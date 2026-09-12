¡Candela y ruido!
Llega CARVSO
El proyecto personal del músico Jesús Armas se estrena con nuevo EP
Job Ledesma
En los tiempos donde la industria de la música ya ni se sabe lo que es, CARVSO es un ejemplo perfecto del artista 360. Es una definición que tiene muchas cargas. Cierto que la tecnología permite a cualquier persona llegar a cualquier parte, pero también es una esclavización para el creador que tiene que desempeñar decenas de papeles y alejarse precisamente de eso, de la creación.
CARVSO nace en La Palma como la continuidad musical de Jesús Armas, con inquietudes musicales desde joven. «De estudiar música desde los 14 años pasé a tocar en grupos de versiones en fiestas de amigos e institutos a formar una banda de metal progresivo en el año 2017; Flaw’s Theorem, y experimentando con varios estilos musicales y propuestas en el mismo proyecto a lo largo de su andadura hasta el año 2021; al menos de forma no oficial».
Escuchando el estreno en formato EP de CARVSO cuesta creer que sus orígenes estén en el metal. «Siendo honesto, el haber participado en un proyecto de metal progresivo te abre las puertas a la experimentación artística en muchos sentidos y con ello, a combinar diferentes ramas musicales. Sin embargo, muchas de las pruebas que hacía quedaban fuera de Flaw’s Theorem, en un almacén lo suficientemente amplio de ideas como para no desaprovechar ninguna. CARVSO viene a recoger esas ideas, darles una nueva forma, crear nuevas propuestas musicales y presentarlas al público».
Así que da un golpe de timón a su carrera, se cambia el nombre y lanza la idea de CARVSO, concepto que se concreta en el EP The Things I Never Told, una pieza que hibrida estilos en torno a lo alternativo, pero que como concepto es resultado, como tantas creaciones en esto del arte, de una ruptura amorosa.
«Quería contar principalmente lo que nunca había dicho a nadie; pero siendo esto un concepto tan amplio tienes que elegir qué de tantas cosas de tu vida quieres contar y convertir en un EP de seis canciones; y la historia o situación más reciente era un desamor vivido en el año 2020 en la isla de La Palma. Comencé la casa por el tejado con Cut It Away. Esta canción cuenta el estado en el que me encontraba al no gestionar las emociones generadas por las diversas situaciones vividas durante el año 2020 y años posteriores; y busca cortar con todo lazo de dolor, aunque es imposible o al menos, así se siente».
Así arranca el camino que se concreta en este trabajo de seis temas que acaba de estrenar: «Una vez abierta la puerta fue mucho más fácil de llevar a cabo de lo que pensaba en un principio. Y es que el proceso de composición se basó principalmente en una acción muy simple: ser lo más honesto y sincero posible, pero hacerlo en canciones. A nivel de grabación, todo de forma independiente en mi propia casa y prácticamente sin la ayuda o colaboración de nadie más a excepción de algunas personas de mi entorno cercano».
‘Hazte diyei: Emi, la otra parte del dúo M.U.S.E, Ari, ya pasó por aquí la semana pasada
¿Emi es un DJ de…?
Pues como un amante de la música, de transmitir emociones y de compartir momentos con los demás.
¿Por qué se hizo DJ?
De niño/adolescente coleccionaba CD de música: nu metal, rap, reggae, funk, breakbeat… Y ya con 16 o 18 años, de electrónica. Empecé a hacer CD con sesiones creadas por mí con programas de ordenador y lo demás ya fue un proceso natural.
¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable?
Enrique Iglesias, Héroe. Creo que nadie que no me conozca profundamente podría imaginarlo.
Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en tu sesión?
Me inspira mucho la libertad de Ricardo Villalobos. Es como un genio loco que no todo el mundo llega a comprender. Suelo poner cositas de él, pero no siempre; aun así, sí ha influido mucho en mi forma de pinchar.
¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?
Una vez nos propusieron tocar en unas fiestas de pueblo. Era un compromiso con un amigo y no pudimos decir que no. Era una verbena con gente de pueblo. Entramos, pusimos electrónica, se vació la pista y, a los 30 minutos, le dijimos a nuestro amigo: ‘Yo creo que mejor que metamos la verbena otra vez’. Terminamos con un chico con una tablet haciendo playback de La Macarena y se lió la de Dios. Ese día aprendí a decir que no a ciertos compromisos.
Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o gesto raro cuando pincha?
Pues siempre que me siento cómodo me descalzo y pincho sin zapatos. También recorro kilómetros de lado a lado de la cabina.
Aparece un genio y le concede un deseo : pinchar en el festival, club o espacio soñado. ¿Cuál diría?
Panorama Bar en Berghain (Berlín, Alemania), en una sesión de seis horas.
Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?
Gastarme miles de euros en discos de vinilo. Seguiré mientras pueda.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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