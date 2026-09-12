Ángel Vïctor Torres: "Ceuta va a alcanzar la normalidad, es mi compromiso"

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, defiende en esta entrevista la actuación del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta y niega que existieran alertas «oficiales» sobre una llegada masiva de migrantes. El ministro aborda también la relación con Marruecos, el ‘caso Mascarillas’ y el resto de casos de corrupción que afectan al PSOE y la suspensión cautelar de la ‘ley de Nietos’.

-Después de conocer los documentos desclasificados de Ceuta, ¿el Gobierno llegó tarde o no actuó como debiera?

-El Gobierno anunció, en un ejercicio inédito de transparencia, que se iban a publicar los informes. Y los informes se publicaron. Lo que dicen con claridad es que ninguno alertó de una llegada de 70.000 u 80.000 migrantes a Ceuta. Las alertas y los avisos ante el fenómeno migratorio siempre han existido. En Canarias también ha habido momentos en los que se ha advertido de que iba a haber un repunte migratorio, que luego se da o no se da. Ahora bien, un WhatsApp de alguien del CNI a un jefe de gabinete, ¿ese es el mecanismo para lanzar una advertencia? Ni en la forma ni en el fondo, porque además en ese WhatsApp en ningún caso se habla de una llegada de 70.000 personas. En ningún caso.

-¿Qué soluciones está manejando para cerrar la crisis?

-Cuando llegué había apenas 800 plazas ocupadas y hoy tenemos 3.500 operativas en campamentos. En los próximos días tendremos otras 3.000. Tenemos casi 100 policías nacionales de refuerzo para hacer los triajes y estamos reduciendo los plazos para proceder a las devoluciones. También hemos acordado con la ciudad de Ceuta que el Gobierno de España pague el triaje y el abogado que representa a los menores. Se lo hemos ofrecido oficialmente al Gobierno de Canarias y nos han dicho que no, que lo van a llevar al Supremo. Volveremos a plantearlo.

-¿Cuándo alcanzará Ceuta la normalidad?

- Ceuta va a alcanzar la normalidad. Costará, no será fácil, pero la alcanzará. Volverá a ser la Ceuta que fue a comienzos de julio, como Canarias volvió a serlo después del fenómeno migratorio, después de la pandemia y después del volcán. Para eso trabajo y es mi compromiso.

Defensa de Pedro Sánchez a Marruecos

-¿Por qué Sánchez está defendiendo a Marruecos tras el asalto a Ceuta?

-Pedro Sánchez tiene la máxima responsabilidad como presidente del Gobierno y esa responsabilidad lleva consigo rigor. Si hay pruebas y evidencias de que el Gobierno de Marruecos ha estado detrás de esto, estamos ante una situación gravísima de orden internacional. Pero tiene que haber pruebas. Marruecos es un vecino que tiene una afección directa en Ceuta, Melilla y Canarias. No podemos aceptar cualquier cosa: tenemos que defender nuestra integridad territorial, nuestra idiosincrasia y nuestra españolidad, pero los territorios frontera son los que más precisan de las mejores relaciones con los países vecinos. En cualquier caso, la relación con Marruecos se tiene que revisar porque lo que ha pasado no puede volver a pasar, no debió pasar nunca.

'Caso Mascarillas'

-¿Ha quedado definitivamente despejada su responsabilidad en el ‘caso Mascarillas’?

- Mire, he estado investigado por la Guardia Civil, por la UCO, se han analizado todas mis conversaciones y no había absolutamente nada. Me han acusado de cosas feísimas y todo era falso. Es que nunca hubo nada porque nunca hubo nada. Eso sí: siembra difamación, que algo quedará.

-Pero no me negará que al PSOE le crecen casos: Ábalos, Cerdán, Leire Díez, una posible financiación del partido, por no hablar de los familiares de Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez...

- Con respecto a Ábalos, desde que fueron detenidas personas de su entorno, Sánchez llevó el asunto a una Ejecutiva Federal, le pidió el acta y se le abrió expediente de expulsión. En el caso de Santos Cerdán, el mismo día en el que se conoció el informe, el presidente compareció y dijo que dejaba de ser secretario de Organización. En todos los casos yo siempre digo que hay que dejar actuar a la Justicia aunque haya sentencias que van a ser recurridas. Estamos en un Estado de derecho y, hasta que culminen los procesos se puede demostrar la inocencia. He visto compañeros de mi organización política que han estado 15 o 20 años sufriendo persecución política para finalmente ser absueltos. Hay que creer en la Justicia y entender que tiene fases y pasos.

'Ley de Nietos'

-El Supremo ha suspendido cautelarmente la aplicación de la ‘ley de Nietos’. ¿Debe haber sentencia antes de las elecciones?

-No comparto en absoluto la medida cautelar, aunque respetamos las decisiones de la Justicia. Los españoles tenemos derechos iguales para todos. No puede haber españoles que voten y españoles que no voten. Esta ley busca reparar a quienes tuvieron que irse de España por razones políticas o económicas, muchos de ellos descendientes de canarios. Lo más importante es que haya una sentencia antes de las elecciones. Sería lamentable que hubiera una sentencia después de las elecciones y que se impidiera votar a españoles que son españoles.