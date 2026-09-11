¿Qué hacer ante una caída, una quemadura o un corte en casa? El SUC recuerda las claves de los primeros auxilios

Una caída en las escaleras, un corte mientras se cocina, una quemadura con agua caliente o una intoxicación accidental son situaciones que pueden ocurrir en cualquier hogar. Saber cómo actuar durante los primeros minutos puede resultar fundamental para evitar que las lesiones se agraven mientras llegan los servicios sanitarios.

Con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que se celebra este sábado 12 de septiembre, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) recuerda la importancia de conocer unas nociones básicas para responder ante este tipo de situaciones. Los coordinadores sanitarios del servicio, además, pueden ofrecer indicaciones por teléfono a las personas que se encuentran junto al afectado para guiarlas en la aplicación de los primeros auxilios.

La atención inicial forma parte de la denominada cadena de supervivencia y, según destaca el SUC, cualquier ciudadano puede contribuir a ella si conoce cómo responder ante determinadas emergencias.

Qué hacer ante una caída o un traumatismo

La cocina, el baño y las escaleras son algunos de los puntos de la vivienda donde existe un mayor riesgo de sufrir caídas.

Ante un traumatismo provocado por una caída, especialmente si existe dolor o una lesión evidente, el SUC recomienda inmovilizar la zona afectada y aplicar frío local durante unos 10 o 15 minutos. También se deben seguir las instrucciones que proporcionen los coordinadores sanitarios para determinar si es necesaria una valoración médica.

Los golpes en la cabeza requieren especial atención y deben ser valorados por un profesional sanitario.

Cómo actuar ante un corte o una hemorragia

Los utensilios de cocina pueden provocar cortes y heridas que, en algunos casos, generan hemorragias.

Si se produce un sangrado, el primer paso es presionar directamente sobre la herida con una gasa estéril o un material limpio. Si la gasa queda empapada de sangre, no se debe retirar, sino colocar otra encima y mantener la presión.

Cuando la hemorragia se produce en una extremidad, puede elevarse el miembro afectado. El SUC también aconseja tumbar a la persona y colocarla en posición lateral de seguridad para prevenir complicaciones.

En el caso de heridas superficiales, la recomendación es limpiar la zona con agua y jabón, secarla y aplicar un antiséptico adecuado antes de cubrirla con un apósito estéril.

Qué hacer si se produce una quemadura

Las quemaduras son otro de los accidentes que pueden producirse con facilidad en casa, especialmente durante la preparación de alimentos o por contacto con líquidos calientes.

Si la lesión se produce por contacto con un objeto o líquido caliente, se debe aplicar abundante agua fría durante unos 10 o 15 minutos y cubrir posteriormente la zona con una gasa estéril húmeda.

El SUC recuerda que no deben aplicarse cremas, pomadas ni remedios caseros sobre la quemadura, y tampoco se deben pinchar las ampollas que puedan aparecer.

Especial atención a las quemaduras eléctricas

En una quemadura eléctrica, la prioridad es garantizar primero la seguridad de quien presta ayuda. Antes de tocar a la persona afectada hay que desconectar la corriente. Si esto no es posible, se debe evitar el contacto directo y utilizar un elemento que no conduzca la electricidad.

A continuación, hay que avisar a los servicios de emergencias y seguir las instrucciones de los coordinadores sanitarios del SUC.

Este tipo de lesiones requiere especial atención porque puede haber daños internos que no sean visibles y existe riesgo de alteraciones del ritmo cardíaco e incluso de parada cardiorrespiratoria.

Qué hacer ante humo o un incendio

En caso de incendio en una vivienda, lo primero es alertar a los servicios de emergencias para que puedan intervenir los bomberos.

Ante una persona expuesta al fuego, el SUC recomienda impedir que corra y cubrirla con una manta o hacerla rodar por el suelo para ayudar a apagar las llamas.

Cuando existe presencia de humo, se debe evitar la exposición y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. La inhalación de humo puede provocar intoxicaciones y afectar a las vías respiratorias..

Qué hacer si alguien ingiere un producto de limpieza

Los productos de limpieza pueden provocar intoxicaciones cuando se ingieren accidentalmente, especialmente si han sido trasvasados a recipientes inadecuados o no están correctamente identificados.

Ante una ingesta accidental, el SUC aconseja retirar los restos que puedan quedar en la boca, no dar de beber ni provocar el vómito y seguir las indicaciones de los coordinadores sanitarios.

También es importante conservar el producto y no tirarlo, ya que sus ingredientes pueden aportar información relevante a los profesionales sanitarios para determinar la actuación más adecuada.

Qué hacer si se inhalan productos tóxicos

La mezcla de determinados productos de limpieza puede liberar gases capaces de provocar lesiones en las vías respiratorias y los ojos.

Si una persona ha inhalado estos gases, debe ser retirada del ambiente contaminado y hay que comprobar su nivel de conciencia y su respiración, siguiendo las instrucciones que proporcione el servicio de emergencias.

Si el producto ha provocado irritación ocular, no se debe frotar el ojo. La recomendación es lavarlo con abundante agua.

El teléfono también puede ayudar a prestar los primeros auxilios

AAdemás de conocer estas pautas básicas, el SUC recuerda que los ciudadanos que se encuentren junto a una persona accidentada pueden recibir ayuda telefónica de los coordinadores sanitarios mientras se movilizan los recursos necesarios.

Por este motivo, ante una emergencia, es importante mantener la calma, facilitar la información solicitada por el personal sanitario y seguir sus indicaciones hasta la llegada de los equipos asistenciales.

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El objetivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios es precisamente poner el foco en esos primeros minutos y recordar que una actuación adecuada puede contribuir a evitar complicaciones y el empeoramiento de una persona accidentada.