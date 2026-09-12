José Sánchez Ruano, experto en asuntos europeos: «El nuevo marco europeo exige a Canarias anticipación y estrategia»

¿Qué significa para Canarias ser una región ultraperiférica y qué ventajas concretas le aporta este estatuto dentro de la Unión Europea?

Es muy importante. La ultraperiferia tiene 33 años de antigüedad. Nació en el año 1993 con el Tratado de Maastricht, concretamente con el artículo 349, que define el modelo no solo para Canarias, sino para las regiones ultraperiféricas, que actualmente son nueve: dos portuguesas, seis francesas y una española. ¿Y qué dice el artículo 349? Que para las regiones que tengan una gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de pocos productos se podrán establecer medidas particulares en política aduanera, política fiscal, zonas francas, política agrícola y pesquera, abastecimiento de materias primas, ayudas públicas y acceso a fondos estructurales. El modelo de región ultraperiférica no es un modelo único para las nueve regiones. Cada región tiene sus particularidades. Probablemente, la región que tenga más particularidades como RUP sea Canarias.

La ultraperiferia, como todo, tiene ventajas e inconvenientes...

Una de las medidas especiales de las regiones ultraperiféricas está relacionada con las ayudas públicas. En la Unión Europea las ayudas no pueden ser discriminatorias, tienen que ser coherentes con el mercado. Gracias a esta particularidad en Canarias hemos podido continuar con el régimen económico y fiscal, que es el gran pilar del desarrollo económico desde hace muchos años.

Usted comenta la importancia del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al ser la principal base jurídica de las RUP, ¿hasta qué punto garantiza que Canarias mantenga un tratamiento diferenciado?

La percha la tenemos. Ahora hay que adornarla. El esquema presupuestario de la UE es el marco financiero plurianual. Ahora se está negociando el nuevo marco presupuestario 2028-2034. Las regiones ultraperiféricas, en el marco actual, tienen unas líneas presupuestarias propias. Por lo que se conoce del nuevo marco, esa línea presupuestaria no está de momento definida porque se produjo una nacionalización de los fondos. Hay una simplificación. Hasta ahora había 12 rúbricas en el marco financiero, ahora va a haber solo cuatro. Todas las políticas agrícolas, de desarrollo regional y sociales se van a centrar en una rúbrica única.

«El Archipiélago debe ser una plataforma de soluciones, no solo una región con particularidades»

¿Y Canarias tendrá acceso a los fondos?

Es un tema que está por verse, pero lo que está claro con el nuevo marco financiero es que Europa ya no va a financiar únicamente territorios, sino misiones, propuestas y proyectos concretos. Ahí es donde tenemos que hacer en Canarias nuestro trabajo. Tenemos que plantear no solo a Canarias como una región con particularidades, sino como una plataforma de soluciones. El nuevo escenario que se abre, por lo que conocemos hasta ahora, exige por parte de Canarias anticipación, estrategia y ambición. Los nuevos recursos se van a asignar cada vez más por impacto y coherencia estratégica, más que por territorio.

¿Qué riesgos supone para las regiones ultraperiféricas esta nueva arquitectura presupuestaria y, en particular, qué puede perder Canarias si no logra adaptarse al nuevo modelo de financiación?

El riesgo es la nacionalización de los fondos. El nuevo marco financiero va a cambiar de manera radical el esquema que existía hasta ahora. Va a funcionar con el esquema de los fondos Next Generation. Se basará en hitos y objetivos, con lo cual España y Canarias tendrán que plantear los hitos y objetivos que quieren alcanzar. Existe el temor de que el Gobierno de España tenga un poder mucho mayor del que tiene ahora. Canarias tiene que prepararse, trabajar y defender su modelo de región ultraperiférica en Bruselas para mantener sus particularidades. Pero no solo ese trabajo es necesario, sino que también es conveniente asumir que el futuro no se garantiza solo reclamándolo, sino preparándolo. Canarias debe hacer los deberes para plantear sus propuestas en base al nuevo marco financiero.

Europa ha cambiado mucho en los últimos seis años. ¿Está perdiendo peso en Bruselas el reconocimiento de las particularidades de las regiones ultraperiféricas?

En Bruselas, el reconocimiento de las regiones ultraperiféricas es importante. Insisto, por suerte tenemos el artículo 349 en el Tratado de la Unión, que nos garantiza, nos ayuda y nos apoya para seguir peleando y poniéndolo sobre la mesa continuamente. También para que tanto la Comisión Europea proponga medidas como para que el Consejo de Ministros y el Parlamento acepten y admitan las particularidades de Canarias. El modelo canario en Europa, jurídicamente, está garantizado. Ahora bien, el día a día en Bruselas es una negociación permanente. Hay que seguir en la batalla.

«Europa va a financiar cada vez más por impacto y coherencia estratégica, no por territorio»

En las últimas semanas, desde el Gobierno central se ha planteado la posibilidad de que Ceuta y Melilla puedan acceder también a la condición de regiones ultraperiféricas. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué tendría que ocurrir para que fuera posible? El propio Estado ha matizado esa posibilidad y ha pasado a hablar de un «estatuto similar», ¿en qué podría consistir ese estatuto?

¿El estatuto similar? No lo sé. No me atrevo a decir cuál debería ser el estatuto idóneo para Ceuta y Melilla. Las ciudades autónomas ya tienen un modelo muy particular y especial. No están en la unión aduanera ni en la política agraria. Tienen una reducción importante en el impuesto de la renta y en el impuesto de sociedades. No tienen el IVA, ni siquiera el IGIC. Tienen un impuesto propio que es incluso inferior a nuestro IGIC del 7%. Tienen un modelo peculiar. Otra cosa es que quieran evolucionar, pero son Ceuta y Melilla quienes tienen que analizar su realidad y su estructura socioeconómica para plantear un modelo similar. Particularidades tienen y son importantes. Han funcionado con ellas desde que España entró en la Unión Europea, en el año 1986. Yo no veo a Ceuta y Melilla con un modelo de región ultraperiférica. No entran en el esquema del artículo 349.

El planteamiento de que Ceuta y Melilla pudieran ser consideradas RUP generó críticas en el Gobierno de Canarias. Si finalmente ambas ciudades accedieran a esta condición, ¿qué consecuencias podría tener para el actual régimen específico de Canarias? ¿Podría reforzar el reconocimiento de la RUP española o, por el contrario, aumentar la competencia por los fondos europeos?

Tal y como está planteado el modelo RUP a día de hoy, para que entrasen Ceuta y Melilla se exigiría una modificación del tratado y la unanimidad de los 27 Estados miembros. Pero en el modelo RUP cada región tiene sus particularidades. No hay un modelo estándar para todas. Veo complicado que Ceuta y Melilla se convirtiesen en regiones ultraperiférica. Es muy difícil jurídicamente. No sé hasta qué punto a ellos les podría interesar ser RUP, porque tendrían que entrar en la unión aduanera. Ahora no están. ¿Cómo podría afectar a Canarias? Es difícil decirlo a priori. Habrá que ver cómo queda finalmente el marco financiero plurianual.

A nadie se le escapa que Baleares lleva tiempo tratando de que las islas europeas, sin más condicionantes, disfruten de un estatus jurídico comunitario lo más próximo posible al de las RUP. Claro que RUP hay nueve e islas, muchísimas. ¿Es factible esta pretensión del Govern balear?

Baleares lleva años trabajando en un estatuto especial para las islas. En la Unión Europea hay cerca de 2.000 islas y en el tratado vigente hay un artículo que habla de ellas. Pero el artículo de las RUP es concreto. Baleares lo está intentando y ha avanzado en algunas propuestas y consideraciones para tener particularidades. Canarias, por ejemplo, tiene el Régimen Económico Fiscal (REF) y Baleares tiene un régimen económico inspirado en el de Canarias. No hay que olvidar que las Islas Baleares están al lado de la Península y que es de las regiones más ricas de España en productividad, en renta per cápita. Eso también es relevante y complica que puedan tener un modelo similar a las regiones ultraperiféricas.

«Hay que hacer los deberes. El futuro no se garantiza reclamando, sino que hay que prepararlo»

¿Debe estar Canarias más atenta a este tipo de movimientos?

Canarias ya está atenta y vigila la evolución de este régimen especial. No se puede equiparar el modelo de región ultraperiférica al modelo de islas porque este último es muy diverso y variopinto. Además, la gran mayoría están cerca del continente europeo. Las regiones ultraperiféricas no lo están.

De cara al futuro, ¿cuál debería ser, a su juicio, la principal prioridad de Canarias para preservar y reforzar su posición como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea?

Canarias tiene que hacer los deberes. El futuro no se garantiza solo reclamando, sino que se garantiza preparándolo. Tenemos que poner luces largas, plantear propuestas y ver cómo evoluciona el régimen económico y fiscal. Es evidente que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años. Tenemos que hacer nuestros deberes y nuestro trabajo en Canarias para decidir qué queremos ser. La Comisión Europea ya hizo pública su propuesta de estrategia de futuro para las regiones ultraperiféricas. Es un documento muy importante. Pero el trabajo de Canarias para seguir siendo RUP se tiene que hacer en el Archipiélago. No se trata solo de decir «somos diferentes», sino «somos útiles». Y no se trata de decir «necesitamos compensaciones», sino «podemos aportar soluciones». Así funcionará la Europa del futuro, la que ahora tenemos por delante.

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Dsde su experiencia, ¿hay conocimiento de lo que es una RUP más allá de Canarias? En Madrid o incluso en Bruselas...

Es difícil decirlo. Para lograrlo hay que realizar una tarea permanente y desde Canarias hay que incidir, tanto en la Administración central como en los ministerios. Es la forma de conseguir que se sea consciente de ello y que no se considere que el modelo que tiene Canarias es un privilegio, como muchas veces se considera, porque no lo es. El Archipiélago está a la distancia que está y tiene los condicionantes que tiene. Tanto en Madrid como en Bruselas se exige un trabajo continuo y permanente que muchas veces no es bien entendido y por eso es importante incidir. En la Unión Europea quizás hay un mayor conocimiento porque está más concentrado el trabajo de región ultraperiférica y no solo está Canarias defendiendo el modelo RUP, sino que también están Azores, Madeira y las seis regiones francesas. Son más los que defienden la particularidad. Pero es un trabajo que nunca se acaba. Se intenta conseguir un equilibrio y creo que el principio de modulación ha sido positivo para las regiones ultraperiféricas.