Música, visuales y cuerpo se dan cita en 'Amanogawa', una experiencia inmersiva dentro del Keroxen

La propuesta de Amanogawa se plantea como un artefacto escénico donde sonido, cuerpo e imagen funcionan de manera inseparable, como un único organismo en movimiento. Esa propuesta pudo verse el pasado jueves 10 de septiembre en la jornada inaugural del Festival Keroxen, tras tres días de residencia en el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife, y tendra continuidad el próximo 23 de octubre en la Cueva de los Verdes, en Lanzarote, donde volverá a transformarse en diálogo con el espacio.

El proyecto reúne al dúo japonés Waq Waq Kingdom, integrado por Kiki Hitomi y Shigeru Ishihara, y a la artista audiovisual Kalma, afincada en Berlín, en una investigación que combina tradición y electrónica, ritualidad y cultura digital. La música, que entrelaza el minyo japonés, con la mitología sintoísta, el dancehall, el dub o el techno, se expande en visuales generados en tiempo real, construyendo una experiencia inmersiva donde lo sonoro activa lo visual, y viceversa.

Tres partes en una

Esa lógica de interdependencia define el núcleo del trabajo. "Intentamos hacer algo muy integrado, que los tres nos movamos como uno", explica Kalma minutos antes de ponerse a trabajar, mientras monta sus equipos y sus compañeros expanden ante ellos todos los artilugios que emplearán en la actuación. Durante la residencia, el equipo desarrolló sistemas de tracking que permiten que el cuerpo de Kiki Hitomi modifique directamente la imagen proyectada. “Cada vez que se mueve, los visuales también se mueven. Hay mucha interacción y cada uno reacciona desdes su propio lugar, desde los visuales, la música y el movimiento", detalla.

El resultado no se concibe como una pieza cerrada, sino como un proceso en evolución constante. De hecho, este proyecto arrastra un recorrido previo que se remonta a 2022, cuando comenzaron a colaborar en Alemania: "Empezamos con la idea de hacer un espectáculo audiovisual con performance. Shigeru hacía las pistas, que estaban muy inspiradas en la naturaleza, y yo desarrollaba los visuales en paralelo". Desde entonces, el trabajo ha ido creciendo en distintos contextos, afinando esa relación entre imagen, sonido y cuerpo.

Keroxen y las residencias

Keroxen se inserta en ese itinerario grupal como un espacio de desarrollo. "Las residencias son las que nos permiten hacer evolucionar un proyecto. Necesitamos tiempo para probar cosas nuevas", subraya Kalma. En el Espacio Cultural El Tanque han encontrado un entorno propicio para ello. "Nos ha dado mucha libertad y la posibilidad de trabajar más profundamente en el espectáculo. Es un espacio impresionante y el festival cuida mucho a los artistas", la creadora española afincada en Alemania.

Shigeru Ishihara es uno de los tres miembros de esta residencia. / Andrés Gutiérrez

Ese apoyo a la experimentación adquiere especial valor en un contexto de creciente precariedad: "Sin financiación para desarrollar, cualquier residencia se hace corta. Para que un artista crezca necesita oportunidades de trabajar, y eso se ha reducido bastante", lamenta, en referencia al recorte de recursos culturales que se han producido en los últimos años en lugares como Berlín. Frente a ello, reivindica iniciativas como Keroxen: "Intentamos coger cada oportunidad con todas las ganas y exprimirla al máximo".

'Amanogawa'

La pieza presentada en Tenerife es, por tanto, una fase intermedia. En Lanzarote, en octubre, volverá a mutar. "No será igual porque la superficie cambia y el espacio también. No es lo mismo proyectar aquí, con una pantalla hecha de bidones, que en la pared de roca de la Cueva de los Verdes, pero nos adaptamos a cada lugar", explica Kalma, quien precisa que ese amoldamiento constante forma parte del propio lenguaje del proyecto.

Amanogawa es tan solo una de las tres residencias que Keroxen ha puesto en marcha en esta edición. Junto a ella, Gagaku reúne a la vocalista japonesa Hatis Noit y al dúo Desilence en una investigación sobre la voz como arquitectura, donde respiración, resonancia y espacio generan paisajes visuales en tiempo real. Por su parte, Ecos propone un cruce entre África, el Caribe y Canarias desde el cuerpo y el sonido, con Sara Maurin Kane, Nina Ndiaye e Inès Sybille, en un proceso que derivará en un disco editado por el sello Keroxen. El programa de residencias tendrá continuidad en octubre con False Vectors, un nuevo proyecto con Muqata’a y Fairouz Hasan.

La nueva edición

Keroxen 2026 se celebra entre los meses de septiembre y octubre en el Espacio Cultural El Tanque, consolidando su perfil como laboratorio de creación contemporánea en Canarias. La programación combina directos, performances y procesos abiertos, con nombres vinculados a la electrónica experimental, las artes visuales y la escena híbrida internacional y local, en un cartel que vuelve a apostar por el riesgo y la mezcla de lenguajes. En ese contexto, Amanogawa refuerza una idea central del festival: la de Canarias como territorio de cruce y producción; un lugar donde los proyectos no solo se exhiben, sino que también se transforman. Durante tres días, en el interior de un antiguo depósito industrial, imagen, sonido y cuerpo han aprendido a moverse como uno. Y ese ajuste, más que un cierre, marca el siguiente paso del proceso.