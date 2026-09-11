Canarias se refuerza en la lucha contra el narcotráfico con nuevas aeronaves

Canarias continúa dando pasos en la lucha contra el narcotráfico y la migración con la incorporación de los aviones C295 en la Base Aérea de Gando. La aeronave operará desde las Islas frente al narcotráfico y la migración, en la lucha contra el contrabando, y está preparada para realizar operaciones marítimas y terrestres, además de participar en misiones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate. El primer avión ya se encuentra en la Base Aérea de Gando y en las próximas semanas llegará un segundo. A finales de año está prevista la incorporación de un tercero. Defensa no descarta, además, la posibilidad de que llegue un cuarto avión, en un contexto de refuerzo de las capacidades de vigilancia y respuesta en la Comunidad Autónoma.

La entrega del primer C295 se produce dos años y medio después de la firma del contrato para la incorporación de estas aeronaves, rubricado en diciembre de 2023. Desde entonces, el proceso ha avanzado hasta culminar con la llegada del primero de los aparatos a la Base Aérea de Gando, donde se integrará en las operaciones que el Ejército del Aire y del Espacio desarrolla desde Canarias. La recepción de estos aviones se enmarca además en el objetivo de Defensa de garantizar la continuidad de las capacidades de búsqueda, salvamento y vigilancia marítima de medio y largo alcance, así como de recuperar la capacidad de patrulla marítima y guerra antisubmarina de España. El primer aparato entregado corresponde a la configuración de búsqueda y salvamento (SAR) y tiene como destino el Ala 46 de la Base Aérea de Gando, donde sustituirá progresivamente a los CN-235 VIGMA que prestan servicio en el Archipiélago desde el año 2008.

La vigilancia en las Islas

La llegada de las aeronaves es especialmente llamativa en el caso del Archipiélago. Las Islas se mantienen como una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea y como una de las principales vías de llegada de la migración irregular a España. No solo eso. La necesidad de reforzar las capacidades de vigilancia y respuesta en las aguas canarias no ha dejado de estar sobre la mesa, especialmente ante la continuidad de la ruta atlántica y las largas distancias que deben recorrer las embarcaciones que parten de la costa africana hasta alcanzar el Archipiélago.

La preocupación por la ruta canaria, además, se incrementó tras la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado mes de julio. La posibilidad de un repunte de las llegadas y de un aumento de las embarcaciones con destino a las costas isleñas comenzó a estar sobre la mesa, no solo entre las autoridades políticas, sino también en los cuerpos policiales. La Policía activó el 31 de julio, en plena entrada masiva de personas en la ciudad autónoma, una alerta preventiva en el Archipiélago ante la posibilidad de que se produjera un cambio en los flujos migratorios hacia Canarias.

Más allá de sus dimensiones y de la renovación de la flota, una de las principales novedades del avión está en los sistemas con los que cuenta para localizar y seguir objetivos en el entorno marítimo. La aeronave incorpora un radar de búsqueda para las misiones de salvamento en el mar y un sensor equipado con cámara de alta definición y sistemas de visión infrarroja. La renovación de estas capacidades supone además un importante desembolso para Defensa. El contrato suscrito en diciembre de 2023 asciende a 1.695 millones de euros e incluye la adquisición de un total 16 aviones de este tipo. De ellos, ocho estarán destinados a misiones de búsqueda y salvamento y los otros ocho a patrulla marítima.

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El C295 también destaca por su capacidad para volar a baja altura y a velocidades reducidas. Unas características que facilitan las tareas de vigilancia y búsqueda, especialmente importantes en el rescate de personas.