La ULL reclama un acuerdo inmediato de financiación universitaria en Canarias o se arriesga la subsistencia de la institución
El rector de la Universidad lagunera confía en que la negociación con el Gobierno regional se impulse esta semana
El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha proclamado este viernes que "o cerramos ya" un instrumento de financiación estable para las dos instituciones académicas públicas de Canarias o estas entrarán en "un escenario de serio riesgo de subsistencia a medio plazo".
De producirse esta "situación inédita", ha advertido García, "nuestra respuesta también habrá de ser inédita y estar a la altura, poniendo siempre por delante, y por este orden, los intereses de nuestra sociedad y de nuestra comunidad universitaria".
En todo caso, ha abogado por no tener que llegar a este extremo y ha apelado al "optimismo de la voluntad" y a las negociaciones abiertas con la Consejería de Universidades "para terminar de consensuar en las próximas semanas un acuerdo sobre el modelo de financiación".
García ha lanzado este mensaje en el acto de apertura del curso académico 2026-2027 ante la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y de la consejera de Universidades, Migdalia Machín, así como de su homólogo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra.
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