El sector agrícola de La Palma: "las ayudas no siempre llegan con rapidez pero se agradece el apoyo a la recuperación de la Isla"

La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) valora la aprobación del 'Decreto Canarias' que permitirá a Canarias movilizar 100 millones de euros destinados a continuar la recuperación agraria de La Palma, cinco años después de la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

Para Asepalma, lo aprobado este martes supone además el cumplimiento del compromiso asumido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión celebrada el pasado 9 de julio en Madrid.

La patronal remarca en una nota que tras la anterior habilitación estatal de 100 millones de euros y su inmediata ejecución por el Gobierno de Canarias, desde comienzos de 2026 se trabajó intensamente en identificar, inventariar y cuantificar las actuaciones todavía pendientes, con la participación del Ejecutivo autonómico, el Cabildo de La Palma, ayuntamientos afectados, comunidades de regantes y representantes del sector.

Ese trabajo, apunta, permitió construir una hoja de ruta concreta y cuantificada para culminar la reconstrucción agraria, que posteriormente fue trasladada al Parlamento de Canarias.

Asepalma agradece especialmente el "respaldo" de todas las fuerzas políticas del Parlamento autonómico sin excepción y su apoyo mostrado a la causa de la recuperación agraria.

"Aunque las soluciones no siempre llegan con la rapidez deseada, ese apoyo ha estado presente durante todo el proceso y demuestra que la reconstrucción de La Palma es una causa común, por encima de siglas y administraciones", indica.

La patronal destaca especialmente el trabajo del comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, y el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, "cuya labor de interlocución, seguimiento y coordinación ha contribuido a conectar verdaderamente el trabajo desarrollado en Canarias con las decisiones que debían adoptarse en Madrid".

Los nuevos recursos permitirán actuar sobre algunas de las principales necesidades ya identificadas como el sostenimiento del tejido productivo mientras las explotaciones recuperan su producción; las compensaciones por pérdidas patrimoniales pendientes; la diferencia entre las ayudas recibidas y los costes reales de reconstrucción y obras e infraestructuras hidráulicas necesarias.

Necesidades pendientes

Los 100 millones constituyen, por tanto, "un nuevo gran impulso, pero no el final del camino, el objetivo debe seguir siendo culminar la recuperación de la agricultura sepultada y atender progresivamente las necesidades pendientes", detalla Asepalma.

En esa línea, la patronal confía ahora en la "inmediata ejecución" de estos recursos por parte del Gobierno de Canarias y con la "misma agilidad" demostrada con los fondos anteriores, para que la financiación se transforme cuanto antes en actuaciones sobre el terreno.

"El trabajo de estos meses demuestra que cuando Canarias y Madrid, las administraciones, las fuerzas políticas y el sector trabajan unidos sobre una misma hoja de ruta, los resultados llegan. Ahora toca ejecutar estos recursos con rapidez y seguir trabajando juntos hasta culminar la reconstrucción", subraya.

Asepalma considera que la aprobación del decreto tiene "un valor especialmente simbólico" aunque "todavía queda camino por recorrer".

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"Cinco años después, estos 100 millones representan el demandado impulso para seguir devolviendo a La Palma su agricultura, y con ello, su economía, su tradición y su futuro. La unión, la coordinación y el trabajo conjunto han permitido llegar hasta aquí y deben permitir ahora culminar la reconstrucción", detalla.