Arriba una patera por sus propios medios a Lanzarote con 21 migrantes
Todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud
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Santa Cruz de Tenerife
Una embarcación con 21 inmigrantes ha arribado este miércoles por sus propios medios a la playa Bastián, en el municipio de Teguise, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los inmigrantes han sido atendidos en dicha playa por el personal del dispositivo sanitario compuesto por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.
Tras ser asistidos, se ha indicado que todas las personas presentaban buen estado general.
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