El presidente del TSJC cree "imprescindible" la formación para que el conocimiento sustituya los perjuicios sobre migración

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha considerado este miércoles "imprescindible" la formación para que el conocimiento sustituya a los perjuicios sobre la migración.

En su discurso durante la inauguración del curso sobre inmigración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Gobierno de Canarias, Avello ha resaltado que este se convierte en un "espacio de formación, reflexión y diálogo que adquiere una especial relevancia en el momento histórico" actual y, "muy particularmente, en una comunidad como Canarias".

Asimismo ha destacado que es "un símbolo" que este foro de inmigración sea su primer acto como presidente del TSJC ante la "necesidad de volver a poner en el centro de todo" a las personas, ya que ha matizado que "detrás de cada proceso migratorio hay una historia, una persona, una familia, una vida marcada por la esperanza", sin embargo apuntilló que también hay una vida marcada "por el dolor, la incertidumbre y una legitima búsqueda de un futuro mejor".

Una mirada para "reflexionar"

Avello ha resaltado, además, la importancia y necesidad para una sociedad de tener "una mirada que invite a reflexionar sobre la dignidad de las personas migrantes, el compromiso con los derechos humanos", así como de "seguir construyendo una sociedad más solidaria e inclusiva". En este sentido, ha incidido en que cuando se habla de inmigración, no se hace "únicamente de cifras, estadísticas o fronteras", sino de "personas, de hombres, mujeres, niños y niñas que emprenden un camino lleno de incertidumbre buscando seguridad, oportunidades o un futuro mejor".

"Detrás de cada travesía hay una historia de vida, de esperanza y, muchas veces, de un enorme sacrificio", ha apuntillado para agregar que los sesgos cognitivos "moldean profundamente" como se percibe la inmigración. Así, añadió que mecanismos como el sesgo de disponibilidad (juzgar la frecuencia de eventos basándose en ejemplos llamativos como noticias de sucesos) y el sesgo de confirmación (buscar información que valide prejuicios previos) "alimentan estereotipos sobre el colectivo migrante", puntualizando que "a poco que uno se informe y se forme no resultan sustentados por la realidad y las cifras y datos".

Por ello, ha considerado "imprescindible" la formación para comprender las causas de las migraciones, conocer el marco jurídico nacional e internacional, analizar los procesos de integración y reflexionar sobre los retos de la convivencia, indicando que "son elementos esenciales para construir una sociedad mejor preparada" para afrontar esta realidad.

Un espacio para el conocimiento

El curso que inaugura, ha señalado, pretende ser un espacio donde "el conocimiento sustituya a los prejuicios, donde el diálogo prevalezca sobre los estereotipos" y donde se pueda analizar la inmigración "desde el rigor, el respeto y el compromiso con los derechos humanos". Avello ha defendido una información "contrastada y una mirada crítica" para contribuir a un debate público "más sereno, más justo y más constructivo".

Por otro lado, ha señalado que Canarias ha sido, a lo largo de la historia, "un lugar de encuentro entre continentes, culturas y pueblos", teniendo por su situación geográfica una "posición estratégica" entre África, Europa y América, lo que la convierte en un territorio "marcado por la movilidad humana".

Y ante la realidad migratoria "compleja" que interpela como sociedad e invita a "responder con responsabilidad, conocimiento, humanidad y sensibilidad", ha subrayado que España, y especialmente Canarias, "ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de acogida y solidaridad", si bien ha admitido que la gestión de los flujos migratorios "plantea importantes desafíos" sociales, jurídicos, económicos y humanitarios que requieren de "respuestas coordinas".

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El presidente del TSJC ha querido finalizar su discurso recordando una frase del secretario general de la ONU, António Guterres, por considerar que ejemplifica "muy bien" de lo que se hablará en este curso, como es "no hay crisis migratoria, solo crisis de solidaridad".