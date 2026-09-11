Valbanera 2026 reconoce en Lanzarote a quienes trabajan por la convivencia y la integración migratoria en Canarias: estos son los premiados

El Gobierno de Canarias entregó ayer jueves, 10 de septiembre, las Distinciones Valbanera 2026, unos reconocimientos que ponen el foco en personas y entidades que, desde distintos ámbitos, contribuyen a afrontar la realidad migratoria del Archipiélago. El acto se celebró en el auditorio de Jameos del Agua, en Lanzarote, como cierre de la tercera edición de MIGRADMI, coincidiendo con el Día Canario de las Migraciones.

Los galardones de este año han recaído en el IES El Tablero-Aguañac, de Gran Canaria; la Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (Emerlan); la Federación de Entidades Canarias de Venezuela (FEDECANARIAS) y el abogado y cónsul honorario de España en San Antonio, Steve Alfonso Chiscano.

Las distinciones abarcan diferentes formas de entender la migración y sus consecuencias. La educación intercultural, la atención a personas llegadas a las islas, el apoyo a las comunidades canarias que viven fuera del Archipiélago y la conservación de la memoria histórica de la emigración forman parte de los ámbitos reconocidos en esta edición.

Acto institucional por el Día Canario de las Migraciones y entrega de los Premios Valbanera 2026 en Lanzarote / La Provincia

Una mirada a la migración desde las dos orillas

Durante el acto, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, defendió la necesidad de abordar los movimientos migratorios teniendo en cuenta la propia historia de Canarias.

La responsable autonómica recordó que el Archipiélago ha vivido durante generaciones procesos de emigración y que esa experiencia forma parte de su identidad. Desde esta perspectiva, consideró que la memoria de quienes tuvieron que abandonar las islas puede servir también para afrontar la llegada de personas procedentes de otros territorios.

Delgado puso como ejemplo el trabajo desarrollado por los cuatro premiados, que, según explicó, tienen en común su capacidad para generar vínculos entre personas, generaciones y territorios.

Acto institucional por el Día Canario de las Migraciones y entrega de los Premios Valbanera 2026 en Lanzarote / La Provincia

La consejera definió Canarias como una tierra de acogida, pero también como un territorio que mantiene relaciones con las comunidades canarias establecidas en otros países. En su intervención subrayó que la diversidad cultural no es una realidad ajena al Archipiélago, sino un elemento presente en su sociedad y con peso en su futuro.

El acto contó también con la participación del presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, quien incidió en la particular posición que ocupa Canarias ante el fenómeno migratorio.

Betancort recordó que los canarios conocen la migración desde diferentes perspectivas. Por un lado, miles de isleños abandonaron históricamente el Archipiélago en busca de oportunidades en otros países. Por otro, Canarias se ha convertido en las últimas décadas en territorio de llegada de personas procedentes de África y de otros lugares.

El presidente insular señaló que esta experiencia debe permitir afrontar la realidad migratoria desde la memoria, la humanidad y la responsabilidad. También reclamó una mayor planificación y corresponsabilidad de las administraciones estatal y europea ante una situación que tiene una incidencia directa en las islas.

En este sentido, defendió que Canarias debe tener capacidad para participar en las decisiones relacionadas con una realidad que se desarrolla de forma especialmente intensa en su territorio.

MIGRADMI reúne a más de 300 personas en Lanzarote

La ceremonia de los Valbanera 2026 puso el punto final a la tercera edición de MIGRADMI, un encuentro que durante dos jornadas reunió en Lanzarote a representantes de administraciones públicas, entidades sociales y profesionales procedentes de distintos puntos del Estado.

El objetivo de este foro ha sido compartir experiencias y estrategias relacionadas con las migraciones, la diversidad cultural y la inclusión comunitaria, con especial atención al papel de los barrios como espacios de convivencia.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, destacó que el encuentro había congregado a más de 300 personas y consideró la entrega de las Distinciones Valbanera un cierre adecuado para las jornadas.

MIGRADMI puso el foco en la intervención desde el ámbito más cercano. La idea es que las políticas de migración e inclusión no se desarrollen únicamente desde las grandes estructuras administrativas, sino que tengan también en cuenta las características y necesidades concretas de los barrios y comunidades.

IES El Tablero-Aguañac: la diversidad como herramienta educativa

Una de las cuatro distinciones ha recaído en el IES El Tablero-Aguañac, de Gran Canaria, por su trayectoria en materia de convivencia intercultural.

El centro educativo cuenta con alumnado de más de 30 nacionalidades, una diversidad que ha incorporado a su proyecto educativo como una oportunidad para trabajar valores relacionados con el respeto, la inclusión y el conocimiento entre culturas.

Uno de los proyectos destacados es ‘África: una mirada en positivo’, una iniciativa orientada a acercar al alumnado a la realidad del continente vecino desde una perspectiva basada en el conocimiento y alejada de prejuicios y estereotipos.

El programa aborda también las migraciones y las relaciones históricas, geográficas y humanas existentes entre Canarias y África. De esta manera, el instituto utiliza la realidad de sus propias aulas como punto de partida para trabajar la convivencia.

El reconocimiento Valbanera pone así en valor el papel que puede desempeñar la educación en la integración y la prevención de prejuicios, especialmente en centros donde conviven estudiantes con diferentes orígenes culturales.

La elección del IES El Tablero-Aguañac se corresponde con uno de los objetivos de las políticas de inclusión: generar espacios en los que la diversidad no sea únicamente una característica de la sociedad, sino también una herramienta para el aprendizaje y la convivencia.

Emerlan, más de dos décadas vinculada a las emergencias

La segunda distinción corresponde a Emerlan, la Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote. El reconocimiento se relaciona con una trayectoria que comenzó en 2001 y que se ha desarrollado en ámbitos como el voluntariado, el rescate, la atención sanitaria y el salvamento.

Según la información facilitada con motivo del reconocimiento, la organización cuenta con más de 120 voluntarios y desarrolla diferentes actuaciones de emergencia y apoyo social.

Su actividad tiene una especial relevancia en Lanzarote por la posición de la isla dentro de la ruta migratoria atlántica, especialmente peligrosa debido a las condiciones de navegación y a las características de las embarcaciones utilizadas en algunos de estos desplazamientos.

Acto institucional por el Día Canario de las Migraciones y entrega de los Premios Valbanera 2026 en Lanzarote / La Provincia

Los voluntarios participan, en coordinación con las administraciones y los servicios de emergencia, en la atención de personas rescatadas en el mar y en el apoyo a los dispositivos desplegados en tierra.

El trabajo de Emerlan no se limita, sin embargo, a la respuesta ante situaciones de emergencia. La asociación también desarrolla acciones de prevención, formación y asistencia, tanto en Lanzarote y La Graciosa como en otras actuaciones dentro del ámbito canario.

FEDECANARIAS mantiene los vínculos con Venezuela

La Federación de Entidades Canarias de Venezuela (FEDECANARIAS) representa la vertiente relacionada con la emigración y con las comunidades canarias asentadas fuera del Archipiélago.

La organización fue fundada en 1990 y agrupa y coordina a entidades vinculadas a Canarias en Venezuela. Su actividad tiene una doble dimensión: por una parte, mantiene y difunde la cultura, las tradiciones y la identidad canaria; por otra, desarrolla actuaciones de carácter social dirigidas a personas que atraviesan situaciones de necesidad.

Entre sus ámbitos de trabajo se encuentran especialmente las personas mayores y otros colectivos vulnerables. La Federación participa además en la gestión de ayudas, medicamentos y programas de asistencia, en colaboración con el Gobierno de Canarias.

El director general de Emigración, José Téllez, destacó precisamente la capacidad de FEDECANARIAS para reunir al movimiento asociativo canario en Venezuela y su implicación tanto en el ámbito social como cultural.

La situación del país sudamericano, además, ha reforzado en los últimos años la importancia de estas redes de apoyo para parte de la comunidad canaria y sus descendientes.

Steve Chiscano y la huella canaria en San Antonio

El cuarto reconocimiento ha sido para Steve Alfonso Chiscano, abogado, diplomático y representante cívico relacionado con la comunidad canaria en San Antonio, Texas.

Chiscano ejerce desde 2020 como cónsul honorario de España en San Antonio y ha desarrollado diferentes iniciativas destinadas a conservar y divulgar los vínculos históricos entre Canarias y esta ciudad estadounidense.

La relación se remonta a casi tres siglos atrás. Según la información facilitada por el Gobierno de Canarias, 56 isleños llegaron a Texas y participaron en la creación del primer gobierno civil de San Antonio.

Esa presencia histórica ha dejado huellas que todavía forman parte de la identidad de la ciudad. Entre los proyectos impulsados o respaldados por Chiscano figura el hermanamiento entre San Antonio y Lanzarote, así como la incorporación de la historia de Canarias al nuevo Museo del Álamo.

También se ha destacado su participación en iniciativas destinadas a conservar espacios relacionados con la presencia isleña, entre ellos la Catedral de San Fernando y la Plaza de las Islas Canarias.

El director general de Emigración resaltó además la labor de Chiscano en la difusión de la gastronomía, la identidad y el patrimonio canario en Texas.

La memoria migratoria como parte de la identidad de Canarias

Las cuatro Distinciones Valbanera 2026 muestran distintas caras de la relación de Canarias con las migraciones. El instituto representa la educación y la convivencia intercultural; Emerlan, la respuesta humanitaria y de emergencia; FEDECANARIAS, la relación con las comunidades canarias en el exterior, y Steve Chiscano, la conservación de una parte de la historia de la emigración isleña.

La elección de estos perfiles también permite observar que la migración no puede abordarse únicamente desde la llegada de personas al Archipiélago. La historia de Canarias está marcada por movimientos de población en ambos sentidos y por los vínculos creados por las comunidades isleñas en América y otros territorios.

El propio nombre de los reconocimientos hace referencia al 'Valbanera', el barco que simboliza una parte de la memoria migratoria canaria y que quedó asociado a la emigración hacia América.

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El Gobierno de Canarias concede estas distinciones para reconocer a personas y entidades que han desarrollado una labor relevante relacionada con la migración, tanto en el ámbito de la emigración canaria como en el de la inmigración. El decreto correspondiente a 2026 recoge los cuatro reconocimientos de esta edición.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas