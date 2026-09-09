Arriba una patera por sus propios medios a Lanzarote con 21 migrantes

Una embarcación con 21 inmigrantes ha arribado este miércoles por sus propios medios a la playa Bastián, en el municipio de Teguise, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los inmigrantes han sido atendidos en dicha playa por el personal del dispositivo sanitario compuesto por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.

Tras ser asistidos, se ha indicado que todas las personas presentaban buen estado general.