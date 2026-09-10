Tatiana Huezo (54 años, cineasta): "Detrás de mis películas hay una inquietud profunda por entender algo del mundo"

La cineasta salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo visita Canarias para participar en DOCanarias, que se celebra a lo largo de esta semana en Puerto de la Cruz, donde este sábado 12 de septiembre recibe el Premio Narrativa Personal, un reconocimiento a una trayectoria marcada por una mirada ética y profundamente humana dentro del cine documental. En el marco del encuentro, el público podrá acercarse a su obra a través de la proyección de dos de sus trabajos más reconocidos, Tempestad y El eco, piezas que condensan su exploración sobre la memoria, la violencia y la vida cotidiana. De paso por España y en plena posproducción de su próxima película, Huezo reflexiona sobre su forma de entender el cine, el vínculo con las personas que retrata y los procesos que hay detrás de sus historias.

En DOCanarias recibirá el Premio a la Narrativa Personal. ¿Cómo interpreta ese reconocimiento?

Es difícil hablar de una misma en esos términos. Me sorprendió mucho que me lo concedieran y me emociona profundamente. Supongo que tiene que ver con la mirada, con la forma en la que una se aproxima a las historias y a las personas. Cada cineasta lo hace desde un lugar muy particular, que está ligado a quién es, de dónde viene y cómo ha crecido. Para mí, hacer cine tiene que ver con una posición ética y moral muy clara, y que se reconozca esa manera de mirar es algo muy especial.

¿Cómo definiría esa mirada para alguien que no conoce su trabajo?

Diría que tiene que ver con la forma en la que observo el mundo y con cómo comparto esa observación. Hay una búsqueda constante sobre la forma cinematográfica, sobre cómo contar cada historia. Cada película dicta su propio camino, pero en todas hay una intención de despojar al documental de esa idea de que es algo meramente informativo. Para mí, el documental es cine en el sentido más pleno: un viaje sensorial y emocional que entra por los ojos y por los oídos.

¿Ha evolucionado esa mirada a lo largo de su trayectoria?

Ha evolucionado en lo formal, sin duda. Pero en esencia sigue siendo la misma. La manera en la que me acerco al otro, el pacto que establezco con las personas que participan en mis películas y los códigos éticos no han cambiado. Para mí, es fundamental que exista ese acuerdo previo, esa confianza que permite entrar en territorios muy íntimos sin traicionar a quien te abre la puerta de su vida.

Habla de ese pacto con las personas que retratas. ¿En qué consiste exactamente?

Tiene que ver con el respeto y con los límites. Yo necesito entender, necesito preguntar, incluso entrar en el dolor si es necesario, pero siempre desde el consentimiento. Y hay una regla muy clara: la otra persona puede detener el proceso en cualquier momento. Eso genera un espacio de confianza que permite profundizar sin invadir. Sin ese vínculo, la película no existe.

Su cine se caracteriza también por un trabajo de inmersión muy prolongado.

Sí, porque para conocer realmente a alguien hay que estar con él a lo largo del tiempo. No basta con una visita puntual. En mis procesos suelo convivir durante largos periodos con las comunidades, incluso vivir allí durante semanas o años. En El eco, por ejemplo, fueron varios años de relación antes y durante el rodaje. Esa cercanía es la que permite que la cámara deje de ser una intrusa y pase a formar parte de la vida cotidiana.

"Para mí, el documental es la forma de cine en su sentido más pleno"

Precisamente en El eco decidió prescindir de algunos elementos que habían sido centrales en sus trabajos anteriores. ¿A qué se debió aquello?

Sí, fue una decisión consciente. Venía de trabajar mucho con la voz y con la entrevista, y sentí la necesidad de romper con eso. Quería situarme en otro lugar, salir de mi zona de confort y explorar nuevas formas de narrar. Cada película me lleva a la siguiente y me obliga a replantear cómo contarla.

Y ese proceso no está exento de incertidumbre.

Nunca. Cada película es como empezar de nuevo. Hay miedo, dudas y muchos momentos en los que piensas que no va a funcionar. Con El eco, por ejemplo, hubo una gran incertidumbre porque es una película sobre la vida cotidiana y no tiene un conflicto evidente. Pero esa cinta era también una necesidad personal porque me apetecía mirar la infancia, el paso del tiempo e intentar atrapar algo de esa vida.

"El cine es también un espejo, porque en la historia del otro uno puede reconocerse"

¿Diría que elige los temas sobre los que va a hablar en cada una de sus películas o que son ellos los que la encuentran?

Ambas cosas ocurren. Hay proyectos que nacen de una decisión muy clara o de una necesidad personal, como El eco. Otros llegan de forma inesperada, como un golpe que te obliga a mirar hacia un lugar determinado. En todos los casos, lo que hay detrás es una inquietud profunda por entender algo del mundo.

Su cine aborda a menudo el dolor, la pérdida o el miedo. ¿Cómo gestiona ese acercamiento que puede ser tan duro?

Con mucho cuidado y tiempo. No todas las historias pueden ser contadas en cualquier momento porque a veces el dolor está demasiado presente y no permite reflexionar. Por eso, el proceso de búsqueda es tan importante, para poder encontrar a las personas que pueden y quieren compartir su historia desde un lugar en el que sea posible construir algo juntos.

"Bajo mi punto de vista, hacer cine tiene que ver con una posición ética y moral muy clara"

A lo largo de su carrera, ¿ha sentido que ese vínculo con las personas ha sido clave?

Es la base de todo. Sin ese vínculo no hay película. Y construirlo requiere intuición, escucha y tiempo. También implica asumir que hay historias que no se van a poder contar, porque la persona no está en disposición de hacerlo, y eso forma parte del proceso.

En DOCanarias se proyectarán Tempestad y El eco. ¿Qué le gustaría que encontrara el público en estas películas?

Me gustaría que se dejaran llevar por el viaje y que pudieran acercarse a los personajes, compartir sus emociones, reír y llorar con ellos. El cine es también un espejo porque en la historia del otro uno puede reconocerse. Aunque sean relatos muy concretos, hablan de algo universal, y ojalá el público pueda conectar con eso.