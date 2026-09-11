La ruta migratoria de África Occidental es la que más cae hasta agosto, con un 58%, según Frontex

La ruta migratoria de África Occidental registró alrededor de 5.100 detecciones en los ocho primeros meses del año, el descenso más pronunciado de todas las rutas, con un 58%, según datos preliminares recopilados por Frontex. Las medidas preventivas implementadas por Mauritania, y más recientemente por Senegal en cooperación con España y la UE, han reducido significativamente las salidas. Sin embargo, el flujo sigue siendo volátil pues en julio se produjo un marcado aumento estacional, con una proporción cada vez mayor de embarcaciones que partían de Gambia, Senegal e incluso Guinea-Bissau, lo que "expone a las personas a viajes más largos y peligrosos hacia las Islas Canarias".

En total, las llegadas irregulares en lo que va de año (hasta agosto de 2026) han bajado en toda la Unión Europea excepto en el Estrecho, donde han aumentado un 34% tras registrarse 15.909 entradas a España, según datos preliminares recopilados por Frontex. Frontex no incluye en las cifras el éxodo masivo de personas desde Marruecos hacia Ceuta a finales de julio y destaca que es "improbable" que se pueda establecer un total definitivo, ya que "la mayoría de quienes cruzaron la frontera regresaron a Marruecos sin registrarse".

El número de cruces fronterizos irregulares hacia la Unión Europea continuó disminuyendo durante los primeros ocho meses de 2026, con una reducción del 35% en comparación con el mismo período del año anterior. En lo que va de año se han registrado cerca de 75.000 cruces de frontera. Solo en agosto, se detectaron unos 10.700 cruces fronterizos, un 38% menos que en agosto de 2025, a pesar de que los meses de verano suelen ser los de mayor actividad.

Este periodo también abarcó el primer verano completo bajo el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que introduce un proceso de control único y estandarizado en las fronteras exteriores de la UE. El número total de llegadas irregulares sigue disminuyendo, pero el costo humano sigue siendo alto. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 1.800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo en lo que va del año.

El Mediterráneo occidental ha sido la única ruta principal que ha registrado un aumento, con alrededor de 15.900 detecciones, un 34% más que el año anterior. Argelia sigue siendo el principal país de salida, con las Islas Baleares y la Península Ibérica como principales destinos. La presión aumentó en julio, cuando la ruta alcanzó su nivel mensual más alto en tres años, antes de disminuir nuevamente en agosto. El aumento refleja un cambio en las rutas de contrabando, ya que los controles más estrictos en Marruecos y en las rutas vecinas de África occidental y el Mediterráneo central han impulsado más salidas hacia las costas argelinas.

Otras rutas

El Mediterráneo oriental fue la ruta más transitada durante los primeros ocho meses del año, con más de 24.200 cruces registrados, lo que supone un descenso del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. El corredor entre Libia y Creta fue el más activo de la ruta en su conjunto.

En julio, la frontera terrestre con Turquía se convirtió en el tramo más transitado, por delante de las islas del Egeo. En agosto se detectaron unos 30.00 cruces. Las principales nacionalidades detectadas en la ruta fueron afgana, sudanesa y bangladesí. El Mediterráneo central registró alrededor de 19.400 llegadas, un 55% menos que en el mismo periodo del año anterior y la segunda caída más pronunciada de todas las rutas. Libia siguió siendo el principal centro de salida, concentrando cerca de dos tercios de las llegadas en esta ruta, por delante de los corredores argelino y tunecino.

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Las operaciones de control, las campañas de detención y las devoluciones llevadas a cabo por las autoridades de Libia y Túnez han reducido las salidas. Las principales nacionalidades detectadas fueron bangladesí, somalí y argelina. Los cruces se mantuvieron elevados durante el verano, y las redes de contrabando recurrieron cada vez más a embarcaciones sobrecargadas; a finales de julio, una de ellas transportaba a 165 personas. Frontex espera que el acuerdo firmado en abril entre el Reino Unido y Francia refuerce aún más las patrullas a lo largo de la costa francesa en los próximos meses.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas