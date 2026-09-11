Imserso 2026-2027 en Canarias: fechas, precios y cómo reservar los viajes desde las islas

La nueva temporada de viajes del Imserso 2026-2027 ya tiene calendario para Canarias. Los pensionistas de las islas acreditados podrán comenzar a reservar sus vacaciones a partir del miércoles 16 de septiembre, en el caso de los usuarios con acreditación preferente, y del jueves 17 de septiembre para quienes tengan acreditación no preferente.

Las reservas podrán realizarse desde las 9.00 horas y, durante los primeros días, estarán limitadas a las plazas correspondientes al cupo de la provincia de residencia. A partir del 19 de septiembre, los usuarios podrán acceder también a las plazas que hayan quedado libres en otras provincias.

El programa ofrece esta temporada 879.213 plazas en toda España, de las que 228.142 corresponden a la modalidad de costa insular, que incluye Canarias y Baleares.

¿Cuándo pueden reservar los pensionistas de Canarias?

Canarias forma parte del segundo grupo de comunidades autónomas que inicia la comercialización de los viajes del Imserso.

Las reservas podrán realizarse a partir de las 9.00 horas del día correspondiente a cada usuario. El sistema de venta escalonada no supone una desventaja para Canarias frente a las comunidades que empiezan a reservar el día 14. El Imserso explica que cada provincia dispone de un cupo de plazas calculado en función de su población mayor de 65 años.

Las 7 claves del Imserso para Canarias 16 de septiembre: reservas para acreditados preferentes de Canarias.

reservas para acreditados preferentes de Canarias. 17 de septiembre: reservas para acreditados no preferentes.

reservas para acreditados no preferentes. 18 de septiembre: acceso a más plazas que hayan quedado libres dentro del cupo provincial.

acceso a más plazas que hayan quedado libres dentro del cupo provincial. 19 de septiembre: se abre la posibilidad de reservar plazas sobrantes de cualquier provincia.

se abre la posibilidad de reservar plazas sobrantes de cualquier provincia. 50 euros: tarifa plana para pensionistas con menores recursos que cumplan los requisitos.

tarifa plana para pensionistas con menores recursos que cumplan los requisitos. Desde 224,28 euros: precio de los viajes a Canarias sin transporte, según duración y temporada.

precio de los viajes a Canarias sin transporte, según duración y temporada. Desde 378,75 euros: viajes a Canarias de ocho días con transporte incluido, en temporada ordinaria.

¿Dónde se reservan los viajes del Imserso desde Canarias?

Los viajes de Costa Insular, que incluyen los destinos de Canarias y Baleares, se gestionan a través de Mundicolor. También existe la posibilidad de realizar la reserva presencialmente en una agencia de viajes autorizada. En este caso, el usuario solo tendrá que presentar su DNI.

Para hacer la reserva por internet, en cambio, será necesario disponer de la clave de cuatro dígitos incluida en la carta de acreditación enviada por el Imserso.

¿Cuánto cuestan los viajes del Imserso 2026-2027 en Canarias?

Los precios dependen de la duración del viaje, de si se incluye transporte y del momento de la temporada en el que se realice. El programa mantiene esta temporada la tarifa plana de 50 euros destinada a pensionistas con menores recursos que cumplan los requisitos establecidos.

El Imserso ha reservado 7.447 plazas para esta modalidad. La medida se puso en marcha la temporada pasada para evitar que las personas con rentas más bajas quedaran fuera del programa.

En la primera temporada en la que estuvo disponible, 5.221 personas utilizaron esta tarifa reducida.

Una pareja de jubilados descansa en la playa 24/02/2017 Viajes del IMSERSO. Cuenta con cerca de un millón de plazas y participan de más de 300 hoteles de toda España ECONOMIA SOCIEDAD / M.J.GIL/AGENCIAS| EUROPA PRESS / Europa Press

Viajar desde Canarias a la Península o Baleares

Los pensionistas canarios que quieran utilizar el Imserso para viajar a otros territorios deberán prestar especial atención a si la reserva incluye transporte.

La opción con transporte permite acceder a viajes con las conexiones contempladas dentro del programa. Cuando un destino no tenga una conexión incluida, existe la posibilidad de contratar el viaje sin transporte y organizar el desplazamiento por cuenta propia.

Esta cuestión es especialmente importante para los residentes en Canarias, ya que el desplazamiento hacia la Península o Baleares implica necesariamente un trayecto aéreo o marítimo.