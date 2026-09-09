¿Qué trae de nuevo el minidecreto canario?

Fue en agosto de 2025, hace poco más de un año, cuando Fernando Clavijo le propuso a Pedro Sánchez la redacción de un decreto ley que le facilitara al Gobierno central -maniatado por unos apoyos menguantes en el Congreso e incapaz de sacar adelante unos nuevos presupuestos generales- el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comunidad Autónoma. Ese fue el germen del texto aprobado ayer en el Consejo de Ministros, un ‘decreto Canarias’ que, eso sí, dista un buen trecho de lo planteado y ambicionado por el Ejecutivo regional. Es más bien un ‘minidecreto Canarias’, aunque no por lo que le falta deja de tener una notable repercusión en las Islas. No en vano, esta versión ‘de mínimos’ contiene dos paquetes de medidas ‘de máximos’: las ayudas para paliar la situación en La Palma, aún con secuelas de la erupción del Tajogaite, y la ‘liberación’ de los dineros del superávit presupuestario. Un logro del Gabinete de Clavijo, ese último, que beneficiará también a otras siete autonomías. Decreto o minidecreto, lo cierto es que supone un «paso adelante», en palabras del propio Clavijo, de cara a arrancarle al Gobierno estatal el resto de medidas y disposiciones de la llamada ‘agenda canaria’, la misma que en su momento bendijeron tanto el PP -luego el apoyo de CC no le fue suficiente para aupar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del país- como el PSOE, al que sí le sirvió para que Sánchez renovase su contrato de alquiler en Moncloa.

LA PALMA. Las ayudas a los palmeros son la parte más sensible del texto que ayer bendijo el Consejo de Ministros. El documento que el Ministerio de Política Territorial, que dirige el expresidente Ángel Víctor Torres, elevó al máximo órgano colegiado del Gobierno de España reconoce de manera explícita la persistencia de «situaciones de vulnerabilidad social y económica» en la isla bonita derivadas de la erupción de 2021.

MEDIDA FISCAL. La primera de las dos grandes medidas en favor de los palmeros tiene carácter fiscal y es en realidad la prórroga del escenario tributario diseñado para los residentes en la isla tras la erupción. De este modo, el Gobierno central «amplía al período impositivo 2026» -un año más- la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el mero hecho de vivir en La Palma. Una deducción del 60% en las cuotas del impuesto -tanto en la estatal como en la autonómica- que se puso en práctica a contra reloj siguiendo el modelo fiscal que se aplica para los residentes en Ceuta o Melilla. Lo cierto es que la medida no ha estado exenta de polémica, ya que la condición primera para poder beneficiarse de esa rebaja tributaria es, cabe insistir, la residencia en la isla bonita, con lo que de ella pueden beneficiarse por igual tanto las rentas altas -quienes ganan más- como las bajas -quienes ganan menos-. Es más, se trata de una medida que, de manera efectiva, resulta tanto más beneficiosa para el contribuyente cuanto más altos sean sus ingresos, ya que quienes no tienen que presentar la declaración del IRPF, o quienes aun presentándola no generan una cuota positiva en el impuesto -esto es, que la renta no les sale a pagar-, apenas obtienen rédito alguno. Del otro lado, claro, el hecho de ingresar o ganar más o menos no significa que esa persona haya sufrido más o menos las consecuencias de la erupción -por ejemplo, al verse obligado a cerrar su negocio-, de ahí que la medida tenga un amplio consenso.

LOS 100 MILLONES. Aún en el capítulo de las ayudas a La Palma, la otra gran medida son los cien millones que el Ejecutivo autonómico podrá emplear para ayudar a los damnificados del Tajogaite. Cien millones, toca precisar, que no salen de las arcas del Estado, sino de las de la comunidad. ¿Dónde está entonces la participación del Gobierno central? Canarias, como el resto de regiones, está sometida a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo que, entre otras consecuencias, le impide usar el superávit -ese dinero que queda a fin de ejercicio cuando los ingresos públicos superan los gastos- para cualquier otro fin que no sea amortizar deuda. Algo que en una de las autonomías menos endeudadas del país -en verdad la menos endeudada de las 15 de régimen común- resulta, como poco, paradójico, cuando no una abierta perversión de la ley. Así que para que Canarias pueda destinar parte de su superávit para ayudas a los ciudadanos y empresas de La Palma, el Gobierno de Sánchez ha tenido que aprobar una «habilitación específica» con este fin.

Las ayudas del Posei no se tendrán en cuenta para ver si un autónomo palmero puede cobrar el paro

EL SUPERÁVIT. La otra vertiente de lo dispuesto en el ‘decreto Canarias’ está directamente relacionada con el punto anterior. Porque el Gabinete central no solo aprueba esa «habilitación específica» para liberar los cien millones en favor de los damnificados del volcán, sino que, ya en general, «flexibiliza» la normativa en beneficio de las comunidades autónomas cuyo endeudamiento al cierre de 2025 no superase la cuantía equivalente al 12,4% de sus respectivos PIB. Y ahí no solo está Canarias, sino también -y a falta de que los datos provisionales del Banco de España se conviertan en definitivos-, las regiones de Asturias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. Así que, de algún modo, el ‘decreto Canarias’ también tiene un poquito de estas otras siete comunidades. En la práctica, todas ellas podrán destinar sus superávits y excesos de financiación para sufragar inversiones entre 2026 y 2028. Esto por un lado, porque, por otro, se habilita sin límite de endeudamiento a las autonomías que hayan cerrado 2025 con superávit para destinarlo -única y exclusivamente la cuantía correspondiente a 2025- para inversiones ‘financieramente sostenibles’ en los dos próximos años -2026 y 2027-. Este tipo de inversión no puede dar lugar a un futuro incremento del gasto corriente, es decir, que puede emplearse el dinero para reformar un hospital, por ejemplo, pero no para pagar nóminas o costear las facturas de la luz y el agua de los edificios públicos. En resumen, por un lado se les permite a las ocho comunidades menos endeudadas destinar sus superávits para inversiones y, por otro lado, se les permite a todas -bajo una serie de requisitos- usar la cuantía de 2025 para inversiones ‘financieramente sostenibles’.

OTRAS MEDIDAS. Además, y de nuevo en el capítulo de La Palma, los afectados de El Paso, Los Llanos y Tazacorte que trabajan en el campo tienen otros seis meses -hasta marzo de 2027- sin la obligación de pagar las cuotas de los créditos solicitados a las entidades financieras. Además, las subvenciones recibidas con cargo al programa comunitario de ayudas del Posei no se sumarán a los ingresos de los trabajadores autónomos para calcular si tienen o no derecho a la prestación por cese de actividad.