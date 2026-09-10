Edu Díaz lleva a Filadelfia la historia del tinerfeño que inspiró ‘La Bella y la Bestia’

Petrus Gonsalvus nació en Tenerife en el siglo XVI, acabó en la corte francesa y, siglos después, su historia sigue vinculándose a uno de los relatos más universales de la cultura occidental: La Bella y la Bestia. Ahora, casi cinco siglos después, otro tinerfeño, el actor y creador escénico Edu Díaz, recupera su figura desde Estados Unidos y la lleva al Philadelphia Fringe Festival, donde Your Queen Presents: Petrus ha podido verse toda esta semana (incluido este viernes 11 de septiembre) en el Asian Arts Initiative.

La pieza llega a Filadelfia después de una función con las entradas agotadas en el histórico Grand Foyer del United Palace de Nueva York. Sobre el escenario, Díaz se transforma en una Catalina de Médici interpretada en drag que relata cómo Petrus, un hombre con hipertricosis llevado a la corte francesa, terminó convertido en espectáculo y objeto de curiosidad durante el Renacimiento.

La trama plantea una pregunta que atraviesa todo el montaje: ¿quién es realmente la Bestia? Para Díaz, ahí reside una de las claves del proyecto. Le interesa «esa frontera tan difusa entre lo humano y lo monstruoso» y, especialmente, la manera en que una mirada externa puede acabar condicionando la percepción que una persona tiene de sí misma. Petrus fue leído por otros como una «bestia», pero el creador quiere cuestionar precisamente quién tiene el poder de decidir dónde termina lo humano y comienza lo monstruoso.

La historia llegó a sus manos hace más de una década. Fue su madre, catedrática de Literatura Hispanoamericana, quien en 2014 sacó de su biblioteca un viejo libro sobre Gonsalvus y se lo entregó cuando Díaz comenzaba a adentrarse en la creación teatral. «Desde el principio supe que aquello iba a convertirse en un proyecto teatral. Lo que todavía no sabía era qué forma iba a tener», recuerda.

Dos tinerfeños separados por cinco siglos

El vínculo con Petrus terminó siendo también íntimo. Ambos nacieron en Tenerife, aunque separados por casi 500 años. Díaz reconoce que esa coincidencia geográfica hizo que dejara de contemplarlo como una figura histórica distante. «Hay algo muy poderoso en pensar que, con casi cinco siglos de diferencia, quizá Petrus y yo brincamos por los mismos riscos, miramos el mismo océano o crecimos atravesados por un paisaje parecido», explica.

La experiencia de vivir lejos de Canarias ha reforzado todavía más esa conexión. Díaz desarrolla actualmente su carrera en Nueva York y asegura que la distancia ha vuelto su relación con las Islas «mucho más íntima y fuerte». Los paisajes, la luz y el mar reaparecen en sus sueños y terminan filtrándose en su trabajo. «Desde fuera, la isla existe de otra manera: como recuerdo, como deseo, como paisaje interior», afirma.

El montaje funciona como un laboratorio para una futura producción mayor

Sin embargo, el espectáculo no está narrado por Petrus. Durante años, Díaz pensó que sería él quien encarnaría al protagonista, hasta que durante la escritura comprendió que se sentía más próximo a Catalina de Médici. En ella encontró también la condición de inmigrante, la reinvención personal y, sobre todo, el privilegio de decidir qué relatos merecen ser contados. Además, admite con humor, interpretar «a una reina teatrera que se da mucha importancia» resulta particularmente atractivo para alguien que se define como bufón.

La directora asociada Federica Borlenghi participa en esta nueva versión, mientras que el vestuario de Pablo Jesús Gatto juega un papel decisivo en la primera impresión que genera la reina: «Catalina aparece e impresiona antes de hablar».

De la corte al ‘clickbait’

Para Díaz, la historia de Petrus tampoco pertenece exclusivamente al pasado. El mecanismo que convirtió a un hombre con hipertricosis en una curiosidad de las cortes europeas encuentra, a su juicio, paralelismos evidentes con la cultura contemporánea.

«Antes era la corte; hoy es la dictadura del clickbait», resume. Considera que sigue existiendo una fascinación por convertir a determinadas personas en rareza, escándalo o espectáculo, incluso por encima de contenidos culturalmente más cuidados.

La recepción en Nueva York confirmó además hasta qué punto Gonsalvus continúa siendo un desconocido. Díaz relata que parte del público pensó que Petrus era directamente un personaje inventado para la función. Por eso, en Filadelfia está entregando un pequeño programa que aclarará que, detrás de toda la teatralidad del drag y del clown, existe una historia real.

Ese desconocimiento también alcanza a Canarias, algo que sorprende especialmente al creador. «Petrus nació en Tenerife y terminó convirtiéndose en una figura conocida en distintas cortes europeas, pero sigue siendo un personaje muy poco presente en nuestro imaginario colectivo», sostiene. Díaz confía, sin embargo, en que la figura esté empezando a regresar a las Islas a través de nuevos proyectos artísticos.

Un laboratorio con ambición de Broadway

Las tres funciones de Filadelfia no representan el punto final del proyecto. Díaz define Your Queen Presents: Petrus como un «laboratorio vivo» en el que continúa probando qué entiende el público, qué elementos sorprenden y cuáles necesitan desarrollarse. «Más que llegar con algo cerrado, voy a Filadelfia con la ilusión de seguir experimentando y construyendo el proyecto», señala.

Su objetivo es mucho más ambicioso. El creador trabaja en un espectáculo de mayor escala, titulado simplemente Petrus, concebido con varios intérpretes y una producción que aspira al lenguaje y dimensiones de Broadway. La versión unipersonal sirve mientras tanto para ensayar personajes, estructura, imágenes y relación con el público, pero también como carta de presentación ante productores y posibles patrocinadores.

Canarias sigue estando en el horizonte de Díaz. Después de regresar a Tenerife el pasado junio con A Drag Is Born, Díaz quiere que Petrus pueda representarse también en las Islas, tanto en su formato actual como en esa futura versión de mayor escala. Incluso contempla que el montaje ambicioso pudiera nacer en Tenerife y viajar después a Nueva York, «y no necesariamente al revés».