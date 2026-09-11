Noctámbula Tenerife: seis horas de música electrónica, gastronomía y ocio en el corazón de la Isla

Tenerife se prepara para vivir dos grandes jornadas de música, ocio y cultura con la celebración de Noctámbula Tenerife y Summer Pop Tenerife, dos propuestas impulsadas por Noctámbula Arts y Music S. L. que convertirán la isla en punto de encuentro para públicos de todas las edades y que apuestan por combinar grandes artistas nacionales e internacionales con gastronomía, artesanía, comercio local y nuevas experiencias de ocio.

El primero de ellos, Noctámbula Tenerife, se celebrará este sábado 12 de septiembre y tendrá como uno de sus grandes atractivos la llegada a España, como único concierto en el país, de Tomorrowland Symphony of Unity, una experiencia que combina la música electrónica con la interpretación sinfónica y que se presenta como uno de los grandes reclamos de esta edición.

La programación comenzará a las 15:00 horas y se prolongará hasta las 22:30 horas, con diferentes espacios y propuestas que permitirán disfrutar de la música, la gastronomía y el ocio durante toda la jornada. A partir de las 17:00 horas arrancará la programación del 360º Stage, mientras que el Main Stage comenzará su actividad a las 20:30 horas con las actuaciones de Tomorrowland Symphony of Unity, Indira Paganotto y Meduza.

Desde las 15:00 horas, el Terrace Stage contará con las actuaciones de TaydLeon y Claudia Rutten, mientras que el 360º Stage recibirá a partir de las 17:00 horas a Michenlo, DJ Jonay y Dani Chueca.

El festival apuesta además por ofrecer una experiencia diferencial respecto a otras propuestas de música electrónica, con especial protagonismo para la gastronomía y los espacios de descanso y ocio. The Terrace contará con una amplia oferta gastronómica, con propuestas como 200 gramos, Sushi Dog, La Jefa, Américo Truck, La Chula, Mestizo, Déjame Vivir, Millófilos y Cachitos Realfood, entre otras, en un espacio pensado para disfrutar de la jornada sin que la experiencia se limite a la música y al escenario.

Noctámbula contará asimismo con un importante despliegue tecnológico y audiovisual, con cerca de 600 dispositivos lumínicos de última generación, controlados por cinco consolas de luces de máxima vanguardia, además de cañones controlados por control remoto con sistemas de seguimiento mediante cámara y alrededor de 400 metros cuadrados de pantallas LED, entre otras tecnologías.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de presentadores virtuales creados mediante inteligencia artificial, una propuesta desarrollada específicamente para el festival y que supone la primera vez que se utiliza este recurso en Canarias en un evento de estas características. Cinco paneles estarán destinados a estos presentadores virtuales y a los contenidos de los patrocinadores, integrándose con el resto de las pantallas y recursos audiovisuales del recinto para crear una experiencia inmersiva y diferente para el público.

El festival también contará con un Market Km 0, con la participación de marcas y proyectos vinculados al talento y la producción local, entre ellos Laverny, Que Chachi, Joyas María Cantalapiedra, Inspira Alegría, Dreams and Colours, Atlante Creativo, Amarantea Essencee, Secretos de Arabia e Iki Markets, entre otros.

La respuesta del público ya se ha hecho notar, puesto que se han agotado las entradas VIP y Ultimate, y solo quedan unas pocas para poder disfrutar del evento en Front Stage y General.

Un momento de la presentación de los dos eventos. / El Día

Fin de semana de festivales

Tanto esta cita como Summer Pop Tenerife, que será el próximo domingo, fueron presentados este miércoles con la participación del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; el consejero de Juventud del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa; el director de Relaciones Institucionales de Promotur, Javier Prieto; el promotor de ambos eventos y CEO de Noctámbula Arts y Music SL, Enrique Camacho; y el coordinador regional de cadenas musicales del grupo PRISA, Alberto Palenzuela.

Durante la presentación, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señaló que “Santa Cruz de Tenerife vuelve a ser el centro de grandes conciertos, de grandes festivales y de grandes acontecimientos musicales”.

Además, recordó que la capital “tiene tradición, espacios, capacidad organizativa y un público que responde, como lo demuestran eventos recientes con una afluencia superior a las 100.000 personas".

"Un municipio con actividades que atraen a miles de personas, es un municipio que genera economía, que hace que nuestros comercios puedan facturar más, y que se pueda crear empleo en torno a esa actividad. Por eso, no cejamos en nuestro empeño de dinamizar Santa Cruz de Tenerife y este fin de semana, de la mano de estos dos magníficos festivales, vamos a lograrlo una vez más", concluyó el alcalde.

Por su parte, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, afirmó que desde el Ejecutivo regional “tenemos muy claro que la cultura y la música son industrias y generan economía real. Este fin de semana van a trabajar en estos dos festivales 1.000 personas, lo que, unido al talento de muchos artistas, hace que Santa Cruz de Tenerife se convierta una vez más en capital cultural. Lo hace en dos disciplinas diferentes: una relacionada con la música electrónica y otra relacionada con el panorama musical en España”.

“No se entiende el panorama musical a día de hoy sin acento canario y sin el buen hacer de nuestra gente. En el contexto europeo y español miran a Canarias por lo que está sucediendo en la escena canaria, una escena que ha estado trabajando durante años para eclosionar en este año 2026”, y prueba de ello es que “los primeros puestos de Spotify a nivel nacional los ocupan artistas canarios”. Además, “en la industria musical los primeros puestos los están ocupando proyectos impulsados desde Canarias y eso es fruto del buen hacer y del trabajo que se ha estado realizando durante muchos años”.

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, destacó que “estos eventos también representan una apuesta por el posicionamiento de Tenerife como destino capaz de acoger grandes producciones y situarse en el circuito de los grandes espectáculos culturales y musicales”.

Mesa precisó que “queremos que esta capacidad de Tenerife para atraer grandes eventos sirva también para impulsar y proyectar el talento que tenemos aquí. El Cabildo apuesta por nuestros artistas y por nuestra industria cultural, y estos grandes escenarios son una oportunidad para que ese talento tenga visibilidad, comparta espacio con grandes nombres y pueda crecer y proyectarse”.

El director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, destacó que “Noctámbula Tenerife contribuye a elevar la calidad de la agenda cultural de las islas con una propuesta singular, que combina talento internacional y canario”. Además, Prieto resaltó que “el festival prevé reunir a 12.000 espectadores y generar un impacto económico superior a los 2,3 millones de euros. Desde 2021, Turismo de Islas Canarias ha destinado más de 35,3 millones de euros al patrocinio de 538 actos culturales, “una inversión que beneficia tanto a la ciudadanía como a la proyección de las Islas Canarias como un destino con una oferta diversa y de primer nivel”, concluyó el director de Relaciones Institucionales.

El promotor de ambos festivales y CEO de Encaro Factory, Enrique Camacho, explicó que “hemos querido crear dos festivales diferentes, pero con un denominador común: ofrecer experiencias completas. No se trata únicamente de traer grandes artistas, sino de crear espacios en los que la música conviva con la gastronomía, la artesanía, la moda, el ocio y el talento local. Queremos que quien venga a Noctámbula o a Summer Pop recuerde la experiencia completa”.

En este sentido, Camacho asegura que estas dos propuestas “no dejarán indiferente a nadie. Son apuestas donde el ocio, la música y la gastronomía se combinan a la perfección en un formato que evita las aglomeraciones para que el disfrute personal y colectivo sea aún más satisfactorio. Noctámbula Tenerife y Summer Pop Tenerife están pensados para sentir al máximo dos festivales que quieren consolidarse en la agenda canaria, nacional e internacional”.

Por último, Alberto Palenzuela, coordinador regional de cadenas musicales del grupo PRISA, puso de relieve la importancia de que Tenerife acoja propuestas capaces de reunir a diferentes generaciones en torno a la música. “La música sigue siendo uno de los grandes elementos de conexión social y estos festivales son una magnífica oportunidad para disfrutar en directo de artistas que forman parte de la banda sonora de muchas personas y, al mismo tiempo, descubrir nuevos talentos”.

El alcade de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, visita el escenario. / El Día

Summer Pop Tenerife, la gran fiesta de la música pop y urbana

Summer Pop Tenerife llega dispuesto a convertirse en la gran fiesta de la música del momento en España, reuniendo en un mismo escenario a artistas que están protagonizando las listas, los festivales y las conversaciones musicales de este verano. Una programación pensada para públicos muy diferentes, pero con un denominador común: vivir en directo los grandes éxitos que están sonando ahora mismo y descubrir a los artistas que marcarán lo que viene.

Y para hacerlo, Summer Pop contará con una figura imprescindible: Tony Aguilar, una de las voces más reconocibles de la radio musical española, presentador de Del 40 al 1 y también de Eurovisión. Tony será el maestro de ceremonias y DJ del festival, convirtiendo Summer Pop en algo más que una sucesión de conciertos: un gran programa de radiofórmula en directo, con los éxitos que ahora mismo están sonando en LOS40 y toda la energía de una gran fiesta musical.

Entre los grandes protagonistas estará Leire Martínez, una de las voces más reconocidas y respetadas del pop español y, actualmente, una de las artistas con uno de los directos más destacados del panorama nacional. Leire llega a Tenerife después de una exitosa gira por América y de recorrer los principales festivales de España, y lo hace en un momento especialmente dulce de su carrera. En el último año ha colaborado con artistas como Abraham Mateo, Pole, Saiko, Sergio Dalma, Diego Martín, Edurne o Funambulista, entre otros, y su Cabeza de Ratón protagonizó una de las entradas más fuertes en la lista de LOS40, situándola además entre las pocas artistas que consiguen sonar simultáneamente en LOS40 y Cadena Dial.

También llegará al Summer Pop Tenerife Álvaro de Luna, uno de los grandes nombres del pop nacional de los últimos años, con un repertorio de canciones que se han convertido en auténticos himnos para toda una generación. Junto a él estarán Ruslana y Danny Romero, dos artistas con una enorme conexión con el público y capaces de aportar dos de los ingredientes fundamentales del festival: canciones que todo el mundo conoce y una energía que se vive especialmente bien en directo.

Pero Summer Pop también mira de frente a la nueva generación. La Pantera, Lucho RK, LocoPlaya, Lewis Potter y Christian Cuervo representan la pujanza de la música urbana y llegan a Tenerife con una legión de fans y la capacidad de convertir el recinto en una auténtica fiesta. Son los artistas que están marcando el pulso de la nueva escena y que prometen algunos de los momentos más explosivos de la jornada.

A ellos se suma una nueva generación de artistas vinculados a Click & Roll, con Playa Coco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz, que aportarán frescura, talento emergente y nuevas propuestas a un cartel diseñado para recorrer buena parte del presente y el futuro de la música española.

Uno de los grandes atractivos de Summer Pop Tenerife será, además, la posibilidad de ver en Canarias a algunos de los artistas más importantes de su cartel en una ocasión única. Ruslana, La Pantera, Lucho RK, y Leire Martínez tendrán en Summer Pop su única fecha en Canarias, convirtiendo el festival en una oportunidad excepcional para disfrutar de sus directos antes de que termine el año.

Después de un verano en el que muchos de estos artistas han protagonizado algunos de los festivales más multitudinarios del país, Summer Pop Tenerife se presenta como la última gran oportunidad del año para verlos juntos sobre un mismo escenario. Una jornada para cantar, bailar, descubrir nuevos artistas y disfrutar de los grandes éxitos del momento sin salir del recinto.

Y la experiencia no termina en el escenario. Desde las 14.00 horas, Summer Pop abrirá sus puertas con Summer Pop Terrace, un espacio gastronómico con foodtrucks, música y ambiente para comenzar la jornada desde primera hora. A la misma hora abrirá también el Market, dedicado a la artesanía y la moda local, mientras que desde las 15.30 horas la zona de juegos ofrecerá Nintendo Switch, pantalla gigante, colchonetas, máquina 360º XXL, juegos y glitter.

Con música, gastronomía, entretenimiento, activaciones y una programación pensada para diferentes generaciones, Summer Pop Tenerife propone mucho más que una tarde de conciertos: propone vivir en directo la banda sonora de la actualidad musical española.