La ULL estudia con inteligencia artificial cómo evitar que los barcos colisionen con cachalotes en Canarias

Canarias es uno de los enclaves más importantes para el estudio de los cetáceos. Las características de sus fondos marinos y la influencia de las corrientes convierten al Archipiélago en un área de especial biodiversidad, en la que están presentes 31 especies de cetáceos, diez de ellas especializadas en realizar inmersiones profundas.

Entre estas especies se encuentran los zifios, los calderones y el cachalote, uno de los grandes gigantes de los océanos. Su presencia en las aguas de Canarias convive, sin embargo, con una de las principales amenazas derivadas de la actividad humana: el intenso tráfico marítimo y, especialmente, el riesgo de colisiones con embarcaciones.

Una investigación desarrollada en la Universidad de La Laguna (ULL) busca aportar nuevas herramientas para reducir ese riesgo. La bióloga Olivia Marín Delgado ha defendido con éxito su tesis doctoral, con mención internacional, centrada en el estudio y la conservación de las ballenas de buceo profundo mediante nuevas tecnologías.

El trabajo, dirigido por las biólogas Natacha Aguilar y Patricia Arranz Alonso y la ingeniera María de la Peña Fabiani, combina marcas acústicas, inteligencia artificial y sistemas de visión térmica infrarroja.

El cachalote, un gigante especialmente vulnerable

El cachalote es el mayor de los cetáceos dentados y está adaptado para realizar inmersiones extremas. Puede descender a más de 2.000 metros de profundidad durante más de dos horas para buscar alimento.

Durante estas inmersiones, su organismo experimenta importantes cambios fisiológicos para soportar la presión y la falta de oxígeno. Al regresar a la superficie necesita recuperarse antes de volver a sumergirse y permanece durante un periodo en un estado conocido como logging, en el que flota prácticamente inmóvil.

Es precisamente durante este momento cuando puede quedar expuesto al tráfico marítimo.

Los datos recogidos en la investigación apuntan a la gravedad del problema. El 40% de los cachalotes encontrados varados en Canarias durante la última década presentaban signos inequívocos de haber sufrido una colisión con una embarcación.

La nueva doctora, Olivia Marín, rodeada por dos de sus codirectoras Natacha Aguilar (i) y Peña Fabiani (d). / Universidad de La Laguna

La investigación plantea además que esta situación podría estar afectando a la evolución de la población de cachalotes del Archipiélago, ante la posibilidad de que estén muriendo más ejemplares de los que llegan a nacer.

La tesis también ayuda a explicar por qué estos animales no siempre se apartan ante la proximidad de un barco. Según Marín Delgado, no se trata necesariamente de que no detecten el peligro, sino de que, tras una inmersión extrema, necesitan permanecer en superficie el tiempo mínimo imprescindible para recuperar su estado fisiológico antes de volver a sumergirse.

Sensores para estudiar cómo se comportan bajo el agua

Una de las herramientas utilizadas durante la investigación son las marcas acústicas digitales o DTAG, pequeños dispositivos que se adhieren temporalmente al lomo de los animales mediante ventosas.

Estos sensores permiten registrar simultáneamente diferentes parámetros, como los sonidos del entorno, los movimientos del cetáceo, su orientación y la profundidad que alcanza durante sus inmersiones.

El sistema ha permitido analizar también la estrategia de alimentación del cachalote. En las profundidades marinas, donde la luz prácticamente desaparece, estos animales utilizan la ecolocalización para localizar a sus presas.

Sus clics pueden alcanzar niveles de fuente de hasta 240 decibelios, considerados los sonidos biológicos más potentes conocidos. Cuando detectan una presa y se aproxima el momento del ataque, modifican el ritmo de sus emisiones acústicas y producen las denominadas ráfagas buzz.

La investigadora utilizó el comportamiento del animal ante la reverberación de sus propios sonidos para estudiar su sensibilidad acústica. Cuando los cachalotes cazan cerca del fondo marino, sus propios clics pueden rebotar contra las rocas y generar un entorno acústicamente incómodo.

Los resultados muestran que modifican su comportamiento para reducir ese efecto, lo que permite plantear que la contaminación acústica generada de manera constante por los motores de los barcos puede interferir en su capacidad para alimentarse.

Cámaras térmicas para detectar cetáceos desde los barcos

La parte más tecnológica del proyecto busca convertir estos conocimientos en una herramienta de prevención de colisiones.

Para ello, el equipo investigador trabaja con cámaras de visión térmica instaladas en la proa de embarcaciones. Los cetáceos, al ser animales de sangre caliente, pueden presentar un contraste térmico con respecto al agua que permite identificarlos mediante este tipo de sistemas.

Las pruebas se están realizando en condiciones reales de navegación junto a la naviera Fred Olsen, a bordo de dos de sus buques rápidos.

El reto es que las condiciones ambientales pueden dificultar la detección. El oleaje, la humedad, los reflejos del sol o la calima pueden reducir considerablemente la calidad de las imágenes térmicas.

Para hacer frente a este problema, Marín Delgado ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial capaz de evaluar la calidad de las imágenes y estimar el potencial real de detección de cetáceos en función de las condiciones ambientales.

El objetivo final es que el sistema pueda proporcionar una alerta al puente de mando cuando detecte un animal en la trayectoria de la embarcación y permitir así modificar el rumbo con suficiente antelación.

Zifios y elefantes marinos para comprender el buceo extremo

La investigación no se ha limitado al cachalote. Para comprender mejor las estrategias de descanso y recuperación asociadas a las inmersiones profundas, el estudio compara su comportamiento con el de otros dos especialistas en buceo: el zifio de Cuvier y el elefante marino del norte.

El zifio de Cuvier puede alcanzar profundidades de hasta tres kilómetros y permanecer alrededor de tres horas bajo el agua. Por su parte, el elefante marino desarrolla inmersiones continuas durante meses y apenas permanece unos minutos en la superficie entre una y otra.

La comparación permite comprender mejor las diferentes estrategias que emplean estos animales para afrontar las exigencias fisiológicas de vivir y alimentarse en un entorno extremo.