Canarias, lugar estratégico para el narcotráfico internacional: aumentan las llegadas de cocaína, hachís y drogas de diseño

El turismo de ocio, el régimen fiscal especial y la facilidad para la llegada de embarcaciones deportivas han llevado a que el narcotráfico internacional se fije en Canarias como un "lugar estratégico" para la introducción de sustancias estupefacientes en Europa. Así lo advierte la Fiscalía General del Estado en su memoria, en la que pone de manifiesto un aumento generalizado de las llegadas de cocaína, hachís, anfetamínicos y drogas de diseño en el último año.

No es casualidad que el mayor alijo de cocaína incautado en el continente europeo, las 30 toneladas que viajaban a bordo del Arconian, fuese apresado en aguas del Archipiélago. El tráfico de drogas en las Islas merece una mención especial por parte del Ministerio Público entre las más de 1.600 páginas que recogen los datos más relevantes de la actividad judicial nacional del último año.

El mayor crecimiento se observa en la provincia de Las Palmas, donde el Ministerio Público abrió un 12,19% más de investigaciones por este tipo de causas. Santa Cruz de Tenerife, en cambio, volvió a las cifras de 2023 tras el "exagerado crecimiento" -un 33,27% más de procedimientos- que sufrió el año anterior.

Causas en la Audiencia Nacional

Sin embargo, estos datos no reflejan el volumen total de transacciones internacionales, pues parte de los cargamentos intervenidos motivaron la incoación de procedimientos penales en la Audiencia Nacional. Para Teresa Peramato, quien firma el documento como representante de la Fiscalía, ello "da idea también de la relevancia de este enclave para las organizaciones" criminales.

Un aspecto fundamental para entender por qué ocurre este fenómeno es la situación geográfica de Canarias, debido a su cercanía tanto a las rutas atlánticas como a las costas africanas. Se trata de un lugar de paso que, en muchas ocasiones, es utilizado como espacio de almacenaje provisional para el posterior traslado de las drogas al territorio europeo.

La Fiscalía destacó, como causa más relevante, la 'operación Sombra Negra'

"Esta ubicación, en el centro del tráfico marítimo, provoca todo tipo de situaciones en relación con intervenciones derivadas de abordajes en aguas internacionales y los subsiguientes problemas para la conducción de estas embarcaciones a puertos de Canarias y el traslado de las sustancias intervenidas y los detenidos", alerta la memoria anual.

La custodia de los numerosos alijos apresados es una dificultad añadida que afecta, sobre todo, a la isla de Gran Canaria. La gestión, según el Ministerio Público, es "complicada" porque requiere la debida destrucción anticipada de la droga y genera retrasos en los análisis que se llevan a cabo en los laboratorios de sanidad ante la "falta de medios humanos y técnicos suficientes".

Se trata de un problema general que se extiende a todo el territorio español, pero que el Archipiélago "padece de forma excepcional" porque le corresponde asumir alijos tanto de procedimientos de sus juzgados territoriales como de la Audiencia Nacional. Es común, en ambas provincias, el uso de embarcaciones deportivas para el transporte de estupefacientes, que antes se empleaban sobre todo en hachís procedente de Marruecos y cada vez se extiende más para mover cocaína.

Asentamiento de anfetamínicos

Otro de los aspectos en los que pone la lupa el fiscal delegado Antidroga de Las Palmas, Miguel Portell, es el "importante tráfico" para el consumo de un turismo focalizado en el ocio, que ha propiciado la llegada y el asentamiento de los anfetamínicos y las drogas de diseño.

También el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) conlleva que sea frecuente la interceptación de paquetes en aduanas con productos cannábicos. Bajo la apariencia de un cargamento legal, los criminales encubren muchas veces la venta de sustancias estupefacientes.

Causas más notorias

Por último, destaca la memoria que en 2025 han explotado varias "operaciones de relevancia" en ambas provincias, las cuales han supuesto la intervención de cantidades relevantes de cocaína, hachís y marihuana, con un número alto de personas investigadas.

El documento guarda un apartado especial para los procedimientos más notorios del país, aunque matiza que se trata de una relación corta y parcial ante la imposibilidad de informar de muchas de las diligencias que se encuentran en fase de instrucción y bajo secreto de sumario, lo que "impide reflejar la verdadera dimensión" del impacto del narcotráfico.

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Destaca la operación Sombra Negra, que culminó con la detención de 105 personas en Canarias y Andalucía, investigadas por mover 57 toneladas de cocaína valoradas en más de 1.500 millones de euros. Se les imputan delitos contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, organización criminal mediante uso de embarcaciones y blanqueo de capitales. A la fecha del cierre de la memoria, se estaba practicando el volcado de la multitud de teléfonos móviles intervenidos, que dado el elevado volumen lleva a cabo la UDYCO con ayuda de la UCO.