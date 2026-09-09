Seis artistas internacionales exploran la memoria subterránea a través de sus murales en el III Festival Desidia

El Festival Desidia vuelve a activar Argana Baja con una mirada que se dirige hacia abajo. Hacia lo que sostiene, pero no se ve. Bajo el título El aljibe. Memoria subterránea, el III Circuito de Murales transforma desde el pasado día 3 y hasta este jueves 10 de septiembre el barrio de Arrecife, en Lanzarote, en un espacio de intervención artística donde lo oculto -la memoria, las disidencias y lo no contado- emerge sobre los muros y reordena la lectura del territorio. La propuesta, aunque parte de una idea profundamente ligada a la historia de Lanzarote, reúne en la Isla a un nutrido grupo de artistas urbanos que muestra estos días el talento que hay en Canarias y también fuera del Archipiélago, puesto que esta ha sido su primera edición internacional. Además, por primera vez, la iniciativa cuenta con el trabajo de comasaria de la tinerfeña Elena García.

Durante décadas, la vida en Lanzarote dependió del subsuelo, de aljibes y maretas que almacenaban el agua y, con ella, una forma concreta de organización colectiva y de supervivencia compartida. Ese concepto de lo subterráneo, de lo que se conserva para poder vivir, se traslada ahora al presente a través de los seis artistas que trabajan en contacto directo con el barrio y con quienes lo habitan, generando un diálogo continuo entre su obra, el espacio y la comunidad.

De lo doméstico a lo urbano

JUIN es el codirector del Colectivo Desidia -que a lo largo de este tiempo ha dado forma a once murales en Arrecife- y en esta ocasión también participa como artista. Su propuesta parte de lo íntimo para abrirse a lo colectivo. "Quería hacer un homenaje a la tradición canaria a través de un elemento como el bordado", y por eso estos días ha construido su pieza a través de los bocetos de unos calados realizados por la abuela de su pareja. El artista los traslada ahora al muro en forma de "composición abstracta orgánica". Colocar el calado sobre una composición quebrada es una forma de poner en valor algo para evitar que desaparezca, "una capa identitaria que insistimos en rescatar". De este modo, el calado y el aljibe se resignifican como dos formas de resistencia: una nacida de la artesanía doméstica y otra de la arquitectura de supervivencia.

En esa misma línea, el trabajo del artista con raíces venezolanas y afincado en Tenerife Luismi Sánchez se apoya en la investigación previa. "Estuve estudiando el tema de los aljibes en la zona y lo que significaban para la población" y, a partir de ahí, ha construido un relato visual que adopta forma de narración. "El mural representa la historia de una señora y una mariquita que van desde la huerta a buscar agua", relata el creador, quien también incorpora elementos del paisaje agrícola tradicional, como cebollas o papas. Todo ello tiene lugar en un espacio "más bien onírico", donde lo documental se mezcla con lo simbólico. El proceso de documentación, reconoce, ha sido también una herramienta de aprendizaje, puesto que "me gusta estudiar antes de hacer los diseños".

Lo oculto

Cristina Reyes, por su parte, enlaza el eje del festival con una línea de trabajo centrada en lo oculto y lo reprimido. "Intento sacar a la luz cosas que están escondidas, como los traumas o los tabúes", señala la artista visual y muralista que se crió en Madrid pero que tiene fuertes raíces familiares en Tenerife. Su mural combina figuras de gran formato con elementos abstractos y círculos que funcionan "como puertas a otras dimensiones". Sin embargo, introduce un gesto material que desplaza su propia práctica puesto que ha decidido intervenir la superficie del muro. "Estoy lijando la pintura para volver al origen de la pared", explica y defina esa acción como "una excavación" con la que refuerza la idea de las capas superpuestas: "Es como sacar a la luz lo que está debajo" y establece, de ese modo, un paralelismo directo entre el proceso pictórico y la arqueología simbólica.

La artista japonesa Keeeneu en el III Circuito Festival de Murales Desidia. / Lauren A. Collins

Desde Uruguay, NULO plantea una aproximación más conceptual al encargo de Desidia. Su obra no ilustra el aljibe, sino que trabaja desde su lógica interna y por eso se ha concentrado en "la idea de contener algo esencial". A partir de ahí, desarrolla una composición abstracta donde conviven formas orgánicas y estructuras rectangulares que remiten a las ideas de contención, límite y resguardo. "Quería jugar con ese equilibrio entre lo que está dentro y lo que está fuera", resume y añade que, no obstante, el lugar en el que se desarrolla esta iniciativa ha modificado su percepción inicial: "Pensaba en el aljibe como algo oscuro, pero aquí la luz cambia los colores y te lleva a buscar otro equilibrio".

El viaje más largo

La artista japonesa Keeenue fue seleccionada en la convocatoria abierta de esta edición del Festival Desidia. Es su primera vez en las Islas y durante semanas ha sido protagonista de un acompañamiento curatorial en el que Elena García fue compartiendo con ella historias, anécdotas, memorias de Arrecife y de la Isla y relatos transmitidos por vecinas. En ese proceso, hubo una historia que le llamó especialmente la atención: una vecina de Arrecife contó que, hacia 1972, en pleno franquismo, el artista César Manrique abría las puertas del Centro Cultural El Almacén para que la gente pudiera reunirse y escuchar canciones censuradas. El antiguo aljibe del edificio se convertía entonces en refugio cultural y político. A partir de todo ese material, la artista construye una pieza que conecta archivo y sonido, abriendo el mural a una dimensión narrativa que se inscribe en lo subterráneo como forma de resistencia y de memoria.

La uruguaya Nulo. / Lauren A. Collins

En todos los casos, el proceso de trabajo está atravesado por la relación directa con el entorno. Los murales se ejecutan a pie de calle, en contacto constante con los vecinos, que observan, comentan e intervienen de manera informal en el proceso. “Son paredes del barrio y, desde que salen de nosotros, pasan a ser de todo el mundo”, explica JUIN. Esa dinámica genera conversación, a veces resistencia inicial y, con el tiempo, apropiación. Precisamente, ese diálogo forma parte estructural del proyecto y el circuito funciona como un "escáner social" que atraviesa la superficie para mostrar lo que habitualmente queda fuera de la imagen oficial, aquello que no suele ocupar espacio en los relatos dominantes.