de 2002 en Tenerife son eventos que no se han repetido con esa magnitud

Los accidentes aéreos, desde la tragedia de Spanair hasta el accidente mortal de Los Rodeos, ¿implican un colapso a nivel judicial?

Sí, porque el volumen de actuación judicial que se requiere es enorme, ya que la cantidad de perjudicados es muy grande. La nueva normativa está muy bien en cuanto a las solicitudes de auxilio internacional porque hay empresas, como la que fabrica los motores o la del seguro, que no están en España y tú necesitas el auxilio judicial internacional. Tomar declaración y dirigir la investigación sí o sí va a suponer que ese juzgado solo va a poder ocuparse de ese asunto. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de asuntos, que para la gente también son urgentes? Pues supone un colapso. Por eso hace falta una red que descargue al juzgado de todo aquello que no tenga que ver con este evento. Y que se ocupe otro juez u otra jueza.

¿Tarda años en volver a la normalidad el ritmo del juzgado?

Sí, inevitablemente sí. A medida que vas tramitando, tomas declaración, solicitas ayuda y cooperación judicial a otros países, recibes esa solicitud, la estudias, determinas qué daños hay, la cantidad de recursos… No se vuelve a la normalidad hasta que no ha acabado la investigación y va al órgano judicial que lo va a juzgar. Son varios años. Por ejemplo, el de Arucas en el que estaba yo con el incendio no volvió a la normalidad hasta que fue a la Audiencia Provincial para ser juzgado, con un tribunal del jurado porque el incendio es de su competencia.

El magistrado Mariano López Molina en su despacho. / José Carlos Guerra

¿Cómo se ha hecho frente desde los tribunales a las indemnizaciones para los damnificados por el volcán de La Palma?

Ha habido primero una respuesta desde el notario y el Registro de la Propiedad para determinar esas cuestiones. Desde el punto de vista judicial, al no haber un responsable, en este caso es hacer frente a los seguros, si hay algún tipo de reclamación por una indemnización con la que no estaban de acuerdo. La respuesta desde el juzgado ha sido sobre todo a efectos de responsabilidad civil y patrimoniales, no tanto penales.

¿Estamos preparados para afrontar nuevas catástrofes, por ejemplo si el Teide entrase ahora en erupción?

Yo creo que sí, desde el punto de vista de los medios y de los profesionales. En Canarias hay una grandísima preparación, en el ámbito judicial también, por lo menos para que todo lo que esté en el control nuestro hacerlo lo mejor posible. Luego ya hay cosas que escapan del control y dependen un poco del azar, pero en lo que está en manos de la persona y del ser humano sí que hay una gran preparación en medios, en formación, en simulacros que se han hecho y en coordinación.

Los accidentes aéreos implican un colapso por el volumen de actuación y el número de víctimas

Para las víctimas supone una dificultad añadida que estos procedimientos conlleven tanto tiempo de instrucción hasta que llega a juicio y reciben sus correspondientes indemnizaciones.

Sí, exacto. Es complejo porque supone un trabajo inmenso a la hora de determinar la cantidad de gente que ha podido verse afectada, más los daños y peritar todo. Toca valorar todo lo que hay dentro de una casa, hasta los animales. A mí en el incendio se me planteaba que estaba una especie protegida que quedó extinta, el pinzón azul de Gran Canaria. ¿Cuánto vale? Eso no tiene valor, es incalculable. Pero la peritación de todos esos daños es un trabajo enorme y tomar declaración a todas las víctimas que vayan desgranando todo lo que han perdido, que te aporten la documentación que tuvieran a la hora determinar la responsabilidad civil, el perjuicio y la indemnización. Se puede ver en caso de vertidos, el Prestige, incendios, la erupción de un volcán… Los daños son inmensos y eso lleva un tiempo, alguien puede estar de acuerdo o no con la peritación. Inevitablemente, hay que agilizarlo.

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¿Qué retos tienen por delante?

Yo diría que sobre todo agilizar la respuesta, especialmente en lo que se refiere a daños patrimoniales, hacerlo todo más rápido. De la misma forma, mantener esa coordinación entre las distintas personas que participamos, que haya una cooperación inmediata y una flexibilidad. No centrarse tanto en el trámite burocrático del nombramiento, sino que haya una respuesta rápida en función del evento concreto que sea. Si fuera un incendio, obviamente, primero extinguirlo y ya después valorar qué tipo de daños hay, dónde se localizan, cuántas víctimas son, cómo se perita o de qué forma podemos agilizar esa respuesta.