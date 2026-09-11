Sanidad activa avisos por calor extremo en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura a partir del domingo

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado avisos por altas temperaturas en varias zonas del Archipiélago ante la previsión de un episodio de calor extremo que comenzará el próximo domingo, 13 de septiembre.

En concreto, se ha decretado el aviso de nivel 2 (naranja) en las zonas de MeteoSalud de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife-El Rosario y Lanzarote, mientras que Fuerteventura permanecerá en nivel 1 (amarillo) por riesgo para la salud asociado a las elevadas temperaturas.

Según explica Sanidad, el nivel naranja supone un riesgo moderado para la población vulnerable, especialmente personas mayores de 65 años o con patologías previas, así como para la población general cuando permanece expuesta al sol durante periodos prolongados. En el caso de las personas mayores con otros factores de riesgo, el peligro pasa a ser elevado.

Mapa avisos riesgo altas temperaturas / LP/DLP

La previsión apunta a que el episodio comenzará el domingo, aunque por el momento no se puede determinar su duración, ya que dependerá de la evolución meteorológica en los próximos días. Además, el Gobierno de Canarias advierte de que el lunes podría entrar calima, un fenómeno que agravará la sensación térmica y puede empeorar los efectos del calor sobre la salud.

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Ante esta situación, Salud Pública recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física intensa al aire libre y extremar la vigilancia sobre las personas más vulnerables, como menores, embarazadas, mayores y pacientes con enfermedades crónicas. También aconseja reprogramar las actividades al aire libre, especialmente aquellas que requieran esfuerzo físico o impliquen concentraciones de personas, incluidas las de carácter cultural y religioso.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas