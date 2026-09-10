Maï Diallo reflexiona sobre la mirada médica y el poder en 'Corpus Foraminis', en CajaCanarias

La obra de Maï Diallo (Santa Cruz de Tenerife, 1999) ocupa desde este jueves el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife con la exposición Corpus Foraminis, un proyecto que desborda la idea de retrospectiva para convertirse en una lectura crítica sobre el cuerpo, la mirada médica y los sistemas de poder que han definido qué cuerpos merecen ser observados, nombrados o incluso reconocidos como humanos a lo largo de la historia. La muestra de la tinerfeña, ganadora del Premio CajaCanarias de Artes Plásticas Manolo Millares 2025, reúne cerca de una veintena de piezas realizadas a lo largo de los últimos cinco años de trayectoria de la artista.

El punto de partida de la exposición es una investigación sostenida sobre la imagen intrasomática, es decir, la representación del cuerpo desde su interior. Diallo articula ese interés en un discurso que atraviesa la medicina, la tecnología y la historia de la visualidad científica. "La exposición tiene un carácter de vista atrás a todo mi trabajo", explica la artista, quien sitúa su práctica en un territorio en el que lo estético y lo político se entrelazan sin jerarquías.

Dos espacios

La muestra se estructura en dos niveles claramente diferenciados. En la parte inferior de la sala de exposiciones, el espectador se encuentra con una materialidad orgánica, densa, centrada en la carne, las entrañas y las imágenes del cuerpo desde dentro. En la parte superior, las esculturas introducen otra deriva conceptual, donde lo humano y lo no humano se tensionan hasta difuminar sus límites. "La exposición reflexiona sobre cómo se ha extraído ese tipo de imagen para que pueda ser contemplada. Todos esos instrumentos a través de la medicina y la tecnología han creado un cierto intrusismo", señala Diallo.

Esa tensión atraviesa el núcleo crítico del proyecto. La artista plantea una lectura ética de la medicina institucionalizada y de su relación histórica con la violencia ejercida sobre cuerpos disidentes. Corpus Foraminis cuestiona, así, la construcción de la imagen médica como resultado de una relación de poder. En este sentido, la mirada científica ha operado históricamente como dispositivo de clasificación y control, dejando al descubierto una genealogía marcada por la deshumanización.

Crítica ética

Diallo realiza, por tanto, "una crítica ética a la medicina institucionalizada y a cómo ha instrumentalizado ciertos cuerpos bajo una falsa idea de progreso". En esa línea, trata de "rendir culto a esos cuerpos aparentemente anónimos" y en ese gesto reconoce una voluntad de reparación simbólica: dar nombre a aquello que la historia visual ha convertido en fragmento, en muestra y en interior sin sujeto.

El proyecto premiado en la convocatoria de los Premios CajaCanarias incluye además las piezas que motivaron el reconocimiento del jurado, un díptico titulado Body Horror 1 y Body Horror 2, dos lienzos realizados con una materialidad viscosa que remite a las entrañas. Estas obras dialogan directamente con el imaginario del cine de horror corporal, pero trasladado al campo de la pintura y la crítica institucional. "Son dos cuadros de chicle que parecen entrañas y hacen referencia a ese género cinematográfico que explora la violencia a través de la transformación del cuerpo", detalla la artista. Estas piezas fueron concebidas específicamente para el premio y el jurado destacó precisamente su potencia simbólica, describiéndolas como una especie de "portal a otro mundo".

Largo proceso

La evolución de su práctica se inscribe en una investigación de largo recorrido que ha ido desplazándose desde lo digital hacia lo orgánico y material. Si en sus primeros trabajos Diallo exploraba la reproducción de imágenes del cuerpo femenino en entornos digitales, la deriva actual se centra en el origen histórico de esas visualidades, conectándolo con los inicios de la ginecología moderna y con la construcción científica del cuerpo como objeto. "Me di cuenta de que lo que me interesaba era que esa imagen anónima tenía un nombre, y que siempre han sido los mismos cuerpos los abiertos en canal para producir conocimiento", afirma.

Un detalle de 'Corpus Foraminis'. / Andrés Gutiérrez

El resultado es una obra que entremezcla violencia, memoria y representación desde una posición crítica. La exposición en el Espacio Cultural CajaCanarias no se plantea como cierre, sino como punto de partida de una investigación que sigue en curso. "Siento que esto no es una conclusión, sino el principio de algo. Es una carrera de fondo", apunta Diallo, quien añade que su exposición propone una experiencia que no busca confort. "El arte no siempre tiene que hacerte sentir bien. A veces tiene que removerte, incluso provocar rechazo o incomodidad", señala. Y añade una invitación: "Mi trabajo nace desde lo incómodo. Me gustaría que el público se dejara afectar y escuchara a las propias imágenes, porque son un lenguaje en sí mismo".

Reconocimiento

Corpus Foraminis se presenta, de este modo, como un territorio de fricción entre cuerpo, ciencia y representación, y como una pregunta abierta sobre qué significa mirar, y qué cuerpos han sido históricamente obligados a ser mirados desde el interior. El Premio CajaCanarias de Artes Plásticas Manolo Millares se consolida así como una plataforma de impulso a nuevas voces del arte contemporáneo, vinculadas a discursos críticos y prácticas experimentales. En este contexto, la exposición de Diallo dialoga también con el legado de Manolo Millares, especialmente en su aproximación a la materia, la herida y la memoria del cuerpo.