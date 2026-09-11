La Sinfónica de Tenerife abrió este viernes 11 de septiembre su temporada 2026/2027, bajo el lema de Libertad o destino, con una de las obras más exigentes y simbólicas del repertorio, la Sinfonía n.º 2 de Gustav Mahler. Bajo la dirección del director principal invitado Pablo González, el Auditorio de Tenerife vibró con un programa en el que también participó la soprano Berna Perles, la mezzosoprano Olesya Petrova y al Coro Titular Ópera de Tenerife–Intermezzo, dirigido por Miguel Ángel Arqued. Este ha sido un comienzo ambicioso, ya que la también conocida como Resurrección plantea un recorrido que transita "desde la oscuridad y la incertidumbre hasta una afirmación final de esperanza y trascendencia", expresó el propio González, quien subrayó la dimensión emocional de una partitura que, más allá de su envergadura, interpela directamente al oyente: "Pocas experiencias en el repertorio sinfónico tienen una fuerza emocional comparable".

La preparación de esta interpretación no ha sido sencilla. El director asturiano insistió en que la aproximación que propuso este viernes la Sinfónica la ha ido depurando él mismo con el tiempo: "Cuando uno es más joven puede acercarse a estas cuestiones de una manera quizá más abstracta, más ligada a la fuerza de la música o a la construcción intelectual de la obra. Con los años, la experiencia de la pérdida, del amor o la fragilidad hace que ciertas cosas dejen de ser conceptos" y se conviertan en hechos. Aun así, matizó, "eso no significa dirigirla de una manera más sentimental. Al contrario: cada vez siento más la necesidad de confiar en Mahler y no añadir nada".

La Sinfónica de Tenerife inaugura su temporada con la exigente 'Resurrección' de Mahler / ED

Fidelidad

La fidelidad al texto se convirtió así en el eje principal de la propuesta del director invitado para esta inauguración de la temporada. "El peligro está en llegar con una idea preconcebida de cómo debería sonar Mahler", advirtió. Frente a esa concepción, el maestro planteó un regreso constante a la partitura: "Intento volver siempre al texto y preguntarme por qué está escrita cada indicación, hacia dónde conduce cada frase y qué función tiene cada cambio de tempo, de carácter o de dinámica". Desde ahí, añadió, la identidad interpretativa surgió de forma orgánica: "La voz propia no debería buscarse deliberadamente. Si una orquesta y un director se relacionan de manera honesta con la partitura, esa voz aparece por sí sola".

En concreto, la Segunda de Mahler, iniciada en 1888 y culminada seis años después, se levanta sobre un origen fúnebre y avanza hacia una resolución que el compositor encontró en 1894, al escuchar el himno Die Auferstehung. Esa idea articula un final coral que no irrumpe como una proclamación inmediata, sino que se construye desde la tensión y el silencio. "Para Mahler, el silencio nunca es simplemente ausencia de sonido. Es un espacio psicológico", explicó Pablo González, quien añadió que, "después del primer movimiento, necesitamos salir del mundo de la muerte y entrar en otro plano". De ahí que uno de los grandes retos fuera sostener esa tensión invisible para lograr que "esos silencios estén realmente cargados de algo y que el público siga escuchando incluso cuando nadie toca".

La Sinfónica de Tenerife inaugura su temporada con la exigente 'Resurrección' de Mahler / ED

Parte vocal

La dimensión vocal, que alcanza su plenitud en el último movimiento, adquirió en la inauguración de la temporada un papel determinante. Gracias a la participación de Olesya Petrova "entramos en una dimensión profundamente humana e íntima", expresó González, quien también destacó el papel de Berna Perles. El coro, por su parte, asumió el momento decisivo de la obra, uno de los momentos más conmovedores. "Cuanto más conozco la obra, más impresionante me parece que Mahler haya imaginado la resurrección así: no como una proclamación triunfal, sino casi como un susurro".

Tras su debut en Países Bajos, la nueva campaña de abonos crece un 8% este año

La elección de esta sinfonía para inaugurar la temporada no fue casual. Supone, dijo González, "iniciar el curso aceptando un reto artístico enorme y poniendo encima del escenario prácticamente todas las capacidades de la Sinfónica". También es, añadió, una forma de situar desde el inicio una mirada: "Me gusta que la temporada empiece con una obra que, después de atravesar tantos conflictos, termina mirando hacia la esperanza". En este sentido, añadió que la formación tinerfeña es una orquesta "con una enorme capacidad de transformación", que "puede tener mucha energía y una gran potencia sonora, pero también es capaz de tocar con mucha flexibilidad y con un grado de detalle casi camerístico".

Relación fructífera

El vínculo entre director y formación fue clave en la preparación de este inicio de temporada. "Ahora puedo pedir más riesgo y podemos entrar en cuestiones muy profundas", expresó el director. La apertura de temporada llegó, así, en un momento de consolidación para la orquesta. Además del crecimiento de público, la Sinfónica acaba de afianzar su proyección exterior gracias a su debut en el Concertgebouw de Ámsterdam el pasado mes de julio. Por otro lado, la nueva campaña de abonos supera ya los 550, cerca de un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.

A ese contexto se suma una vertiente formativa que refuerza el carácter del proyecto, ya que nueve integrantes de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) participaron los ensayos y en la interpretación del concierto inaugural. Para González, la experiencia ha sido determinante: "La mejor formación no consiste solamente en explicarles cosas, sino en permitirles trabajar dentro de un entorno profesional real, al lado de músicos experimentados y enfrentándose a las mismas exigencias".