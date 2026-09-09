Pedro Herrera, el único magistrado de Canarias que opta a la Sala Segunda del Supremo: "Mi principal aval es la experiencia"

Pedro Herrera Puentes es el único magistrado de Canarias que opta a una de las tres plazas que quedan vacantes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano responsable de enjuiciar algunas de las causas penales más mediáticas del país. El aspirante, enmarcado en la corriente más progresista y miembro de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha resaltado este miércoles durante su comparecencia ante la comisión de calificación que su "principal aval" son sus 34 años de experiencia en la carrera judicial.

Junto a él, otros 26 jueces de todo el mapa español aspiran a llegar al Alto Tribunal para cubrir las bajas por la jubilación de Ángel Luis Hurtado Adrián y Andrés Palomo del Arco por el turno general y la de Juan Ramón Berdugo de la Torre por el de especialistas. Sus puestos, los más codiciados dentro de la jurisdicción penal nacional, están acompañados de una importante exposición pública, pues es la misma Sala que se ha ocupado de resolver el caso Koldo, la condena al exfiscal general del Estado o el juicio a los responsables del procés catalán.

Hasta ahora solo hay un canario al frente del órgano, el magistrado Manuel Marchena, que decidió retirar su candidatura para la presidencia del Supremo, la cual fue finalmente asumida por Isabel Perelló. El grancanario, que no está afiliado a ninguna asociación judicial pero se le considera de sensibilidad conservadora, continuó así con su papel en el tribunal que preside desde el año 2014 con el objetivo de defender su independencia.

"Si soy designado, tendré siempre presente a la persona y al contexto social"

Herrera se sitúa en otra línea, como portavoz regional de la asociación de corte progresista Juezas y Jueces para la Democracia, de la cual es miembro de su secretariado nacional. Desempeñó, de igual forma, el cargo de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias durante el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero, en representación de la cuota del PSOE.

Este magistrado nació el 18 de noviembre de 1964 en Porcuna (Jaén), aunque ejerce desde 2009 en la Audiencia Provincial de Las Palmas tras un bagaje previo en órganos civiles y de familia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le concedió en 2015 la Medalla de Plata al Mérito Policial para reconocer su colaboración con la Policía Local y su contribución para fortalecer la coordinación entre la Administración de Justicia y los cuerpos de seguridad.

Doctrina jurisprudencial

Durante la intervención de este miércoles, remarcó su compromiso para contribuir a la creación de doctrina jurisprudencial a través del recurso de casación, junto al resto de atribuciones que conlleva el cargo. "Si soy designado, tendré siempre presente a la persona, al contexto social, la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo y la sencillez y claridad que debe presidir toda relación y comunicación para que sea entendible por las partes", aseguró.

Además, sacó a relucir cinco sentencias de las que fue ponente. En una de ellas, dictada en 2017, condenaba por apropiación indebida con abuso de confianza a exresponsables del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que empleaban cuentas bancarias en paraísos fiscales. Fue innovadora porque aplicó un precepto que establece que quien se beneficie a título lucrativo de los efectos de un delito debe devolver la cosa o pagar por el daño causado.

De igual forma, se pronunció en 2020 por una causa abierta contra el patrón de una patera que llegó a la costa de Gran Canaria con dos tripulantes fallecidos y un tercero desaparecido. Se le penó por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos homicidios, y se pronunció sobre la legitimidad de la administración autonómica como acusación particular y sobre la validez de testigos protegidos y en paradero desconocido.

Es el portavoz regional de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia

En 2021 fue responsable de enjuiciar una causa de pornografía infantil con 35 víctimas. El autor fue un fotógrafo que alegó una tesis de modelaje hacia las menores que denunciaron, pero sus argumentos fueron desestimados por la Audiencia Provincial. El fallo, más adelante, fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en su mayor parte por la Sala Segunda del Supremo.

También resolvió el recurso presentado por la Fiscalía en 2024 frente a una sentencia absolutoria para los responsables de una explotación ganadera, a lo que se les eximía de un delito contra el medioambiente por un vertido procedente de sus instalaciones.

Garantías procesales

El fallo más reciente que trajo Herrera a colación fue dictado en abril de este año y condenó por un delito de homicidio imprudente a un joven que acabó con la vida de un conocido en el transcurso de una pelea en un centro comercial de Puerto Rico, en Mogán. El penado quedó en libertad tras dos años y ocho meses en prisión provisional, pues el jurado popular consideró probada la tesis de la defensa frente a los cargos de asesinato y homicidio doloso por los que se le había acusado.

"Con esta memoria quiero poner de relieve una forma de entender el ejercicio de la jurisdicción basado en el rigor técnico, en la independencia de criterios, en el respeto de las garantías procesales, la claridad expositiva y la vocación de servicio público", explicó el magistrado.

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Cuenta con experiencia docente y en el ámbito gubernativo, pues formó parte como miembro electo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y, tras su nuevo destino, en el mismo órgano de Canarias. Asimismo, desempeñó funciones como juez decano y presidente de Sección en funciones en su órgano actual.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas