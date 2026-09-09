El verano 'seca' los bancos de sangre de Canarias: urgen donaciones de todos los tipos

Los bancos de sangre de Canarias empiezan a encontrarse bajo mínimos: las reservas se han reducido en el Archipiélago tras las altas temperaturas y la caída de las donaciones que se registra cada año durante las vacaciones, especialmente en el período estival.

por lo que la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) hace un llamamiento urgente al conjunto de la población para que acuda a donar sangre ante el descenso de las reservas de hemocomponentes.

Actualmente, se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero es especialmente importante cubrir las reservas de los grupos O+, O-, A+ y A-.

El SCS está reforzando este llamamiento a través de las redes sociales y el envío de mensajes SMS a los donantes de sangre y plaquetas registrados en su base de datos.

Dónde donar

Tenerife

Se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 9:15 a 20:15 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

La Palma

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre al que se puede acudir de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Los sábados se puede donar de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

La Gomera

En La Gomera se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

El Hierro

El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes dispone de un punto fijo de extracción en el que se puede donar sangre los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

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Requisitos para donar

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.