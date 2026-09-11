Roberto Herrera abandona ‘Cerca de ti’ tras 15 años al frente del programa de TVE Canarias

Roberto Herrera deja una de las etapas más longevas de la televisión canaria. Después de 15 años al frente de Cerca de ti, el programa de Televisión Española en Canarias que él mismo impulsó y convirtió en uno de los espacios de referencia de la cadena autonómica, el periodista ha anunciado que se aparta de la conducción diaria del formato para iniciar una nueva etapa profesional dentro de TVE.

El anuncio se produjo este jueves durante una rueda de prensa junto al nuevo director territorial de TVE Canarias, Miguel Ángel Guerra, quien destacó la trayectoria de Herrera como una de las caras más reconocibles de la televisión pública en las Islas. El relevo llega con la incorporación de Sara Fez, periodista y comunicadora natural de Arguineguín, vinculada también a la cadena y que será la encargada de ponerse al frente del renovado Cerca de ti.

“Es mi niño lindo”: Herrera se despide de 15 años de historia

“Llega un momento de salir de un formato que, en este caso, es mi niño lindo”, explicó Roberto Herrera durante el anuncio. El periodista recordó que Cerca de ti ha sido un proyecto especialmente importante en su carrera, ya que supuso la primera oportunidad que recibió en sus 27 años en Televisión Española para presentar y dirigir un programa propio.

“Hasta el nombre lo puse yo”, señaló emocionado, al recordar los inicios de un espacio que nació como un proyecto personal y que durante tres lustros ha acompañado a los espectadores canarios con historias humanas, entrevistas y actualidad cercana.

Herrera explicó que su decisión supone “aparcar, por lo menos, un tiempito” el programa, aunque no implica abandonar la televisión ni la cadena. El periodista continuará vinculado a TVE Canarias con nuevos encargos y proyectos que, según adelantó, ya se están trabajando.

“Me pongo a un ladito a expensas de algo nuevo que estamos trabajando”, afirmó. Una nueva etapa que le permitirá cambiar la rutina diaria y asumir otros formatos, además de seguir participando en especiales y programas especiales de la cadena.

Un relevo con continuidad y una nueva apuesta por la actualidad

La salida de Herrera no supone el final de Cerca de ti, sino el inicio de una nueva fase del programa. Sara Fez será la encargada de recoger el testigo de un formato con una identidad muy marcada y que ahora afrontará una renovación en sus contenidos y estructura.

La nueva presentadora reconoció que asumir el programa supone “un orgullo y una enorme responsabilidad”. “Ha sido tu casa, ha sido tu niño bonito y ojalá hacerlo tan bien. Creo que de primeras va a ser imposible porque qué podemos decir de ti, pero espero poder estar a la altura”, trasladó a Herrera durante la presentación.

Fez destacó además que ambos continuarán trabajando juntos, ya que permanecerán vinculados dentro de la redacción y la producción de TVE Canarias. “Estamos mesa con mesa, nos vamos a ayudar y vamos a seguir colaborando”, explicó.

Sara Fez prepara un ‘Cerca de ti’ más pegado a la calle

La nueva etapa del programa incorporará cambios en el formato, con una mayor presencia de la actualidad y nuevos espacios de análisis. Fez adelantó que el objetivo es mantener la esencia del programa, pero adaptándolo a las nuevas necesidades de los espectadores.

“Estamos trabajando muchísimo en el nuevo Cerca de ti”, explicó. La periodista destacó también el papel del realizador Alejandro Barcelán, al que quiso reconocer su implicación en el diseño del nuevo formato y su aportación creativa.

El programa apostará ahora por una estructura más centrada en la actualidad diaria, con conexiones en directo, presencia de redactores y mesas de análisis donde se abordarán los temas que marcan la agenda informativa de Canarias.

“Va a ser un programa de actualidad al pie del cañón”, avanzó Fez. “Contaremos con puntos de directo con nuestros redactores y también con mesas de actualidad, porque la actualidad también merece un ratito para poder analizarse”.

Una nueva etapa para una de las caras históricas de TVE Canarias

Con este cambio, TVE Canarias abre una nueva etapa en uno de sus formatos más reconocidos, pero mantiene la presencia de una de sus figuras más vinculadas a la cadena. Roberto Herrera seguirá formando parte de la programación con nuevos proyectos que todavía no han sido desvelados.

El periodista, que cumple 27 años de trayectoria en Televisión Española el próximo mes de octubre, cierra así un capítulo marcado por 15 años de entrevistas, historias personales y programas en directo.

“Me hace ilusión cambiar un poco esa rutina diaria y meterme en otros encargos”, afirmó Herrera, que seguirá siendo una de las voces habituales de TVE Canarias.

Mientras tanto, Sara Fez afronta el reto de continuar el legado de Cerca de ti con una propuesta renovada que busca combinar la cercanía que ha definido al programa desde sus comienzos con una mayor apuesta por la información y el análisis de la actualidad.